Mototaxis hacen largas colas en grifos: conductores se trasladan desde otros distritos para conseguir GLP

Conductores llegan desde diferentes jurisdicciones ante la falta de combustible en sus zonas y denuncian que el precio casi se ha duplicado en los últimos días

Mototaxistas y otros transportistas forman largas filas desde la madrugada en varios grifos de Lima para conseguir GLP, combustible que ha duplicado su precio en los últimos días tras la crisis. Según reportó Latina Noticias, decenas de conductores llegan incluso desde distritos alejados a estaciones específicas donde todavía se encuentra disponible gas licuado de petróleo (GLP), mientras enfrentan restricciones en el abastecimiento y un incremento en los costos que afecta su trabajo diario.

En la avenida Guardia Civil, en el distrito de Chorrillos, la cola de mototaxis y taxis se extiende por al menos ocho cuadras y cruza varias calles aledañas, incluyendo la avenida El Sol y la calle Los Titanes.

Conductores detallaron que empiezan a formarse en la fila desde las dos o tres de la mañana, ante el temor de quedarse sin combustible para poder trabajar.

Una conductora explicó que llegó desde el distrito de Surco porque en su zona y en Barranco no hay grifos con GLP disponible. Este testimonio refleja la situación de muchos trabajadores del transporte que deben recorrer varios kilómetros para acceder al suministro.

Largas colas de mototaxis para abastecerse de GLP en Lima ante el alza de precios y escasez| Latina Noticias

Precios suben cada día

El precio del GLP en algunos grifos ha llegado hasta los doce soles por galón, el doble del valor habitual. Esta variación ocurre a pesar de que el gobierno ha asegurado públicamente que no existen motivos para un aumento de precios en el mercado mayorista. Sin embargo, en la práctica los usuarios encuentran restricciones: en algunos establecimientos solo se permite cargar montos limitados, como diez o quince soles.

En otros, el tope sube a cuarenta soles, pero no permite llenar completamente el tanque.

La situación genera preocupación entre los transportistas, quienes dependen del GLP para su actividad económica diaria. “Si lleno full, máximo me dura un día trabajando completo”, señaló una conductora de mototaxi.

Largas colas de mototaxis para abastecerse de GLP en Lima ante el alza de precios y escasez| Latina Noticias

El escenario obliga a muchos a regresar al día siguiente, repitiendo el sacrificio de esperar largas horas desde la madrugada para poder continuar con su labor.

Otro conductor, residente de Chorrillos, confirmó que se encuentra en la fila desde las cuatro de la mañana y describió la escasez: “No hay mucho gas ahorita, estamos escasos de gas”.

Pasajeros no quieren pagar más por crisis de gas

El aumento del precio afecta directamente su rentabilidad, ya que el costo del combustible absorbe una parte mayor de sus ingresos diarios. Además, el encarecimiento complica la posibilidad de trasladar el incremento a los pasajeros, pues muchos clientes no pueden asumir tarifas más altas.

“La gente no quiere pagar el precio también del pasaje”, relató el conductor a Latina Noticias.

La problemática del acceso al GLP y el aumento de precios repercute en la economía de cientos de familias que dependen de la movilidad urbana y el transporte público en Lima.

