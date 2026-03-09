Marco Antonio Solís vuelve al Perú: fecha, lugar, precios de entrada, preventa y más del concierto

Marco Antonio Solís, con el fondo de la bandera peruana, anuncia su regreso al país para una serie de conciertos muy esperados por sus fans.

Marco Antonio Solís, figura fundamental de la música latina, prepara su regreso a Perú con un espectáculo que convoca tanto a seguidores históricos como a nuevas generaciones. El artista ha forjado una carrera de más de cuarenta años, en la que ha consolidado una discografía con más de 40 millones de copias vendidas y un alcance global que supera los 10 millones de oyentes mensuales en plataformas digitales.

Su paso por la agrupación Los Bukis en la década de los 80 marcó el inicio de una carrera que, con el tiempo, lo llevó a posicionarse como uno de los cantautores más influyentes de la música en español.

La trayectoria profesional de Solís ha sido reconocida con cinco Latin Grammy y múltiples distinciones internacionales. Su repertorio incluye piezas emblemáticas como “Si no te hubieras ido”, “Tu cárcel” y “Mi eterno amor secreto”, temas que han acompañado a millones de personas en diferentes países y contextos.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Marco Antonio Solís?

Marco Antonio Solís ha confirmado un reencuentro con el público peruano, que se realizará el sábado 7 de noviembre de 2026 en Arena 1, Lima. Esta fecha única en el país se enmarca en la gira mundial “Gratitud Tour 2026”, la cual recorre ciudades emblemáticas y consolida la permanencia del artista en los escenarios internacionales. Durante el concierto, se interpretarán grandes éxitos que han atravesado décadas, junto a canciones de la producción más reciente, “Qué ganas de verte”.

Marco Antonio Solís anuncia su esperado concierto 'Gratitud' en Lima, Perú, para el sábado 7 de noviembre de 2026 en Arena 1, prometiendo una noche inolvidable para sus fans. (FYM Entertaiment)

El propio Solís expresó su motivación por volver a presentarse en Perú: “Perú siempre ha sido un país muy especial para mí. Tenía muchas ganas de volver para reencontrarme con mi público y compartir juntos una noche llena de música y sentimientos”.

¿Cuándo inicia la preventa de entradas?

La venta de entradas para el concierto en Lima ya se encuentra activa mediante la plataforma Ticketmaster. Para quienes deseen asegurar su lugar con anticipación, se ha habilitado una etapa de preventa exclusiva, dirigida a quienes utilicen tarjetas BBVA. En esta fase, los usuarios pueden acceder a un descuento del 15% hasta agotar el stock destinado a la promoción. La preventa representa una ventaja para quienes buscan ubicaciones preferenciales y precios más accesibles.

Precio de entradas

Las entradas para el concierto de Marco Antonio Solís están disponibles en tres categorías, con precios diferenciados entre la preventa con descuento y la venta general:

Preventa con descuento (15% con tarjetas BBVA):

Platinum numerado: S/ 468

VIP: S/ 329

Tribuna: S/ 174.5

Precios generales (venta regular):

Platinum numerado: S/ 540

VIP: S/ 380

Tribuna: S/ 200

El afiche oficial del "Tour Gratitud 2026" de Marco Antonio Solís en Lima, Perú, muestra las zonas del concierto, los precios de las entradas y los descuentos disponibles para la presentación del 7 de noviembre en Arena 1. (FYM Entertaiment)

¿Cómo comprar en Ticketmaster?

Ingresa a ticketmaster.pe

Coloca tu correo y contraseña, o crea una nueva cuenta.

Elige el evento de tu preferencia. En este caso, el de Marco Antonio Solis

Selecciona el modo de comprar para ver las entradas disponibles.

Selecciona tu ubicación y la cantidad de entradas.

Escoge como deseas recibir tus entradas para el evento.

Confirma tu operación de compra y elige el medio de pago.

Completa la información de tu tarjeta de débito y/o crédito.

Coloca los datos de tu tarjeta.

Tu compra ya está lista. Te llegará un mail con la confirmación de compra y otro mail para enviar tus entradas a Quentro.

¿Cómo comprar entradas en Ticketmaster Perú? | Ticketmaster.pe

El retorno de Marco Antonio Solís a Lima con su “Gratitud Tour 2026” se perfila como uno de los eventos musicales más destacados del año. La expectativa en torno a esta cita se refleja en la rapidez con la que los seguidores buscan asegurar su lugar en una noche dedicada a la música, el reencuentro y la celebración de una trayectoria que ha dejado huella en la música latina.