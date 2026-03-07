Perú

ATU lanza Bus Stage para eventos en Arena 1: así funcionará el nuevo servicio desde este fin de semana

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao implementa rutas especiales de Bus Stage para facilitar el traslado de usuarios que asistan a espectáculos en Arena 1 y Costa 21, con salidas hacia diversos puntos de la ciudad

Los buses tendrán varias paradas.
Los buses tendrán varias paradas. (Foto: ATU)

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), anunció la puesta en marcha del servicio especial Bus Stage desde este sábado 7 de marzo. Esta iniciativa busca atender la demanda de usuarios que asistan a los eventos programados en el recinto Arena 1, ubicado en la Costa Verde en San Miguel, y en Costa 21.

El lanzamiento de este servicio responde a la necesidad de contar con transporte público autorizado para el retorno de los asistentes a los espectáculos, en una zona que carecía de opciones regulares.

Personal de la ATU, junto a la Policía Nacional del Perú (PNP), estará encargado de orientar a los usuarios sobre las rutas disponibles y agilizar la circulación de los buses, mejorando la experiencia de desplazamiento tras los eventos.

Rutas habilitadas para el festival Coke Studio

En el marco del festival Coke Studio, que tendrá lugar este sábado 7 de marzo en Arena 1, la ATU ha dispuesto rutas de Bus Stage hacia distintos destinos clave de Lima Metropolitana. Los buses partirán al término del evento y cubrirán los siguientes trayectos:

  • Hacia Carabayllo: La ruta 1021, operada por Inversiones y Servicios CKF S.A.C., saldrá por la avenida Universitaria y recorrerá la avenida Túpac Amaru hasta la carretera Lima – Canta.
  • Hacia Lurigancho – Chosica: La ruta 1219, gestionada por Vargasant S.A.C., circulará por avenidas Brasil, 9 de Diciembre, Miguel Grau, Riva Agüero, César Vallejo, Metropolitana, Nicolás Ayllón (Carretera Central), Las Torres y otros puntos.
  • Hacia Chorrillos y Surco: La ruta 1482, a cargo de Aquarius Express S.A.C., transitará por avenidas El Ejército, José Pardo, Alfredo Benavides, Caminos del Inca y El Sol.
Rutas del Bus Stage. (ATU)
Rutas del Bus Stage. (ATU)

El servicio Bus Stage promete convertirse en una alternativa segura y eficiente para quienes asistan a espectáculos en la Costa Verde, facilitando el acceso y el regreso a casa después de cada evento. La ATU recomienda a los usuarios consultar previamente los recorridos y paraderos habilitados para planificar su viaje de manera adecuada.

Crisis en el transporte público

La crisis del gas natural en Lima, originada por la ruptura de un ducto en Camisea, Cusco, continúa afectando gravemente el abastecimiento de gas natural vehicular (GNV), especialmente para los buses de transporte público.

Aunque el Ministerio de Energía y Minas (Minem) priorizó el suministro para el transporte masivo, en la práctica muchos conductores encuentran dificultades para cargar combustible. En diversos grifos de la ciudad, los surtidores permanecen cerrados y la búsqueda de GNV se ha convertido en una tarea complicada.

Las restricciones impuestas permiten el despacho solo a unidades de transporte masivo cuyos motores funcionan exclusivamente con gas natural, dejando fuera a taxis, autos particulares y vehículos con sistema dual.

Esta medida, parte de un plan temporal de 14 días, busca priorizar el abastecimiento a hogares, hospitales y transporte esencial. El Metropolitano y algunos corredores cuentan con previsión propia, pero los buses convencionales que dependen de GNV enfrentan mayores complicaciones.

Ante la escasez, varios conductores han migrado temporalmente al GLP y otros combustibles líquidos, provocando un alza en los precios. El impacto también se refleja en la gasolina premium, que ha alcanzado precios elevados y escasez en algunos puntos de venta.

