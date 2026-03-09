Declaran Patrimonio Cultural libros que pertenecieron a Francisco Bolognesi y un cuaderno con partituras de la “Marcha de las Banderas”

El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación diez documentos históricos. Gob

Un conjunto de documentos vinculados a la historia militar y cultural del Perú recibió reconocimiento oficial del Estado. Se trata de libros que pertenecieron al héroe nacional Francisco Bolognesi y otros materiales históricos que ahora cuentan con protección legal como parte del patrimonio documental del país.

La decisión surge a partir de una propuesta técnica elaborada por la Biblioteca Nacional del Perú, institución encargada de la preservación del patrimonio bibliográfico nacional. El proceso concluyó con la declaratoria emitida por el Ministerio de Cultura del Perú, que reconoce el valor histórico, material y cultural de estos documentos.

La medida comprende nueve unidades bibliográficas publicadas entre 1841 y 1880, además de un cuaderno de partituras fechado entre 1895 y 1915. Todos estos materiales pertenecen al Centro de Estudios Histórico Militares del Perú, entidad dedicada al resguardo y estudio de fuentes relacionadas con la historia militar del país.

Declaratoria oficial y documentos reconocidos

Los ejemplares conservan firma autógrafa y sello personal del militar. Gob

La declaratoria se formalizó mediante la Resolución Ministerial N.° 048-2026-VMPCIC/MC. El documento establece que estos materiales poseen características que justifican su incorporación al Patrimonio Cultural de la Nación.

Entre los bienes reconocidos destacan ocho libros que formaron parte de la biblioteca personal de Francisco Bolognesi. Estos ejemplares permiten conocer aspectos de la formación intelectual y militar del oficial peruano.

Según la información difundida por la Biblioteca Nacional del Perú, los libros conservan elementos físicos que incrementan su valor documental. Entre ellos se encuentran la firma autógrafa y el sello personal del militar.

La institución precisó que estos rasgos convierten a los ejemplares en piezas únicas dentro del patrimonio bibliográfico. Los documentos permiten examinar los intereses de lectura y los referentes teóricos que influyeron en la formación del héroe nacional.

Un testimonio sobre la formación militar del siglo XIX

El cuaderno contiene esta pieza asociada a ceremonias oficiales del Perú. Gob

La declaratoria también incluye la obra “Máximas, consejos e instrucciones sobre el arte de la guerra”, publicada en 1880. Este texto ofrece referencias sobre la preparación de oficiales peruanos durante el conflicto con Chile.

El documento resulta relevante para investigadores que analizan la formación estratégica y doctrinaria de los mandos militares de la época. De acuerdo con la información oficial, el libro constituye un registro sobre el pensamiento militar que circulaba en el país durante ese periodo.

La Biblioteca Nacional del Perú señaló que esta obra “ofrece información valiosa sobre el pensamiento estratégico y la preparación militar en uno de los episodios más significativos de la historia republicana”.

El reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Nación otorga protección legal al material y facilita su conservación para estudios posteriores.

La resolución también incluye un cuaderno de partituras atribuido al compositor José Sabas Libornio. El documento reúne composiciones musicales vinculadas a la identidad nacional.

Entre las piezas registradas aparece la “Marcha de las Banderas”, una composición asociada a ceremonias oficiales y actos públicos en el país.

De acuerdo con la información difundida por la Biblioteca Nacional del Perú, el cuaderno posee un valor artístico y documental. El material permite estudiar la circulación de repertorios musicales vinculados a símbolos nacionales entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX.

La presencia de esta pieza dentro del cuaderno refuerza el interés cultural del documento, debido a su relación con uno de los temas musicales más representativos del repertorio patriótico peruano.