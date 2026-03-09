Perú

Declaran Patrimonio Cultural libros que pertenecieron a Francisco Bolognesi y un cuaderno con partituras de la “Marcha de las Banderas”

La declaratoria reconoce el valor histórico, cultural y documental de estos materiales, que permanecen bajo custodia del Centro de Estudios Histórico Militares del Perú

Guardar
El Ministerio de Cultura declaró
El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación diez documentos históricos. Gob

Un conjunto de documentos vinculados a la historia militar y cultural del Perú recibió reconocimiento oficial del Estado. Se trata de libros que pertenecieron al héroe nacional Francisco Bolognesi y otros materiales históricos que ahora cuentan con protección legal como parte del patrimonio documental del país.

La decisión surge a partir de una propuesta técnica elaborada por la Biblioteca Nacional del Perú, institución encargada de la preservación del patrimonio bibliográfico nacional. El proceso concluyó con la declaratoria emitida por el Ministerio de Cultura del Perú, que reconoce el valor histórico, material y cultural de estos documentos.

La medida comprende nueve unidades bibliográficas publicadas entre 1841 y 1880, además de un cuaderno de partituras fechado entre 1895 y 1915. Todos estos materiales pertenecen al Centro de Estudios Histórico Militares del Perú, entidad dedicada al resguardo y estudio de fuentes relacionadas con la historia militar del país.

Declaratoria oficial y documentos reconocidos

Los ejemplares conservan firma autógrafa
Los ejemplares conservan firma autógrafa y sello personal del militar. Gob

La declaratoria se formalizó mediante la Resolución Ministerial N.° 048-2026-VMPCIC/MC. El documento establece que estos materiales poseen características que justifican su incorporación al Patrimonio Cultural de la Nación.

Entre los bienes reconocidos destacan ocho libros que formaron parte de la biblioteca personal de Francisco Bolognesi. Estos ejemplares permiten conocer aspectos de la formación intelectual y militar del oficial peruano.

Según la información difundida por la Biblioteca Nacional del Perú, los libros conservan elementos físicos que incrementan su valor documental. Entre ellos se encuentran la firma autógrafa y el sello personal del militar.

La institución precisó que estos rasgos convierten a los ejemplares en piezas únicas dentro del patrimonio bibliográfico. Los documentos permiten examinar los intereses de lectura y los referentes teóricos que influyeron en la formación del héroe nacional.

Un testimonio sobre la formación militar del siglo XIX

El cuaderno contiene esta pieza
El cuaderno contiene esta pieza asociada a ceremonias oficiales del Perú. Gob

La declaratoria también incluye la obra “Máximas, consejos e instrucciones sobre el arte de la guerra”, publicada en 1880. Este texto ofrece referencias sobre la preparación de oficiales peruanos durante el conflicto con Chile.

El documento resulta relevante para investigadores que analizan la formación estratégica y doctrinaria de los mandos militares de la época. De acuerdo con la información oficial, el libro constituye un registro sobre el pensamiento militar que circulaba en el país durante ese periodo.

La Biblioteca Nacional del Perú señaló que esta obra “ofrece información valiosa sobre el pensamiento estratégico y la preparación militar en uno de los episodios más significativos de la historia republicana”.

El reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Nación otorga protección legal al material y facilita su conservación para estudios posteriores.

La resolución también incluye un cuaderno de partituras atribuido al compositor José Sabas Libornio. El documento reúne composiciones musicales vinculadas a la identidad nacional.

Entre las piezas registradas aparece la “Marcha de las Banderas”, una composición asociada a ceremonias oficiales y actos públicos en el país.

De acuerdo con la información difundida por la Biblioteca Nacional del Perú, el cuaderno posee un valor artístico y documental. El material permite estudiar la circulación de repertorios musicales vinculados a símbolos nacionales entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX.

La presencia de esta pieza dentro del cuaderno refuerza el interés cultural del documento, debido a su relación con uno de los temas musicales más representativos del repertorio patriótico peruano.

Temas Relacionados

Francisco BolognesiPatrimonio CulturalMinisterio de Culturaperu-noticias

Más Noticias

¿Cuándo iniciarán las clases en colegios estatales por la crisis del gas y qué medidas aplicó el Gobierno en el sector educativo?

Las autoridades buscan reducir el consumo de combustible mientras continúan los trabajos vinculados al ducto de Camisea. La educación presencial en colegios estatales no se modificará

¿Cuándo iniciarán las clases en

Erick Noriega ignora acercamientos del exterior tras ganar el Gauchão 2026: “Me debo a Gremio y ellos me están tratando de la mejor manera”

El futbolista de la selección peruana prefiere hacer oídos sordos a los rumores que lo asocian con clubes europeos. Su prioridad está en el ‘tricolor’, con el que quiere ganar muchos títulos

Erick Noriega ignora acercamientos del

Activismo accionarial en pausa: lo que la decisión de la SEC implica para mercados emergentes

Una modificación reciente impide que accionistas con menos de 5 millones de dólares en acciones publiquen documentos informativos en la principal plataforma pública, lo que limita la visibilidad de perspectivas minoritarias en votaciones de empresas

Activismo accionarial en pausa: lo

Buses de los corredores de Lima podrían dejar de operar: escasez de gas amenaza con paralización total del servicio

El portavoz del corredor morado advirtió que tanto este servicio como el corredor rojo están en riesgo de paralización total por la falta de gas, lo que dejaría sin transporte a una parte importante de la ciudad si no se resuelve la distribución del combustible

Buses de los corredores de

Bassco Soyer sigue imparable en la Liga Revelação Sub 23: marcó su noveno gol con Gil Vidente ante Vizela

El atacante peruano anotó y asistió en el triunfo de su equipos sobre Vizela, consolidándose como una pieza clave en la campaña que mantiene a su equipo al frente de la Liga Revelação

Bassco Soyer sigue imparable en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rosario Fernández admite que postula

Rosario Fernández admite que postula a la Presidencia para ‘autovacarse’ y entregar el poder a su hermano: “Él es el líder”

Congreso dispone teletrabajo parcial por crisis de gas: Estas son las áreas que pasan a la virtualidad hasta el 13 de marzo

Revelan que Fuerza Popular postula a 28 candidatos con sentencias firmes: uno estuvo preso por tentativa de homicidio

¿Las empresas privadas también están obligadas a hacer teletrabajo por crisis de gas natural? Esto dijo la viceministra del MTPE

Rafael López Aliaga tras ser superado por Keiko Fujimori: “No crean a encuestas mentirosas, estamos primeros y lejos”

ENTRETENIMIENTO

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo captados nuevamente juntos en viaje: de Paracas hasta el Aeropuerto Jorge Chávez

Marco Antonio Solís vuelve al Perú: fecha, lugar, precios de entrada, preventa y más del concierto

Hablando Huevadas incorpora lengua de señas a su show: “Las risas no necesitan volumen”

Patricia Barreto denuncia públicamente que le colocaron 3 papeletas en Magdalena sin notificarle: “Basta de tanto abuso”

Suheyn Cipriani recuerda que hace un año no tenía donde vivir y comparte emotiva reflexión: “Terminé en la calle”

DEPORTES

Bassco Soyer sigue imparable en

Bassco Soyer sigue imparable en la Liga Revelação Sub 23: marcó su noveno gol con Gil Vidente ante Vizela

Piero Quispe expresó su deseo de retornar a Universitario para el Torneo Apertura 2026: “Está muy entusiasmado”

Erick Noriega ignora acercamientos del exterior tras ganar el Gauchão 2026: “Me debo a Gremio y ellos me están tratando de la mejor manera”

Evelyn Inga con Infobae Perú: cómo superó barreras psicológicas, críticas en su propio entorno y su sueño de influir en la política deportiva

¿Adrián Ugarriza y Fernando Pacheco volverán al Ironi Kiryat Shmona pese a la guerra en Israel? El presidente de la IFA dilucida el caso