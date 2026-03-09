Perú

Colegio Hiram Bingham denuncia ingreso municipal durante obras, mientras tramo de Paseo La Castellana luce liberado hacia la Vía Expresa Sur

La institución educativa sostiene que el terreno involucrado pertenece a su predio desde 1918. Mientras continúa el diálogo con la municipalidad, en la zona ya se observan trabajos de maquinaria

La ampliación de la Vía
La ampliación de la Vía Expresa Sur genera un conflicto en el distrito de Santiago de Surco. (Composición: Infobae)

La ampliación de la Vía Expresa Sur mantiene en debate un tramo ubicado en el distrito de Santiago de Surco, donde el avance de las obras coincide con el reclamo de una institución educativa que denuncia la intervención municipal en parte de su propiedad. El caso involucra al colegio Hiram Bingham The British International School of Lima y a la Municipalidad Metropolitana de Lima en torno a los trabajos vinculados con la continuidad de la avenida Paseo La Castellana.

El tema surgió luego de que el centro educativo difundiera un comunicado en el que informó sobre el ingreso de personal municipal durante labores relacionadas con la obra vial. Según la institución, ese hecho afectó aspectos internos de su funcionamiento y generó preocupación entre miembros de su comunidad educativa.

Mientras el colegio mantiene su posición sobre la propiedad del terreno y pide que cualquier procedimiento respete los mecanismos legales correspondientes, en la zona ya se observan trabajos de maquinaria y el espacio por donde continuará la vía luce liberado. Las labores se concentran en el tramo que permitirá conectar Paseo La Castellana con la Vía Expresa Sur, una de las intervenciones viales planteadas para mejorar la circulación en la capital.

Colegio Hiram Bingham denuncia ingreso durante trabajos vinculados a la obra

El colegio Hiram Bingham informó que inició el año escolar presencial el miércoles 4 de marzo para estudiantes de primaria y secundaria. Según explicó la institución, la situación generada días antes impidió iniciar las clases en la fecha prevista en su calendario académico.

En su pronunciamiento, el centro educativo relató lo ocurrido durante la ejecución de trabajos vinculados al proyecto vial en el entorno del plantel.

“En la madrugada del viernes 27 de febrero, personal de EMAPE ejecutó trabajos vinculados a las obras en el entorno de la Vía Expresa Sur y la Av. Paseo La Castellana, los cuales impactaron la ruta interna que comunicaba áreas del colegio, su perímetro y algunos aspectos importantes de su operatividad, generando una situación de alta preocupación en nuestra comunidad educativa”.

El comunicado también señala que el ingreso se produjo en medio de un proceso de diálogo entre la institución educativa y la Municipalidad Metropolitana de Lima que se desarrollaba desde el año 2024.

“Este ingreso sorpresivo de la Municipalidad a las instalaciones del colegio se dio en medio de un proceso de diálogo entre ambas instituciones iniciado el año 2024 que reconocía desde un inicio la propiedad privada de nuestro inmueble, la cual figura inscrita desde el año 1918, mucho antes del trazo de la Vía Expresa Sur”.

Comunicado del colegio Hiram Bingham
Comunicado del colegio Hiram Bingham

Medidas adoptadas para el inicio del año escolar

Tras el incidente reportado, el colegio informó que aplicó medidas internas para asegurar el desarrollo de las actividades educativas. La institución indicó que la prioridad se centró en la continuidad de las clases y la seguridad de estudiantes y trabajadores.

“Nuestra prioridad ha sido y seguirá siendo la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y colaboradores”.

En el documento difundido, el colegio también explicó que reorganizó parte de su funcionamiento para retomar el calendario académico presencial.

“Por ello, el colegio activó medidas de contingencia y reorganización académica y operativa para empezar y garantizar el normal desarrollo de sus actividades lo antes posible”.

Además, el pronunciamiento menciona que la institución espera mantener el diálogo con la Municipalidad Metropolitana de Lima respecto a la situación del terreno involucrado en el proyecto vial.

“El colegio espera que se mantenga un proceso de diálogo con la Municipalidad Metropolitana de Lima para que dicha entidad cumpla con adquirir los derechos correspondientes sobre un predio privado, previa compensación y observancia de los procedimientos preestablecidos, sin contratiempos ni infracciones al marco legal que puedan interrumpir nuestro servicio educativo amparado por la Constitución Política del Perú”.

Tramo de Paseo La Castellana luce liberado y continúan trabajos

Mientras el colegio mantiene su posición institucional, el espacio donde se ejecutan los trabajos muestra avances visibles. En el tramo de Paseo La Castellana cercano al plantel se observa maquinaria operando y movimiento de tierra en el área destinada a la continuidad de la vía.

La zona corresponde al punto donde la avenida busca enlazar con la Vía Expresa Sur, lo que permitirá conectar ese corredor con el sistema vial que se extiende desde el eje de Paseo de la República.

Las imágenes registradas en el lugar muestran volquetes y equipos retirando material del terreno para continuar con la construcción de la pista. El espacio que antes marcaba la interrupción del trazo de la avenida aparece despejado y en proceso de intervención.

Durante la presencia de maquinaria en la zona también se observa personal de seguridad del colegio en los accesos cercanos al área de trabajo. Desde ese punto se restringe el paso hacia el sector donde se ejecutan las labores.

El tramo intervenido forma parte del proyecto de ampliación de la Vía Expresa Sur, que busca extender la infraestructura vial hacia el sur de la ciudad y conectar distintos sectores de Lima mediante nuevas rutas de circulación. En el punto específico de Paseo La Castellana, el avance de la obra apunta a establecer la conexión con la vía expresa, en un sector que durante años quedó interrumpido por la presencia del predio del colegio.

