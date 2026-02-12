Perú

Así avanza la Vía Expresa Sur: terminó la implementación del segundo puente peatonal provisional

La estructura temporal busca brindar seguridad y facilitar el cruce de los vecinos mientras se construyen los puentes definitivos

Tras la colocación de los puentes provisionales, Emape iniciará la construcción de pasos peatonales de concreto armado, equipados con ascensores, rampas, señalización y sistemas de protección vial - Créditos: Municipalidad de Lima.

La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), entidad adscrita a la Municipalidad Metropolitana de Lima, avanzó en la tercera etapa de las obras en la Vía Expresa Sur con el montaje del segundo puente peatonal provisional, denominado Doña Elsa.

La intervención busca ofrecer mayor seguridad y transitabilidad a los residentes de la zona, mientras se aguarda la edificación posterior de estructuras definitivas para el cruce de peatones.

El operativo de instalación, ejecutado la madrugada del martes 10 de febrero, se extendió durante cinco horas. El proceso requirió el uso de una grúa de alto tonelaje para colocar los tres módulos metálicos que conforman el puente, anclados a cuatro torres ya fijadas en la Vía Expresa Sur, a la altura de la calle que da nombre a la estructura en Surco.

El cronograma contempla la implementación de cuatro pasos elevados temporales, cada uno de 60 metros, cuyo montaje se prevé concluir en seis semanas - Créditos: Municipalidad de Lima.

Los trabajos comenzaron con la implementación de estrictas normas de seguridad para el izaje de carga, permitiendo maniobras sin riesgos. Primero se posicionó la pasarela central y, a continuación, las dos laterales, completando así el ensamblaje.

Con el puente armado, el siguiente paso será la señalización correspondiente, la marcación del paso de cebra y la construcción de veredas, acciones pensadas para facilitar el desplazamiento de los peatones. De forma paralela, ya se iniciaron las excavaciones para el tercer viaducto provisional, identificado como Los Vicus, donde pronto se montarán plataformas siguiendo el mismo procedimiento.

El cronograma contempla replicar esta metodología en los cuatro pasos elevados temporales, cada uno con una extensión de 60 metros, cuya instalación total se estima concluir en aproximadamente seis semanas.

Emape culminó con la instalación del segundo puente peatonal - Créditos: Municipalidad de Lima.

La finalidad principal de las estructuras provisorias es asegurar que los vecinos puedan cruzar la vía rápida sin exponerse a situaciones de peligro y así, garantuzar un acceso más seguro durante el desarrollo de las obras principales. Una vez finalizada la colocación de todos los puentes temporales, Emape dará paso a la construcción de los pasos definitivos.

Los futuros pasos peatonales estarán hechos de concreto armado y contarán con refuerzo metálico en vigas y pilares. Además, incluirán escaleras, ascensores, reductores de velocidad, señalización vertical y horizontal, rampas y muros jersey para protección vial.

La intervención también comprende la habilitación de veredas y vías peatonales en los accesos entre la vía auxiliar y la principal, con el objetivo de mejorar el diseño urbano y fortalecer la seguridad vial en la Vía Expresa Sur.

Reunión con vecinos de Surco

Hace algunos días, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, sostuvo una reunión con vecinos de Santiago de Surco en el Palacio Municipal para abordar inquietudes sobre seguridad vial durante las obras de la Vía Expresa Sur, donde se instalan puentes peatonales provisionales.

El burgomaestre informó que se evalúa añadir mecanismos de accesibilidad para personas con discapacidad y mejorar la semaforización y el control peatonal, así como recuperar espacios vinculados a la delincuencia en coordinación con la Gerencia de Fiscalización.

Reggiardo anunció el refuerzo de fiscalizadores nocturnos y la aceleración de gestiones con Luz del Sur para garantizar una óptima iluminación. Además, se estudia implementar una guardia preventiva con apoyo de Emape. De acuerdo con las declaraciones de Reggiardo, los cuatro puentes peatonales provisionales estarán listos en 20 días y los definitivos, con ascensores, en seis meses. El alcalde replicará este esquema de diálogo con vecinos de la avenida Javier Prado.

