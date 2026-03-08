Jubilación anticipada 2026: requisitos, trámites y guía completa para acceder antes de los 65 años

La jubilación anticipada en el Perú para 2026 representa una posibilidad concreta para quienes desean retirarse antes de cumplir 65 años, ya sea por decisión personal, desempleo prolongado o labores consideradas de alto riesgo. El marco legal vigente permite solicitar este beneficio a través del Sistema Nacional de Pensiones (ONP, D.L. N° 19990) o del Sistema Privado de Pensiones (AFP), dependiendo del régimen al que el trabajador se encuentre afiliado. El proceso se ha modernizado, incorporando plataformas digitales y videollamadas, lo que facilita el acceso y la gestión de las solicitudes para miles de peruanos en todo el país.
Para acceder a la jubilación anticipada, es indispensable cumplir requisitos específicos: en el caso de la ONP, contar con al menos 20 o 25 años de aportes y la edad mínima establecida; para las AFP, demostrar una situación de desempleo prolongado o haber trabajado en actividades de riesgo, además de acreditar un fondo suficiente para garantizar la pensión mínima exigida por ley.
La reciente normativa eleva el monto máximo de pensión ONP a S/1.000 mensuales y mantiene la posibilidad de retiro de fondos AFP bajo condiciones especiales. En las siguientes secciones, se detalla el paso a paso, los documentos requeridos y las recomendaciones clave para quienes buscan iniciar el trámite este 2026.
Requisitos y modalidades de jubilación anticipada
Jubilación anticipada en la ONP (D.L. N° 19990)
Los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones pueden solicitar la jubilación anticipada si cumplen los siguientes requisitos:
- Edad mínima: Mujeres y hombres pueden acceder a partir de los 55 años.
- Aportes: Se exige un mínimo de 25 años de aportes (300 Unidades de Aporte).
- Situación laboral: Haber cesado en la actividad laboral, ya sea dependiente o independiente.
- Reducción del monto: El monto de la pensión se reduce en 4% por cada año de adelanto respecto a los 65 años. Este descuento es permanente y no se reintegra al cumplir la edad legal.
- Casos especiales: Personas con discapacidad inscritas en Conadis pueden acceder con condiciones especiales y sin reducción por edad.
- Ajuste 2026: El monto máximo de pensión ONP sube a S/1.000 mensuales para quienes cumplan con los requisitos al 31 de diciembre de 2025 y tengan al menos 20 años de aportes.
Jubilación anticipada en el Sistema Privado de Pensiones (AFP)
Existen tres modalidades principales:
- Jubilación anticipada ordinaria:
- Edad mínima: 50 años para hombres y mujeres.
- Aporte mínimo: Haber realizado 72 meses de aportes en los últimos 120 meses.
- Fondo suficiente para una pensión igual o superior al 40% del promedio de remuneraciones de los últimos 10 años.
- Jubilación anticipada por desempleo (REJA):
- Edad mínima: 55 años.
- Desempleo comprobado de 12 meses consecutivos.
- Fondo suficiente para una pensión igual o superior al 40% del promedio de remuneraciones de los últimos 120 meses.
- Jubilación anticipada por actividades de alto riesgo:
- Para minería subterránea: Desde los 45 años con 20 años de aportes.
- Para minería a tajo abierto, metalurgia y construcción civil: Desde los 50 años, según exposición acreditada.
Retiro de fondos AFP 2026
Hasta el 19 de enero de 2026, los afiliados podían solicitar el retiro de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), ajustado al valor vigente del año.
Paso a paso para solicitar la jubilación anticipada
Para afiliados <a href="https://www.infobae.com/peru/2026/02/28/retiro-onp-avanza-fuera-del-congreso-la-nueva-fecha-en-que-evaluaran-la-devolucion-de-4-uit/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://www.infobae.com/peru/2026/02/28/retiro-onp-avanza-fuera-del-congreso-la-nueva-fecha-en-que-evaluaran-la-devolucion-de-4-uit/">ONP</a>
- Revisión de requisitos: Verifica edad, años de aporte y situación laboral.
- Acceso al trámite: Ingresa a la web de la ONP y selecciona el servicio de videollamada. Si no puedes acceder digitalmente, acude a los canales presenciales.
- Identificación: Ingresa el tipo y número de documento y tu clave virtual.
- Videollamada y asesoría: Un asesor recibirá tu solicitud en tiempo real. El intercambio de documentos puede hacerse por correo electrónico.
- Evaluación: En un plazo máximo de 30 días hábiles recibirás la resolución en tu correo o domicilio. Si el proceso demora más, se otorga una pensión provisional.
- Notificaciones: Todo comunicado llegará al correo electrónico registrado, por lo que se recomienda revisarlo frecuentemente.
Para afiliados AFP
- Evaluación previa: Determina si cumples requisitos para alguna modalidad (ordinaria, por desempleo o riesgo).
- Contacto con la AFP: Comunica tu intención de jubilarte anticipadamente vía canales digitales o presenciales.
- Presentación de documentos: Adjunta constancia de aportes, declaración jurada de desempleo, certificaciones de riesgo, según corresponda.
- Decisión sobre el fondo: Elige entre recibir pensión, retirar el 95,5% del fondo o una combinación de ambas opciones.
- Firma de documentos: Suscribe los formularios y formatos requeridos por la AFP.
- Evaluación y respuesta: La AFP verificará la documentación y notificará el resultado y las alternativas de pensión o retiro.
Consideraciones importantes
- El descuento por adelanto de jubilación en la ONP es irreversible y puede afectar significativamente el monto final de la pensión.
- En el sistema privado, la jubilación anticipada requiere un fondo suficiente para garantizar la pensión mínima.
- El retiro total del fondo AFP implica renunciar a una pensión vitalicia, salvo el 4,5% destinado a EsSalud para cobertura de salud.
- Las reformas implementadas en los últimos años han prohibido retiros totales libres y han buscado equiparar requisitos entre hombres y mujeres.
- Se recomienda asesoría profesional antes de tomar una decisión definitiva, evaluando el impacto en la seguridad financiera a largo plazo.
La jubilación anticipada en Perú es una alternativa viable para quienes cumplen con los requisitos y desean asegurar un retiro digno antes de la edad legal. Más allá de los trámites, implica una decisión que debe ser meditada, considerando tanto los beneficios inmediatos como las consecuencias a futuro sobre la calidad de vida y la protección social. La reforma previsional 2026 ha introducido mayor transparencia, mejores montos y acceso digital, pero sigue siendo esencial informarse, comparar opciones y actuar con responsabilidad.