Retiro ONP avanza fuera del Congreso: La nueva fecha en que evaluarán la devolución de 4 UIT

¿Eres afiliado a la ONP y esperas que aprueben el retiro de hasta 4 UIT de los aportes que hiciste? Hace unos meses, la espera sería futil, dado que no había manera posible de devolverle aportes que la ONP no guardaba (el mismo Julio Velarde opinó sobre el tema). Pero ahora, parece que inclusive con participación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se estaría evaluando cuán viable pueda ser implementar esta medida, de algún u otro modo.

Infobae Perú había informado que el pasado martes 24 de febrero tendría lugar la mesa de trabajo para ver este tema, promovida por la congresista Ariana Orué de Podemos Perú, la cual coordinó estas reuniones con la ex MEF, Denisse Miralles (ahora a la cabeza de la PCM). Sin embargo, en la reunión no pudo estar presente los representantes del gobierno dado que se dio juramento a ministros ese mismo día.

Pero ahora, la congresista Orué reveló que el 10 de marzo será la fecha para la siguiente mesa de trabajo, donde se discutirá la viabilidad, con argumentos técnicos, de esta medida que daría hasta 4 UIT (S/22.000) en base a los aportes que realizaron los afiliados a la ONP.

Retiro ONP el 10 de marzo

“Para el martes estaba pactada esta mesa de trabajo. Sin embargo, como ustedes saben (...) ese mismo día estaban juramentando también los diversos ministros de diferentes carteras. (...) El día martes quedamos que la próxima reunión la íbamos a tener también con representantes de los aportantes de la ONP, a los cuales también se invitaron”, informó la congresista por medio de sus redes sociales.

Así, Orié reveló que “la reunión se estaría realizando el martes 10 de marzo, considerando que ya la mayoríade ministros van a evaluar ciertos temas”, pero que sí contaría con presencia de representantes del MEF.

Dado que igual puede haber reticencia de viabilizar esta medida desde el Ejecutivo, validada en razones técnicas, la congresista tiene alternativas, como pedir que se promulgue “un decreto de urgencia para realizar al menos una bonificación para los aportantes de la ONP.

Pero sí es clara en que su prioridad es buscar la manera de dar el retiro ONP de hasta 4 UIT para los aportantes; sin embargo, señaló que considera necesario que tengan mejores argumentos técnicos, legales, constitucionales para justificar la medida.

“Como lo indicó en su momento la exministra de Economías y Finanzas: todo es de manera gradual según las acciones que se vienen tomando por parte del MEF. Pero ahora nos vamos a sentar con el nuevo ministro de Economía y Finanzas, con el mismo presidente, y vamos a solicitar argumentar de manera técnica cuál es la necesidad de poder sacar las cuatro UIT”, aclaró.

La alternativa

Sin embargo, la congresista sí reveló que consideraba tener un ‘plan B’, que sería un bono para los aportantes a la ONP. Como se recuerda, esta fue la alternativa a la que llegó la Comisión de Trabajo del Congreso al analizar una serie de proyectos de retiro ONP.

Ya va a ser un año desde que esta comisión debatió dos proyectos de retiro ONP de hasta 4 UIT y resolvió con un dictamen dar la alternativa de un bono ONP de S/1.337, se aprobó, pero a la fecha no ha llegado al Pleno para validarse totalmente.