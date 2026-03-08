Hija de Tula Rodríguez, reaparece en Instagram y comparte su proceso tras nueva cirugía: “Espero que pase todo pronto”

Valentina Carmona se pronuncia tras superar operación.

La hija de Tula Rodríguez reapareció en redes sociales tras someterse a una tercera y delicada intervención quirúrgica, un hecho que generó preocupación entre los seguidores de la ractriz y de la adolescente. Valentina Carmona Rodríguez publicó un mensaje de agradecimiento en su cuenta oficial de Instagram, donde expresó su gratitud a quienes le enviaron mensajes de apoyo y oraciones durante el proceso médico.

En su publicación, Valentina Carmona Rodríguez escribió: “Hola a todos. Quiero darles las gracias por sus tan lindos mensajes, buenos deseos y oraciones. Mi mamá me contó que muchas personas la acompañaron con sus comentarios mientras yo estaba en sala de operación”. El mensaje, compartido el jueves 5 de marzo, marcó su regreso a la esfera pública luego de varios días de ausencia, periodo en el que se mantuvo fuera del alcance mediático.

La joven evitó detallar las razones médicas que motivaron la intervención o el tipo de cirugía realizada, aunque sí aseguró que se encuentra en proceso de recuperación y manifestó su esperanza de que la situación evolucione de manera positiva. “Gracias de corazón por tanto cariño. Estoy en proceso de recuperación y espero que pase todo pronto. Que Dios los bendiga siempre”, añadió en su mensaje.

La familia de Tula Rodríguez ha optado por mantener la privacidad respecto a los detalles clínicos de la operación de Valentina. La propia Tula Rodríguez expresó a los medios que la decisión de comunicar información sobre el procedimiento corresponde únicamente a su hija. “Los detalles de la operación, que muchos me preguntan, como entenderán, tienen que ser completamente autorizados por Vale. Pero bueno, gracias. Ya me toca grabar”, declaró la actriz y presentadora, quien actualmente participa en la telenovela ‘Los Otros Concha 2’.

Emotivas palabras de Tula para su hija

Previo a la intervención, Tula Rodríguez utilizó sus redes sociales para referirse a la fortaleza de su hija, a quien describió como una “niña valiente, llena de luz”. En esa oportunidad, la actriz agradeció a quienes le hicieron llegar palabras de aliento y expresó su confianza en la recuperación de la adolescente. “No hay forma de explicar lo fuerte que es… es una niña valiente, llena de luz. La amo con todo mi corazón y hoy más que nunca abrazo la fe, creyendo que todo saldrá bien”, publicó la artista, generando muestras de solidaridad de colegas y seguidores.

Valentina Carmona Rodríguez, de 15 años, es fruto de la relación entre Tula Rodríguez y el fallecido empresario Javier Carmona. Desde la muerte de su padre en 2020, la joven ha contado con el respaldo público de su madre, quien ha compartido en ocasiones anteriores detalles de su vida familiar y los retos que han enfrentado juntas. El entorno cercano de la familia ha destacado la discreción con la que ambas manejan su vida privada, especialmente en circunstancias vinculadas a la salud de Valentina.

A través de sus redes sociales, Rodríguez compartió detalles sobre la evolución de la cirugía y destacó el alivio tras recibir el parte médico: “Siendo las 4:30 am, acaba de venir el doctor para decirme que todo salió bien”, escribió. La conductora admitió no haber dormido durante la noche y expresó su ansiedad: “Yo hubiera querido estar ahí, que me abran a mí, para evitarle esto a mi hija”.

La reaparición de Valentina Carmona Rodríguez en redes sociales se produjo tras varios días de incertidumbre en el entorno mediático. La joven, quien ha preferido mantener un perfil bajo pese a la exposición pública de su madre, se limitó a agradecer el apoyo recibido.

La recuperación de Valentina avanza de manera positiva, mientras que Rodríguez se muestra agradecida con sus seguidores por apoyarla en su proceso.