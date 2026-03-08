Perú

Hija de Tula Rodríguez, reaparece en Instagram y comparte su proceso tras nueva cirugía: “Espero que pase todo pronto”

Valentina Carmona publicó un mensaje dirigido a seguidores y amigos, agradeciendo el acompañamiento recibido durante la última intervención médica, mientras su madre respeta su decisión de mantener la privacidad

Guardar
Valentina Carmona se pronuncia tras
Valentina Carmona se pronuncia tras superar operación.

La hija de Tula Rodríguez reapareció en redes sociales tras someterse a una tercera y delicada intervención quirúrgica, un hecho que generó preocupación entre los seguidores de la ractriz y de la adolescente. Valentina Carmona Rodríguez publicó un mensaje de agradecimiento en su cuenta oficial de Instagram, donde expresó su gratitud a quienes le enviaron mensajes de apoyo y oraciones durante el proceso médico.

En su publicación, Valentina Carmona Rodríguez escribió: “Hola a todos. Quiero darles las gracias por sus tan lindos mensajes, buenos deseos y oraciones. Mi mamá me contó que muchas personas la acompañaron con sus comentarios mientras yo estaba en sala de operación”. El mensaje, compartido el jueves 5 de marzo, marcó su regreso a la esfera pública luego de varios días de ausencia, periodo en el que se mantuvo fuera del alcance mediático.

La joven evitó detallar las razones médicas que motivaron la intervención o el tipo de cirugía realizada, aunque sí aseguró que se encuentra en proceso de recuperación y manifestó su esperanza de que la situación evolucione de manera positiva. “Gracias de corazón por tanto cariño. Estoy en proceso de recuperación y espero que pase todo pronto. Que Dios los bendiga siempre”, añadió en su mensaje.

Valentina Carmona agradeció los mensajes
Valentina Carmona agradeció los mensajes de la gente ante delicada operación.

La familia de Tula Rodríguez ha optado por mantener la privacidad respecto a los detalles clínicos de la operación de Valentina. La propia Tula Rodríguez expresó a los medios que la decisión de comunicar información sobre el procedimiento corresponde únicamente a su hija. “Los detalles de la operación, que muchos me preguntan, como entenderán, tienen que ser completamente autorizados por Vale. Pero bueno, gracias. Ya me toca grabar”, declaró la actriz y presentadora, quien actualmente participa en la telenovela ‘Los Otros Concha 2’.

Emotivas palabras de Tula para su hija

Previo a la intervención, Tula Rodríguez utilizó sus redes sociales para referirse a la fortaleza de su hija, a quien describió como una “niña valiente, llena de luz”. En esa oportunidad, la actriz agradeció a quienes le hicieron llegar palabras de aliento y expresó su confianza en la recuperación de la adolescente. “No hay forma de explicar lo fuerte que es… es una niña valiente, llena de luz. La amo con todo mi corazón y hoy más que nunca abrazo la fe, creyendo que todo saldrá bien”, publicó la artista, generando muestras de solidaridad de colegas y seguidores.

Tula Rodríguez habla de la
Tula Rodríguez habla de la difícil operación que tuvo su hija.

Valentina Carmona Rodríguez, de 15 años, es fruto de la relación entre Tula Rodríguez y el fallecido empresario Javier Carmona. Desde la muerte de su padre en 2020, la joven ha contado con el respaldo público de su madre, quien ha compartido en ocasiones anteriores detalles de su vida familiar y los retos que han enfrentado juntas. El entorno cercano de la familia ha destacado la discreción con la que ambas manejan su vida privada, especialmente en circunstancias vinculadas a la salud de Valentina.

A través de sus redes sociales, Rodríguez compartió detalles sobre la evolución de la cirugía y destacó el alivio tras recibir el parte médico: “Siendo las 4:30 am, acaba de venir el doctor para decirme que todo salió bien”, escribió. La conductora admitió no haber dormido durante la noche y expresó su ansiedad: “Yo hubiera querido estar ahí, que me abran a mí, para evitarle esto a mi hija”.

La reaparición de Valentina Carmona Rodríguez en redes sociales se produjo tras varios días de incertidumbre en el entorno mediático. La joven, quien ha preferido mantener un perfil bajo pese a la exposición pública de su madre, se limitó a agradecer el apoyo recibido.

Tula Rodríguez pide oraciones por
Tula Rodríguez pide oraciones por su hija antes de delicada cirugía: “Mi corazón está en manos de Dios”. Captura IG: @tulaperu.

La recuperación de Valentina avanza de manera positiva, mientras que Rodríguez se muestra agradecida con sus seguidores por apoyarla en su proceso.

Temas Relacionados

Tula Rodríguezperu-entretenimientoInstagramJavier Carmona

Más Noticias

Hallan cuerpo de joven desaparecido tras ingresar al mar en playa Waikiki en Miraflores

Hasta el momento, el cuerpo del joven de 18 años permanece en la orilla a la espera de que llegue personal del Ministerio Público para realizar las pericias correspondientes

Hallan cuerpo de joven desaparecido

La UNMSM dispone el inicio de clases virtuales y trabajo remoto por desabastecimiento de GNV en Lima y Callao

La universidad también indicó que el paso a la virtualidad no afectará el proceso de admisión 2026-II que se inició el sábado 7 de marzo

La UNMSM dispone el inicio

Colas de varias cuadras por GLP en Villa El Salvador: mototaxistas buscan combustible para seguir trabajando

Uno de los chóferes explicó que ya no buscan el grifo que venda el combustible a un precio económico; ahora la urgencia es encontrar un distribuidor que sí tenga abastecimiento

Colas de varias cuadras por

Feminicidio en La Victoria: MIMP brinda atención psicológica a niñas cuya madre fue asesinada por su pareja

La entidad despliega acompañamiento psicológico y legal a las menores, mientras la policía investiga la muerte de Beatriz Umpire, quien fue encontrada sin vida en su casa

Feminicidio en La Victoria: MIMP

Perú permite el ingreso de emergencia de camiones con GLP extranjero por crisis de Camisea

Las cisternas con GLP podrán ingresar al país sin inscribirse en el Registro de Hidrocarburos, anunció Osinergmin. También se permitirá el uso de tanques de gasolina para transportar diésel

Perú permite el ingreso de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Estos son los símbolos de

Estos son los símbolos de cada partido político para las Elecciones 2026: ¿cómo votar?

Nueva encuesta de CPI confirma tercer lugar de Alfonso López Chau y aparición de Wolfgang Grozo

Corte Suprema aplica ‘ley procrimen’ que exime a partidos: Perú Libre ya no puede ser considerada una organización criminal

TC “cumple su papel” al programar audiencia exprés para Vladimir Cerrón, dice miembro de la plancha de Perú Libre

Rechazan tacha contra Delia Espinoza y confirman que enfrentará a Humberto Abanto por el decanato del CAL

ENTRETENIMIENTO

De guerrera a conductora: Micheille

De guerrera a conductora: Micheille Soifer confiesa que le cuesta abordar temas políticos y sociales en 'Arriba mi gente'

Mariana Vértiz confirma su ruptura con Pancho de Piérola y celebra su nueva etapa: “De las más bonitas de mi vida”

María Grazia Gamarra: el reto de volver a interpretar a Roxana en Cyrano de Bergerac y su respuesta a críticas por el regreso de ‘AFHS’

Christian Meier sorprende con 'Así es la ley', su álbum más ambicioso junto a leyendas de la música internacional

Magaly Medina revela que Vanessa Pumarica, examiga de Pamela Franco, realizó contratos millonarios con la Municipalidad de Bellavista

DEPORTES

Alianza Lima vs Deportivo Soan

Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - Fase 2

Universitario vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario vs San Martín 0-3: resumen y jugadas del contudente triunfo ‘santo’ en la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Los cruces confirmados de cuartos final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Sporting Cristal se pronuncia tras denuncia de racismo contra Franco Coronel y exige sanciones “con todo el peso de la ley”