Hija de Tula Rodríguez salió de sala de operaciones y conductora cuenta los detalles de la operación: “Fue complicado”

La conductora compartió su alivio y agradecimiento tras la tercera operación de Valentina, quien enfrenta un problema auditivo desde su nacimiento.

La madrugada del viernes 6 de marzo fue especialmente intensa para Tula Rodríguez, quien acompañó a su hija Valentina durante una nueva intervención quirúrgica. La joven, fruto de la relación entre la conductora y el fallecido empresario Javier Carmona, ingresó la noche anterior al quirófano para someterse a una tercera operación por un problema en el oído, procedimiento que generó preocupación en su entorno y en la comunidad de seguidores de la presentadora.

A través de sus redes sociales, Tula compartió detalles sobre la evolución de la cirugía y el estado de salud de su hija. “Siendo las 4:30 am, acaba de venir el doctor para decirme que todo salió bien. Fue complicado, algunos cambios por ahí, cirugía, pero todo para bien. Ay señor, te juro que ya me llegó el alma al cuerpo”, expresó Rodríguez, aliviada por el resultado positivo pese a las complicaciones surgidas durante la intervención.

Ansiedad y preocupación

Durante las horas previas y posteriores a la operación, la conductora optó por el silencio, explicando que necesitaba estar concentrada en su familia y en el proceso de recuperación de Valentina. “No me he estado comunicado porque he estado en mi momento, se imaginarán... pero bueno, ya está en sala de recuperación y solo agradecimiento por sus buenos deseos”, añadió, mostrando gratitud por el apoyo recibido tanto de amigos cercanos como de seguidores en redes sociales.

La intervención quirúrgica representó un desafío emocional para Tula Rodríguez, quien no ocultó su ansiedad y preocupación a lo largo de la noche. “Obviamente no he dormido. Ay Dios, qué fuerte... yo hubiera querido estar ahí, que me abran a mí, para evitarle esto a mi hija, pero gracias a Dios está todo bien”, compartió la conductora al reencontrarse con Valentina minutos antes de las siete de la mañana, momento que describió como un alivio tras varias horas de tensión.

Pidió oraciones para Valentina

Días antes, Tula Rodríguez ya había informado a su comunidad digital sobre el ingreso de Valentina al quirófano, pidiendo oraciones y energía positiva para su hija. En una emotiva publicación en Instagram, la exconductora de televisión relató: “Esta noche es una de las más largas de mi vida. Mi hija está entrando a su tercera operación y mi corazón solo está puesto en Dios, confiando en que todo está en sus manos”. Acompañó el mensaje con imágenes de Valentina previas a la cirugía, donde se observa a madre e hija compartiendo un momento de tranquilidad antes del ingreso a la sala de operaciones.

Rodríguez también dedicó palabras de admiración a Valentina, resaltando su fortaleza y temple ante situaciones difíciles. “No hay forma de explicar lo fuerte que es… es una niña valiente, llena de luz. La amo con todo mi corazón y hoy más que nunca abrazo la fe, creyendo que todo saldrá bien”, indicó, transmitiendo confianza y cariño hacia su hija.

En medio de la incertidumbre, la presentadora agradeció el respaldo recibido de parte del público y solicitó acompañamiento espiritual. “Si quieren acompañarnos con una oración por mi Vale, se los agradecería de corazón. Me haría sentir muy acompañada en este momento”, escribió.

La respuesta no se hizo esperar: decenas de mensajes de aliento inundaron sus publicaciones, con frases como “Todo saldrá bien. Dios la cuida”, “Amén y que Dios obre en ella” y “Dios está con tu Valentina, tranquila Tulita con mucha fe, todo va a salir bien”.

El apoyo de la comunidad fue fundamental en una noche que, según Tula, quedará grabada en su memoria por la mezcla de nerviosismo, fe y esperanza. La conductora reiteró su agradecimiento por las muestras de cariño y aseguró que la recuperación de Valentina avanza de manera favorable, aunque permanece atenta a su evolución en los próximos días.

