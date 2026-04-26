Perú

¿Cuál es la temperatura promedio en Huancayo?

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Guardar
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Antes de salir del hogar, conoce la predicción del tiempo en Huancayo para las siguientes horas en este domingo.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este domingo, se estima que en Huancayo habrá un 49% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 17 centígrados y una mínima de 6°. La nubosidad será del 59% y por la noche habrá una posibilidad del 25% de lluvias.

La predicción del clima en Huancayo (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Huancayo (Imagen ilustrativa Infobae)

Huancayo es parte del departamento de Junín, donde se sienten 17 tipos de climas, con un estado del tiempo de predominantes lluvias y frío, así como la deficiencia de humedad en otoño e invierno.

En la provincia de Huancayo, por su parte, hay tres tipos de clima, donde el abrigo y el paraguas suele resultar imprescindible.

El estado del tiempo que más predomina es el frío y lluvioso, con otoños e inviernos secos, el cual se siente justo en la ciudad de Huancayo.

El siguiente es el clima es templado, el cual se caracteriza en esta región por una humedad abundante durante todas las estaciones del año.

El último estado del tiempo presente en dicha provincia peruana es el semiseco y frío, que registra otoños e inviernos secos.

(Municipalidad de Huancayo)
(Municipalidad de Huancayo)

El clima en Perú

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en HuancayoClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Pronóstico del clima en Lima para este 26 de abril

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Pronóstico del clima en Lima para este 26 de abril

Conoce el clima de este día en Arequipa

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Conoce el clima de este día en Arequipa

Pronóstico del clima: las temperaturas que se esperan en Iquitos este 26 de abril

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Pronóstico del clima: las temperaturas que se esperan en Iquitos este 26 de abril

Clima en Cuzco: el estado del tiempo para este 26 de abril

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Clima en Cuzco: el estado del tiempo para este 26 de abril

Clima: las temperaturas que predominarán este 26 de abril en Piura

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima: las temperaturas que predominarán este 26 de abril en Piura
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados ONPE al 95.773 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

Resultados ONPE al 95.773 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

Alfonso López Chau se refiere a reportaje sobre cenas con dirigentas en restaurante y afirma que “solo buscan silenciar a voces incómodas”

ONPE explica origen de mesas con serie 900 001 y descarta irregularidades tras denuncia de Rafael López Aliaga

Roberto Sánchez dice que compra de F-16 mostraría que Keiko Fujimori gobierna: “Hay un ministro de Fuerza Popular al mando de las Fuerzas Armadas”

Delia Espinoza pide al JNE evaluar la exclusión de Fernando Rospigliosi por haber sido condenado

ENTRETENIMIENTO

Diego Chávarri y Gabriela Herrera desatan polémica con propuesta “prohibida” en ‘La Granja VIP’: “¿Apagamos las cámaras?”

Diego Chávarri y Gabriela Herrera desatan polémica con propuesta “prohibida” en ‘La Granja VIP’: “¿Apagamos las cámaras?”

Pati Lorena fue eliminada de ‘La Granja VIP Perú’: Samahara Lobatón y Pamela López se salvaron

Esposo de Magaly Medina enternece las redes al usar la azotea de su notaría en apoyo al programa ‘Magaly TV La Firme’

Alejandro Sanz confiesa su amor por Stephanie Cayo: “Estoy convencido que es para siempre”

El estado de salud de ‘Pompinchú’ tras su internamiento: “Sus riñones están bien dañados” y su familia pide ayuda

DEPORTES

A qué hora juega Alianza Lima vs Atlético Grau HOY: partido en Trujillo por fecha 12 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Atlético Grau HOY: partido en Trujillo por fecha 12 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético: partido por fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

“Me trataron muy mal”: Carmen ‘La Gata’ García apuntó contra Natalia Málaga y Cenaida Uribe

Mara Leão, entre lágrimas, deja emotivo mensaje tras conseguir tercer lugar con Universitario: “Los voy a extrañar, mi corazón está triste”

Natalia Málaga respondió a los halagos de Gaby Pérez del Solar y reveló si volverá a dirigir la selección peruana de vóley