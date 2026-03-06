Tula Rodríguez conmueve al contar que su hija enfrenta tercera operación: “Es una niña valiente”

Tula Rodríguez dedica emotivo mensaje de cumpleaños a su hija Valentina Carmona con recuerdos de Javier Carmona. Video: Instagram

Un momento de profunda preocupación y fe atraviesa Tula Rodríguez, quien conmovió a sus seguidores al revelar que su hija tuvo que ingresar por tercera vez a una operación quirúrgica. La actriz y exconductora de televisión utilizó sus redes sociales para compartir la noticia y pedir el apoyo espiritual de quienes la siguen, en una publicación cargada de sentimientos, esperanza y amor de madre.

La noticia fue difundida a través de su cuenta personal de Instagram, donde la también empresaria publicó un mensaje acompañado de fotografías de su hija momentos antes de ingresar al procedimiento médico. En el texto, Tula dejó ver la mezcla de emociones que vive como madre en una situación tan delicada, reconociendo que atraviesa una de las noches más difíciles de su vida.

“Esta noche es una de las más largas de mi vida. Mi hija está entrando a su tercera operación y mi corazón solo está puesto en Dios, confiando en que todo está en sus manos”, escribió con evidente emoción. Sus palabras reflejan la preocupación que cualquier madre puede sentir ante una intervención médica de su hija, pero también la fe con la que intenta afrontar el momento.

Tula Rodríguez pide oraciones por su hija antes de delicada cirugía: “Mi corazón está en manos de Dios”. Captura IG: @tulaperu.

En su publicación, Tula Rodríguez destacó especialmente la fortaleza que ha demostrado su hija a lo largo de este proceso. Según contó, pese a su corta edad, la menor ha enfrentado las dificultades con una valentía que la llena de orgullo y admiración. Para la actriz, la actitud de su hija se ha convertido en una fuente de inspiración en medio de la incertidumbre.

“No hay forma de explicar lo fuerte que es… es una niña valiente, llena de luz. La amo con todo mi corazón y hoy más que nunca abrazo la fe, creyendo que todo saldrá bien”, expresó la exconductora, dejando claro que el amor por su hija es el motor que la impulsa a mantenerse fuerte en este momento.

El mensaje rápidamente generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en responder con palabras de aliento y muestras de cariño. La publicación comenzó a llenarse de comentarios de personas que decidieron acompañarla espiritualmente, enviando oraciones y mensajes positivos para la pronta recuperación de la menor.

Consciente del apoyo que ha recibido a lo largo de los años por parte del público que sigue su carrera, Tula decidió hacer un pedido especial a quienes leen sus mensajes en redes sociales. En medio de la preocupación por la cirugía, la actriz pidió que quienes quisieran sumarse lo hicieran a través de una oración.

Pidió cadena de oración a sus seguidores

“Si quieren acompañarnos con una oración por mi Vale, se los agradecería de corazón. Me haría sentir muy acompañada en este momento”, escribió con humildad, dejando ver que el respaldo emocional de sus seguidores es importante para sobrellevar la difícil espera durante la intervención médica.

El gesto fue recibido con gran empatía por parte de los usuarios, quienes rápidamente respondieron con cientos de comentarios llenos de fe y esperanza. Entre los mensajes se podían leer palabras como: “Todo saldrá bien. Dios la cuida”, “Amén y que Dios obre en ella” o “Dios está con tu Valentina, tranquila Tulita, con mucha fe todo va a salir bien”.

