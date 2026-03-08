Perú

Cancillería confirma evacuación de 26 peruanos varados en Medio Oriente ante ataques bélicos en la región

El ministro Hugo de Zela sostuvo diálogo con su homólogo emiratí para garantizar la seguridad de los peruanos y coordinar su evacuación a zonas alejadas de los ataques

26 peruanos son protegidos y reubicados en Medio Oriente tras crisis militar, informa Cancillería. (Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores)

El Gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, confirmó la evacuación de 26 peruanos que se encontraban varados en el Medio Oriente debido a los ataques bélicos recientes en la región. La operación se realizó gracias a las gestiones de la Embajada del Perú y la Sección Consular en Catar y los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Un grupo de 11 peruanos fue trasladado desde Doha hacia Madrid, mientras que otros 15 ciudadanos, que se encontraban en Dubái, fueron reubicados a una zona segura en el Emirato de Sharjah. La Cancillería informó que los connacionales reciben asistencia con alojamiento y alimentación, y que se mantiene contacto permanente con ellos para garantizar su protección y seguimiento.

Ministerio de Relaciones Exteriores. (Foto: Agencia Andina)

Coordinación diplomática y apoyo consular

El canciller Hugo de Zela sostuvo comunicación telefónica con su homólogo de los EAU, Jeque Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahayan, para abordar la situación de los peruanos residentes y de tránsito en el país. Según la Cancillería, De Zela expresó “la solidaridad del Gobierno y pueblo peruano ante los ataques bélicos de Irán contra territorio emiratí”.

El canciller emiratí aseguró que su gobierno garantiza la seguridad de los ciudadanos peruanos y colaborará en su evacuación a zonas alejadas de los ataques. Las gestiones diplomáticas incluyeron la supervisión del traslado y apoyo logístico, considerando que el aeropuerto de Dubái enfrentaba restricciones que complicaron la salida de algunos viajeros.

Cancillería traslada a 26 ciudadanos peruanos a zonas seguras en Medio Oriente. (Foto: X/Cancillería)

Evacuación segura y seguimiento

Durante la operación, tres peruanos lograron salir del aeropuerto de Dubái luego de horas de espera, recibiendo apoyo directo de la Embajada del Perú en los EAU. Las autoridades enfatizaron que la prioridad es garantizar la seguridad de los connacionales y que todos los procedimientos se realizan conforme a los protocolos internacionales de protección en situaciones de emergencia.

La Cancillería reafirmó su compromiso de continuar brindando asistencia y seguimiento a los ciudadanos que permanecen en la región, asegurando su traslado seguro hasta que se normalice la situación en Medio Oriente. La operación refleja la coordinación efectiva entre los consulados peruanos, el gobierno local y la Cancillería, destacando la importancia de la diplomacia en la protección de ciudadanos en contextos de conflicto bélico.

Gobierno peruano confirma evacuación de compatriotas en Medio Oriente por ataques bélicos. (Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores)

¿Qué hacer si un familiar peruano está en zona de riesgo?

En caso de tener un familiar peruano en una zona de conflicto en Medio Oriente, la recomendación principal es comunicarse de inmediato con los teléfonos de emergencia y canales oficiales que ha dispuesto la Cancillería. La embajada peruana en Turquía, responsable de la jurisdicción sobre Irán, así como las demás sedes diplomáticas en la región, mantienen líneas abiertas para recibir consultas, confirmar ubicaciones y activar asistencia consular si es necesario. Estas vías de contacto permiten identificar a los connacionales y brindarles la atención requerida.

Las embajadas y consulados peruanos han reforzado la coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que garantiza el monitoreo permanente de los peruanos en la zona de conflicto. Existe un registro actualizado de ciudadanos, lo que facilita la respuesta ante cualquier emergencia. Además, la comunidad peruana en Israel y otros países de la región está en contacto frecuente con las autoridades, y se reporta que la mayoría se encuentra a buen recaudo. En casos recientes, los afectados han recibido apoyo tanto de las autoridades peruanas como de los gobiernos locales.

Mientras la tensión aumenta en Medio Oriente, el embajador peruano en Israel ofreció detalles sobre la situación de los peruanos en Irán y en territorio israelí. La embajada mantiene protocolos de comunicación y resguardo para garantizar atención oportuna. Video: TV Perú/ Noticias matinal

Es fundamental que los familiares en Perú sigan las indicaciones de las autoridades y utilicen únicamente los canales oficiales para solicitar información o reportar situaciones de riesgo. El embajador peruano en Israel subrayó la importancia de mantener la calma y confiar en los protocolos establecidos, ya que la red consular está preparada para responder ante cualquier escalada del conflicto y brindar asistencia oportuna a los connacionales en el extranjero.

