Hugo de Zela continúa como ministro de Relaciones Exteriores: perfil y hoja de vida del canciller

Hugo Claudio de Zela Martínez se desempeñó como embajador del Perú en Argentina, Brasil y Estados Unidos, además de ocupar la representación permanente ante la OEA y altos cargos en la Cancillería peruana.

Hugo Claudio de Zela Martínez ha sido ratificado como ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de transición presidido por José María Balcázar. De esta manera, el experimentado diplomático mantiene el cargo que asumió el pasado 14 de octubre bajo el mandato de José Jerí.

Nació en Lima el 4 de agosto de 1951 y cuenta con más de 40 años de experiencia. Su formación académica se inició en la Universidad de la República en Uruguay, donde estudió Ciencias Económicas y Administrativas entre 1969 y 1972. Posteriormente, cursó la Academia Diplomática del Perú, graduándose como licenciado en Relaciones Internacionales en 1978. También realizó estudios de doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad del Salvador, en Argentina, entre 1979 y 1980, centrando su interés en la política comparada.

Su carrera diplomática comenzó como Tercer Secretario en la Embajada del Perú en Buenos Aires y continuó como Segundo Secretario en la representación peruana en Montevideo. En estos primeros años, su labor se enfocó en fortalecer los vínculos bilaterales y representar al país en foros regionales de integración económica y política.

Hugo de Zela fue ratificado como ministro de Relaciones Exteriores en el gabinete de Hernando de Soto.

En el ámbito multilateral, su papel en la Organización de Estados Americanos (OEA) ha sido fundamental. Entre 1984 y 1994, integró la organización y alcanzó el cargo de jefe de Gabinete del secretario general João Clemente Baena Soares. En ese periodo, participó en la creación de la Unidad para la Promoción de la Democracia, que impulsó misiones de observación electoral en Centroamérica y el Caribe.

Retornó a la OEA entre 2011 y 2015 como jefe de Gabinete de José Miguel Insulza, gestionando un presupuesto superior a 200 millones de dólares y coordinando equipos técnicos de alto nivel.

De Zela también asumió la jefatura de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Paraguay en 2015 y representó al organismo en reuniones ministeriales y presidenciales. Su intervención en procesos de mediación durante crisis en Haití, Guatemala y Nicaragua consolidó su reputación como negociador experimentado.

Cuenta con más de 40 años de experiencia diplomática, formación en Ciencias Económicas y Relaciones Internacionales, y estudios de doctorado en Ciencias Políticas en Argentina - Créditos: Andina.

En la diplomacia bilateral, se desempeñó como embajador del Perú en Argentina (1997-2002), Brasil (2007-2010) y Estados Unidos (2019). Además, ejerció como representante permanente ante la OEA en 2010 y, en 2018, fue viceministro de Relaciones Exteriores y jefe del Servicio Diplomático de la República.

En la Cancillería, ocupó cargos como jefe de Gabinete, director general de Planeamiento y subsecretario para Asuntos de Europa. También presidió el Instituto Antártico Peruano entre 2004 y 2006, promoviendo la presencia científica nacional en la Antártida.

En el ámbito académico, ha dictado clases y conferencias en universidades como Georgetown, Harvard y George Washington, y es miembro asociado del Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su trayectoria ha sido reconocida con la Orden El Sol del Perú, la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos, la Orden del Libertador San Martín de Argentina y la Orden Cruzeiro do Sul de Brasil, entre otras distinciones.