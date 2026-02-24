Perú

Hugo de Zela continúa como ministro de Relaciones Exteriores: perfil y hoja de vida del canciller

El canciller juró ante el presidente José María Balcázar. De esta manera, continúa en el cargo que había asumido durante el Gobierno de José Jerí

Guardar
Se desempeñó como embajador del
Se desempeñó como embajador del Perú en Argentina, Brasil y Estados Unidos, además de ocupar la representación permanente ante la OEA y altos cargos en la Cancillería peruana - Créditos: Andina.

Hugo Claudio de Zela Martínez ha sido ratificado como ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de transición presidido por José María Balcázar. De esta manera, el experimentado diplomático mantiene el cargo que asumió el pasado 14 de octubre bajo el mandato de José Jerí.

Nació en Lima el 4 de agosto de 1951 y cuenta con más de 40 años de experiencia. Su formación académica se inició en la Universidad de la República en Uruguay, donde estudió Ciencias Económicas y Administrativas entre 1969 y 1972. Posteriormente, cursó la Academia Diplomática del Perú, graduándose como licenciado en Relaciones Internacionales en 1978. También realizó estudios de doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad del Salvador, en Argentina, entre 1979 y 1980, centrando su interés en la política comparada.

Su carrera diplomática comenzó como Tercer Secretario en la Embajada del Perú en Buenos Aires y continuó como Segundo Secretario en la representación peruana en Montevideo. En estos primeros años, su labor se enfocó en fortalecer los vínculos bilaterales y representar al país en foros regionales de integración económica y política.

Hugo de Zela fue ratificado
Hugo de Zela fue ratificado como ministro de Relaciones Exteriores en el gabinete de Hernando de Soto - Créditos: TVPerú.

En el ámbito multilateral, su papel en la Organización de Estados Americanos (OEA) ha sido fundamental. Entre 1984 y 1994, integró la organización y alcanzó el cargo de jefe de Gabinete del secretario general João Clemente Baena Soares. En ese periodo, participó en la creación de la Unidad para la Promoción de la Democracia, que impulsó misiones de observación electoral en Centroamérica y el Caribe.

Retornó a la OEA entre 2011 y 2015 como jefe de Gabinete de José Miguel Insulza, gestionando un presupuesto superior a 200 millones de dólares y coordinando equipos técnicos de alto nivel.

De Zela también asumió la jefatura de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Paraguay en 2015 y representó al organismo en reuniones ministeriales y presidenciales. Su intervención en procesos de mediación durante crisis en Haití, Guatemala y Nicaragua consolidó su reputación como negociador experimentado.

Cuenta con más de 40
Cuenta con más de 40 años de experiencia diplomática, formación en Ciencias Económicas y Relaciones Internacionales, y estudios de doctorado en Ciencias Políticas en Argentina - Créditos: Andina.

En la diplomacia bilateral, se desempeñó como embajador del Perú en Argentina (1997-2002), Brasil (2007-2010) y Estados Unidos (2019). Además, ejerció como representante permanente ante la OEA en 2010 y, en 2018, fue viceministro de Relaciones Exteriores y jefe del Servicio Diplomático de la República.

En la Cancillería, ocupó cargos como jefe de Gabinete, director general de Planeamiento y subsecretario para Asuntos de Europa. También presidió el Instituto Antártico Peruano entre 2004 y 2006, promoviendo la presencia científica nacional en la Antártida.

En el ámbito académico, ha dictado clases y conferencias en universidades como Georgetown, Harvard y George Washington, y es miembro asociado del Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su trayectoria ha sido reconocida con la Orden El Sol del Perú, la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos, la Orden del Libertador San Martín de Argentina y la Orden Cruzeiro do Sul de Brasil, entre otras distinciones.

Temas Relacionados

Hugo de ZelacancillerMinisterio de Relaciones Exterioresperu-noticias

Más Noticias

Sporting Cristal 0-0 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Esta noche se definirá si los ‘celestes’ clasifican a la fase 3 o quedan eliminados del certamen internacional. En la ida, todo quedó igualado a dos. Sigue todas las incidencias

Sporting Cristal 0-0 2 de

José María Balcázar juramentó a su nuevo gabinete ministerial: Denisse Miralles es la nueva PCM

Presidente encargado presentó su primer Consejo de Ministros tras una semana de haber asumido el cargo. La gran sorpresa fue el cambo de último momento de Hernando de Soto como premier, luego de haber sido anunciado por el Gobierno

José María Balcázar juramentó a

Janet Barboza llamó “agresor de mujeres” a Valentino Palacios tras ser involucrado en brutal gresca: “¿Por qué no está detenido?"

La conductora de TV exigió que las autoridades actúen y cuestionó la falta de pronunciamiento del Ministerio de la Mujer y el Poder Judicial.

Janet Barboza llamó “agresor de

¿Qué pasó con Hernando de Soto? El economista fue anunciado como premier, pero no apareció en la juramentación

El cambio se produjo pese a que el economista negó haber desistido del cargo y aseguró que su designación seguía firme. Finalmente, el Ejecutivo tomó juramento a Denisse Miralles y oficializó a un nuevo equipo ministerial que deberá acudir al Congreso en busca del voto de confianza

¿Qué pasó con Hernando de

Laura Spoya relata su duro proceso de recuperación tras accidente: “Tengo estrés postraumático, una plancha de metal y he bajado 5 kilos”

La exMiss Perú compartió por primera vez cómo enfrenta los efectos físicos y emocionales de su accidente en Surco, agradeciendo el apoyo y revelando los cambios radicales que ha traído esta experiencia en su vida

Laura Spoya relata su duro
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José María Balcázar juramentó a

José María Balcázar juramentó a su nuevo gabinete ministerial: Denisse Miralles es la nueva PCM

¿Qué pasó con Hernando de Soto? El economista fue anunciado como premier, pero no apareció en la juramentación

Óscar Fernández continúa al frente del Ministerio de Trabajo en el nuevo gabinete de José María Balcázar

Erfurt Manuel Castillo asume el Ministerio de Educación: perfil del profesional que toma el cargo en Minedu a días del inicio escolar

Perfil de Fátima Soraya Altabás Kajatt, nueva ministra de Cultura del gabinete de José María Balcázar

ENTRETENIMIENTO

Janet Barboza llamó “agresor de

Janet Barboza llamó “agresor de mujeres” a Valentino Palacios tras ser involucrado en brutal gresca: “¿Por qué no está detenido?"

Laura Spoya relata su duro proceso de recuperación tras accidente: “Tengo estrés postraumático, una plancha de metal y he bajado 5 kilos”

Alejandro Sanz: la curiosa reacción del cantante español cuando le preguntan por Stephanie Cayo

Mamá de Valentino Palacios anuncia demanda contra Janet Barboza por acusarlo de ser “agresor de mujeres”

Magaly Medina impacta con su respuesta en vivo y ningunea a Flavia López: “No hablo con intrascendentes”

DEPORTES

Sporting Cristal 0-0 2 de

Sporting Cristal 0-0 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

El rostro más solidario de Melgar: organiza campaña para apoyar a los damnificados por lluvias intensas en Arequipa

Alianza Lima denuncia a Javier Rabanal, Jairo Concha y Caín Fara por altercado con hinchas de Sporting Cristal

“Hernán Barcos es un líder positivo en todo sentido”: Carlos Silvestri, DT de FC Cajamarca, se rinde ante la aportación y referencia del ‘Pirata’

Dónde ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: canal tv online del partido por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026