EsSalud alerta sobre aumento de exceso de peso infantil: más de 140 niños atendidos por obesidad en el Hospital Rebagliati

El Seguro Social de Salud (EsSalud) detectó un alarmante aumento en la cantidad de niños atendidos por obesidad en los primeros meses del año, especialmente durante el verano, cuando la rutina escolar se interrumpe y se modifican los hábitos alimenticios. Solo en enero y febrero de este año, el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins llegó a 143 atenciones por casos confirmados de obesidad infantil, lo que representa un incremento relevante en comparación con los registros anteriores.

El servicio de Nutrición de este hospital registró un total de 694 atenciones a menores durante esos dos meses. De ese total, 338 niños fueron atendidos por exceso de peso: 143 por obesidad y 195 por sobrepeso. El reporte institucional revela que esta cifra supera ampliamente el promedio mensual observado en 2025, que fue de 153 atenciones por exceso de peso cada mes.

Durante los meses de verano de 2025 (enero a marzo), EsSalud había reportado 461 atenciones por exceso de peso infantil; este número equivalía al 25% del total anual de atenciones por esa causa, que llegó a 1.837 casos en todo el año. Al comparar los datos, la entidad concluye que el período estival concentra el mayor riesgo de incremento de peso en la infancia, ya que durante estas fechas la cantidad de consultas se multiplica y el problema se agrava fuera del ciclo escolar.

Efectos del consumo de bebidas azucaradas y postres en el peso infantil

Giuliana Patricia Reyes Rangel, nutricionista del Hospital Rebagliati, explicó que el aumento del exceso de peso se relaciona directamente con alteraciones en los hábitos alimentarios durante las vacaciones. “Durante el verano los niños pasan más tiempo en casa”, expuso Reyes Rangel, “y suelen consumir alimentos con alto contenido calórico. Por eso es fundamental vigilar su alimentación y reforzar la hidratación”.

La especialista resaltó la importancia de evitar el consumo excesivo de bebidas azucaradas, refrescos y postres dulces, especialmente en la temporada de altas temperaturas, ya que consumir estos productos no solo no hidrata adecuadamente, sino que además suma calorías innecesarias que favorecen el aumento de peso.

Indicó también que prohibir el consumo de estos alimentos no representa una prevención idónea. Lo recomendable —remarcó— es sustituir los productos ultraprocesados de verano por alternativas naturales y equilibradas. Según la nutricionista, reemplazar los helados industriales o postres con azúcar agregada por frutas frescas, bebidas naturales caseras sin azúcar añadida y preparaciones ligeras constituye una opción que hidrata, nutre y contribuye al mantenimiento de un peso saludable.

Recomendaciones para prevenir el exceso de peso en niños

El equipo de EsSalud recomienda fortalecer la supervisión de la alimentación infantil, priorizando el consumo de agua natural en todo momento. “El agua debe ser la bebida principal” y los alimentos frescos y balanceados la base de la alimentación infantil, destacó Reyes Rangel.

Además de elegir los alimentos adecuados y mantener la correcta hidratación en días de calor para evitar el riesgo de deshidratación, madres, padres o cuidadores deben ofrecer opciones ricas en nutrientes y limitar la presencia de productos altamente calóricos, azucarados o ultraprocesados. Adoptar estos lineamientos contribuye no solo al control del peso, sino también a la formación de hábitos saludables sostenibles.

Importancia de la prevención y hábitos saludables

EsSalud enfatizó que la prevención del sobrepeso y la obesidad en niños requiere prácticas constantes a lo largo de los 12 meses y no solo en el verano. Supervisar lo que consumen los menores, motivarlos a beber agua regularmente y promover una dieta balanceada son acciones clave para el crecimiento y desarrollo infantil.

La obesidad en niños es también un factor causante de cáncer, señala especialista. Crédito: Infobae Perú.

“La prevención se construye con decisiones diarias”, sostuvo Reyes Rangel en declaraciones citadas por EsSalud. La especialista recomendó que las familias mantengan la vigilancia y el compromiso con la alimentación saludable, ya que el entorno familiar y las rutinas cotidianas definen en gran medida el estado nutricional de los menores.

EsSalud refuerza su campaña contra la obesidad infantil

En el marco del Día Mundial de la Obesidad, el próximo 4 de marzo desde las 08:30 hasta las 12:30, EsSalud realizará la campaña ‘Juntos contra la obesidad: Pequeños cambios, grandes resultados’ en el Hospital Jorge Voto Bernales, de la Red Prestacional Almenara (red de hospitales de EsSalud) en Santa Anita. Durante la jornada, los asegurados podrán acceder a servicios de enfermería, nutrición, psicología, medicina general y medicina complementaria.

El presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho Mego, anunció que la institución reafirma su compromiso con la promoción de hábitos saludables desde la infancia, fortaleciendo las acciones de prevención, orientación nutricional y educación en salud dirigidas a padres y cuidadores.