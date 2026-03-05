Julio Velarde ha trabajado con 30 primeros ministros: presidenta del FMI le bromeaba por constantes cambios

A su juicio, si bien el país ha mantenido fundamentos macroeconómicos estables, la constante rotación en el Consejo de Ministros ha terminado afectando el ritmo de expansión económica. Foto: Andina

La prolongada permanencia de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva del Perú contrasta con la alta rotación en el Poder Ejecutivo. Durante casi dos décadas como presidente del ente emisor, le ha tocado interactuar con 30 jefes del Gabinete Ministerial, en un contexto marcado por la inestabilidad política.

Desde su perspectiva, aunque el país ha preservado su solidez macroeconómica, los cambios frecuentes en el Consejo de Ministros han tenido un costo en términos de crecimiento. La volatilidad en la conducción política —advierte— termina retrasando decisiones y afectando el dinamismo económico.

Rotación ministerial y efectos en la gestión pública

Velarde explicó que la sucesión constante de autoridades no solo implica la salida de ministros, sino también la de viceministros y directores, lo que interrumpe proyectos en marcha y retrasa políticas públicas. En el periodo en que lidera el BCRP, los gabinetes han tenido una duración promedio de apenas 8 meses.

“Yo he estado con 30 primeros ministros. No lo digo con mal, es absurdo, y de ministros de Economía creo que fueron 23. Christine Lagarde, cuando era presidenta del Fondo Monetario Internacional, cada vez que me veía me preguntaba ‘¿tiene un nuevo ministro de Economía?’ y lo decía como broma, pero era una cosa así impresionante”, relató durante la convención minera PDAC 2026, realizada en Toronto, Canadá.

Velarde señaló que los cambios reiterados no se limitan a los ministros, sino que también alcanzan a viceministros y directores, generando una renovación continua en los equipos técnicos. Foto: USS

Crecimiento que pierde impulso

El titular del BCRP señaló que en los últimos 25 años el país registró un avance significativo, aunque ese desempeño no siempre es reconocido. Según indicó, la expansión se ha desacelerado en la última década, lo que ha limitado el potencial de la economía.

“Hay un avance económico sustancioso en 25 años, un avance que no se reconoce porque es un crecimiento que se ha ralentizado en los últimos 10 años. Y es una pena, realmente lo que ha venido pasando”, manifestó Julio Velarde.

Perspectivas y riesgos hacia adelante

A pesar de ese escenario, sostuvo que la economía se mantiene “sumamente fuerte” y que los indicadores vinculados al Producto Bruto Interno anticipan un panorama favorable. En ese marco, el banco central prevé ajustar su estimación de crecimiento de 3,3% para este año.

“Obviamente hay riesgos que pueden afectarnos como la situación geopolítica o las elecciones, pero todo apunta para bien. El escenario más probable es que nos vaya bien. El empleo formal está en tasas excepcionales de 6,2%. El empleo urbano en Lima viene creciendo fuertemente en un montón de sectores como Comercio y Servicios. Las expectativas, a pesar de las decisiones, siguen subiendo. La demanda ha sido fuerte y la inversión privada creció en 10% (cifra a dos dígitos no vista desde 2012). La situación sorprende”, apuntó.

Durante el tiempo que encabeza el Banco Central de Reserva del Perú, los gabinetes ministeriales han permanecido en funciones, en promedio, solo 8 meses. Foto: Google Maps

BCRP: términos de intercambio, en máximo desde 1950

Los términos de intercambio del país alcanzaron en 2025 su punto más elevado desde 1950, luego de crecer 19,2% en comparación anual, informó el Banco Central de Reserva del Perú. Con este avance, el indicador llegó a 162,5 puntos, su registro más alto hasta la fecha.

El desempeño estuvo impulsado por un aumento de 16,7% en los precios promedio de exportación, en especial de productos tradicionales como oro, cobre, zinc y café. El metal dorado avanzó 43,6%, el cobre 24,2%, el zinc 10,7% y el café 66,1%. También contribuyeron los envíos no tradicionales, con incrementos en los sectores siderometalúrgico (7,7%), pesquero (9,0%) y químico (7,4%).

Según explicó el ente emisor, los términos de intercambio reflejan la relación entre los precios de exportación e importación y permiten medir el poder adquisitivo del país en el comercio exterior. Cuando este índice sube, implica que Perú puede importar más bienes con el mismo volumen de ventas al exterior.