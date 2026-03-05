Perú

Dólar llega a su precio más alto en Perú en cinco meses y se acerca a los S/3,50

El tipo de cambio ya está a medio camino del precio que tenía en septiembre de 2025. El conflicto en Medio Oriente hizo retrocede la tendencia a la baja de la moneda

El dólar se han disparado
El dólar se han disparado por el conflicto en Medio Oriente. La tendencia venía de la baja, ahora es incierta. - Crédito Andina

Luego de meses con un tipo de cambio a la baja, el sol se está depreciando. El dólar cerró el martes 3 con una gran alza y se disparó a S/3,4200; el día siguiente se reguló con una baja ligera y hoy vuelve a tomar gran alza y cerró a S/3,45.

Sobre el dólar, Renta 4 informó que en la jornada anterior (miércoles 4 de marzo) “la demanda provino por los no residentes. El dólar tuvo un nivel mínimo de 3.40 y un nivel máximo de 3.417. En el mercado se negociaron 309 millones de dólares a un precio promedio de 3.4102″.

“El dólar ha seguido beneficiándose de la demanda de refugio seguro a medida que el conflicto, inicialmente principalmente entre EE.UU. e Irán, se ha extendido a países vecinos. Las reservas semanales de crudo en Estados Unidos, según el informe del American Petroleum Institute (API), aumentaron en 5,6 millones de barriles, superando ampliamente la previsión del mercado de 2,2 millones. No obstante, el incremento fue menor al registrado la semana previa, cuando los inventarios habían subido en 11,4 millones de barriles”, acotó Renta 4 en la sesión anterior.

El tipo de cambio cerró
El tipo de cambio cerró con otra alza. - Crédito Captura del BCRP

¿Qué pasó hoy?

El dólar subió a S/3,45, en medio del recrudecimiento del conflicto bélico de Irán e Israel. El sol, además, se deprecia en medio de un contexto de crisis por el gas natural en Perú.

“A través del Viceministerio de Hidrocarburos, y en el marco de sus facultades, se declaró en emergencia el suministro de gas natural mediante los Sistemas de Producción, Transporte de Hidrocarburos por Ductos y Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, por un periodo de hasta 14 días, desde el 01 hasta el 14 de marzo de 2026″, informó entonces el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Mientras, el Banco Central de Reserva reveló las operaciones cambiarias de este 5 de marzo:

  • 01:30 pm: Tipo de cambio - Venta del mercado interbancario: S/3,4500.
  • 01:29 pm: Se colocaron S/ 300 millones de Swap Cambiario Venta (tasa variable) a 3 meses, a una tasa promedio de 2,22 por ciento.
  • 01:20 pm: Se colocaron S/ 1 100 millones de Repo de Valores Overnight a una tasa promedio de 4,28 por ciento.
  • 01:17 pm: Se convocó la siguiente subasta: Swap Cambiario Venta (tasa variable) a 3 meses por S/ 300 millones.
  • 01:05 pm: Se colocaron S/ 1 000 millones de Depósitos a 1 semana a una tasa promedio de 4,24 por ciento.
  • 12:30 pm: Convocatoria de las siguientes subastas: (a) Depósitos a 1 semana S/ 1 000 millones y (b) Repo de Valores Overnight S/ 1 100 millones.
  • 12:03 pm: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/ 13 400 millones.
  • 11:32 am: Se colocaron S/ 300 millones de Swap Cambiario Venta (tasa variable) a 6 meses, a una tasa promedio de 2,81 por ciento.
  • 11:04 am: Se convocó la siguiente subasta: Swap Cambiario Venta (tasa variable) a 6 meses por S/ 300 millones.
  • 10:34 am: Se colocaron S/ 300 millones de Swap Cambiario Venta (tasa variable) a 6 meses, a una tasa promedio de 3,01 por ciento.
  • 10:01 am: Se convocó la siguiente subasta: Swap Cambiario Venta (tasa variable) a 6 meses por S/ 300 millones.
  • 09:00 am: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/ 13 100 millones.
  • 08:30 am: Vencimientos de instrumentos del BCRP del día de hoy: (a) Repo de Valores S/ 1 750 millones, (b) Depósitos BCRP S/ 543 millones y (c) Swap Cambiario Venta S/ 200 millones.
El Banco Central de Reserva
El Banco Central de Reserva aún explica la situación del dólar en el mercado internacional. Pero otros expertos van adelantandose. - Crédito AFP

Dólar con volatilidad

El dólar vuelve a subir en el mercado cambiario local. En declaraciones a Andina, el CFO y cofundador de Rextie, Matías Maciel, explicó que el alza del dólar responde exclusivamente a factores externos como es el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán: “El enfrentamiento ha generado serios problemas logísticos en el abastecimiento mundial de combustibles, lo que ha impulsado el precio del petróleo y debilitado la moneda peruana frente al dólar”.

Según el especialista, lo que se observa actualmente es el clásico fenómeno denominado ‘flight to quality’, que ocurre cuando los inversionistas institucionales, ante altos niveles de incertidumbre, buscan refugio en activos considerados de menor riesgo, lo que actualmente sería el dólar.

Es en este escenario que justamente los mercados emergentes como el peruano son percibidos como más riesgosos, lo que provoca la salida de capitales hacia instrumentos más seguros como el oro, el dólar estadounidense o inclusive el euro.

“Los inversionistas optan por vender bonos soberanos, acciones y otros instrumentos en los mercados en desarrollo, retiran los dólares y los trasladan a plazas más seguras. Asimismo, quienes estaban posicionados en soles prefieren pasarse a dólares, una moneda percibida como más estable”, agregó Maciel.

