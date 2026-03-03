Perú

JEE archiva proceso contra Keiko Fujimori por presunta información falsa en su hoja de vida

Según informe de Fiscalización, lideresa de Fuerza Popular habría omitido declarar sus vínculos con dos empresas

Guardar

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 archivó el proceso sancionador contra la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por presuntamente haber consignado información falsa en su hoja de vida.

Como se recuerda, un informe de Fiscalización del referido JEE alertó que Fujimori habría omitido declarar sus vínculos con las empresas SUMMIT PRODUCTS S.A.C, donde registra 3.500 acciones, y KYARA29 E.I.R.L., donde figura como titular y gerente.

Por esta aparente omisión, la líderesa de Fuerza Popular podría haber sido sancionada con hasta 10 UIT y denunciada ante el Ministerio Público.

Sin embargo, el JEE desestima el caso porque las dos presuntas omisiones en la hoja de vida ya fueron subsanadas mediante una anotación marginal solicitada por antes que se elaborara el informe de fiscalización.

En dicho expediente, el JEE Lima Centro 1, según la resolución, ya “analizó la naturaleza de la información patrimonial cuestionada”, “descartó expresamente la configuración de falsedad u omisión sancionable, y ”optó por la anotación marginal como mecanismo de corrección y complementación".

“En tal escenario, mantener abierto el presente procedimiento sancionador implicaría desconocer la preclusión de las etapas procedimentales y el principio de coherencia de los actos jurisdiccionales, generando duplicidad de pronunciamientos sobre una misma materia ya resuelta”, se lee en la resolución.

JEE archiva proceso contra Keiko
JEE archiva proceso contra Keiko Fujimori.

Por ello, el JEE Lima Centro 1 sostiene que se debe declarar que la presunta infracción ha perdido objeto y corresponde archivar el expediente.

“Declarar la perdida de objeto del presente procedimiento sancionador iniciado mediante Resolución N.º 01320-2026-JEE-LIC1/JNE, y disponer el archivo definitivo de los actuados relacionados con la presunta infracción prevista en el numeral 23.6 del artículo 23 de la LOP”, resolvió el tribunal.

Keiko Fujimori en las encuestas

Keiko Fujimori muestra un ligero en la intención de voto, colocándose a solo un punto porcentual de Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, según la última encuesta de Ipsos. El estudio, realizado después de la elección de José María Balcázar como presidente del Congreso, refleja un cambio relevante en la competencia por la presidencia, a menos de dos meses de las elecciones generales.

La encuesta de Ipsos sitúa a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, con un 9% de preferencia, lo que representa un incremento respecto al sondeo previo. Este crecimiento ocurre tras la crisis parlamentaria en la que la bancada fujimorista se opuso a la salida de José Jerí. Según el informe, Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular, mantiene el primer lugar con 10%, aunque ha perdido dos puntos porcentuales respecto a la medición anterior.

La diferencia entre ambos candidatos se reduce a un solo punto, lo que intensifica la disputa por el liderazgo electoral. La caída de López Aliaga coincide con los cuestionamientos desde el fujimorismo a su bancada por presuntamente favorecer la elección de José María Balcázar, vinculado a Perú Libre, como presidente del Congreso y presidente interino de la República. Esta acusación fue rechazada por Renovación Popular, aunque desde Fuerza Popular se votó a favor de Balcázar para dirigir las críticas hacía el partido celeste.

Temas Relacionados

Keiko FujimoriFuerza PopularElecciones Perú 2026Elecciones 2026peru-politica

Más Noticias

Bassco Soyer no se cansa: festeja distinción MVP en Liga Revelação con una actuación goleadora ante UD Leiria

El exaliancista condujo al club de Barcelos a un nuevo triunfo en el Grupo de Relegación. Con ocho anotaciones en 21 presentaciones se posiciona como un futbolista diferencial

Bassco Soyer no se cansa:

Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid en Perú HOY: canal tv online del partido por semifinales vuelta de la Copa del Rey 2026

Los ‘culés’ buscarán la gesta en el Camp Nou, luego de caer goleados 4-0 en la llave de ida frente a los de Diego Simeone. Cualquier cosa puede pasar. Conoce cómo seguir el enfrentamiento

Dónde ver Barcelona vs Atlético

A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo: partido en Venezuela por fase 3 ida de la Copa Libertadores 2026

Los ‘celestes’ visitarán al cuadro venezolano con el objetivo de sacar ventajar y cerrar su clasificación a la etapa de grupos en condición de local. Revisa los horarios de este compromiso

A qué hora juega Sporting

Fátima Segovia aclara si mantuvo un romance con Carlos Vílchez: “He subido a la sartén”

La exintegrante del elenco de Jorge Benavides contó detalles de cómo llevaba su cercanía con el actor cómico, tras rumores de una cercanía romántica

Fátima Segovia aclara si mantuvo

Petroperú: ProInversión confirma reunión con bonistas de la petrolera este viernes tras respaldo de José María Balcázar

Parte de la reestructuración incluye la identificación y enajenación de activos que no forman parte del “core” o actividad principal de la empresa, comenzando por la sede central de San Isidro, confirmó Del Carpio

Petroperú: ProInversión confirma reunión con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno de Balcázar evalúa que

Gobierno de Balcázar evalúa que Fuerzas Armadas custodien patio de maniobras de empresas de transporte

Gobierno declara emergencia de 14 días en el suministro de gas natural tras fuga y deflagración en Camisea

Daniel Urresti saldrá en libertad y Podemos Perú alista encuentro para recibirlo en Paseo Colón

Willy Ramírez Chávarry no va más en el JNE: Magistrados se despiden de él y agradecen su trabajo

Revelan que José María Balcázar sí se benefició con la Ley Soto

ENTRETENIMIENTO

Fátima Segovia aclara si mantuvo

Fátima Segovia aclara si mantuvo un romance con Carlos Vílchez: “He subido a la sartén”

Diego Villarán, protagonista de Eres mi bien, une su etapa actoral con la musical lanzando ‘Disfruta la función’

Mayra Couto enfrenta dificultades para quedar embarazada tras superar el cáncer de tiroides: “No es fácil”

Jaime Bayly revela por qué su hermana no estuvo presente en la boda de su hija: “Yo le había hecho dos desaires”

Daniela Darcourt celebra el cumpleaños de Luis Advíncula y le dedica emotivo mensaje: “Te amo con locura, negrito”

DEPORTES

Bassco Soyer no se cansa:

Bassco Soyer no se cansa: festeja distinción MVP en Liga Revelação con una actuación goleadora ante UD Leiria

Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid en Perú HOY: canal tv online del partido por semifinales vuelta de la Copa del Rey 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo: partido en Venezuela por fase 3 ida de la Copa Libertadores 2026

Posible rival de Universitario en los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Presidente de UTC confirma que arbitraje favoreció a Alianza Lima y pide que se anule gol tras escuchar audios del VAR