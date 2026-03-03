JEE archiva proceso contra Keiko Fujimori por presunta información falsa en su hoja de vida

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 archivó el proceso sancionador contra la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por presuntamente haber consignado información falsa en su hoja de vida.

Como se recuerda, un informe de Fiscalización del referido JEE alertó que Fujimori habría omitido declarar sus vínculos con las empresas SUMMIT PRODUCTS S.A.C, donde registra 3.500 acciones, y KYARA29 E.I.R.L., donde figura como titular y gerente.

Por esta aparente omisión, la líderesa de Fuerza Popular podría haber sido sancionada con hasta 10 UIT y denunciada ante el Ministerio Público.

Sin embargo, el JEE desestima el caso porque las dos presuntas omisiones en la hoja de vida ya fueron subsanadas mediante una anotación marginal solicitada por antes que se elaborara el informe de fiscalización.

En dicho expediente, el JEE Lima Centro 1, según la resolución, ya “analizó la naturaleza de la información patrimonial cuestionada”, “descartó expresamente la configuración de falsedad u omisión sancionable, y ”optó por la anotación marginal como mecanismo de corrección y complementación".

“En tal escenario, mantener abierto el presente procedimiento sancionador implicaría desconocer la preclusión de las etapas procedimentales y el principio de coherencia de los actos jurisdiccionales, generando duplicidad de pronunciamientos sobre una misma materia ya resuelta”, se lee en la resolución.

JEE archiva proceso contra Keiko Fujimori.

Por ello, el JEE Lima Centro 1 sostiene que se debe declarar que la presunta infracción ha perdido objeto y corresponde archivar el expediente.

“Declarar la perdida de objeto del presente procedimiento sancionador iniciado mediante Resolución N.º 01320-2026-JEE-LIC1/JNE, y disponer el archivo definitivo de los actuados relacionados con la presunta infracción prevista en el numeral 23.6 del artículo 23 de la LOP”, resolvió el tribunal.

Keiko Fujimori en las encuestas

Keiko Fujimori muestra un ligero en la intención de voto, colocándose a solo un punto porcentual de Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, según la última encuesta de Ipsos. El estudio, realizado después de la elección de José María Balcázar como presidente del Congreso, refleja un cambio relevante en la competencia por la presidencia, a menos de dos meses de las elecciones generales.

La encuesta de Ipsos sitúa a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, con un 9% de preferencia, lo que representa un incremento respecto al sondeo previo. Este crecimiento ocurre tras la crisis parlamentaria en la que la bancada fujimorista se opuso a la salida de José Jerí. Según el informe, Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular, mantiene el primer lugar con 10%, aunque ha perdido dos puntos porcentuales respecto a la medición anterior.

La diferencia entre ambos candidatos se reduce a un solo punto, lo que intensifica la disputa por el liderazgo electoral. La caída de López Aliaga coincide con los cuestionamientos desde el fujimorismo a su bancada por presuntamente favorecer la elección de José María Balcázar, vinculado a Perú Libre, como presidente del Congreso y presidente interino de la República. Esta acusación fue rechazada por Renovación Popular, aunque desde Fuerza Popular se votó a favor de Balcázar para dirigir las críticas hacía el partido celeste.