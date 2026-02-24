Keiko Fujimori insiste en sus advertencias sobre el nuevo presidente poco antes de que tome posesión su gabinete

Fuerza Popular mantiene una posición vigilante ante la conformación del nuevo gabinete encabezado por Hernando de Soto, en un contexto marcado por recurrentes tensiones entre los poderes del Estado y persistente preocupación por la economía y la estabilidad democrática en Perú. Según consignó Canal N, Keiko Fujimori ha destacado la importancia de observar detenidamente cada decisión que tome el presidente José Balcázar desde la conformación de su gabinete, prevista para este martes, cuando faltan menos de dos meses para las próximas elecciones generales en un escenario político nacional caracterizado por la inestabilidad durante la última década.

En declaraciones recogidas por Canal N, Fujimori, como líder de Fuerza Popular y candidata presidencial, ha reiterado sus advertencias sobre posibles riesgos vinculados a la pérdida de autonomía del Banco Central de Reserva, así como a eventuales amenazas a la Constitución y al proceso electoral. La dirigente subrayó que, pese a estos temores, resulta prematuro hacer una valoración definitiva sobre los alcances de la nueva administración, limitándose a enfatizar que su agrupación se mantendrá alerta ante cualquier decisión relevante que adopte el Ejecutivo bajo la dirección de Balcázar.

De acuerdo con la información difundida por Canal N, Hernando de Soto asumirá la jefatura del Consejo de Ministros, liderando un equipo que, según fuentes oficiales, podría estar conformado por 18 ministerios. Se prevé que algunos integrantes del gabinete anterior, liderado por José Jerí, conserven sus cargos. Entre ellos destaca Denisse Miralles, quien podría seguir a cargo del Ministerio de Economía, lo que sugiere cierta continuidad dentro de la nueva estructura gubernamental.

Fujimori reconoció ante medios locales la trayectoria de De Soto en asuntos económicos, resaltando su contribución en este ámbito para el país. Sin embargo, cuestionó el respaldo que De Soto ofreció en 2021 al expresidente Pedro Castillo. La dirigente política añadió que lo fundamental será examinar el contenido del discurso que el nuevo primer ministro presentará en el Congreso, reiterando que la postura de Fuerza Popular consistirá en evaluar los actos y anuncios oficiales a medida que se presenten.

En la antesala de la juramentación de su nuevo gabinete, José Balcázar se reunió en la sede del Palacio de Gobierno con dirigentes partidarios, representantes de la sociedad civil, empresarios y diplomáticos extranjeros. El objetivo de estos encuentros fue recoger opiniones y fortalecer los vínculos entre el Ejecutivo y diversos sectores clave para la gobernabilidad.

El ascenso de Balcázar a la presidencia representa el octavo cambio de jefe de Estado en Perú en los últimos diez años, un fenómeno inédito por su frecuencia en la región, de acuerdo con la información de Canal N. Su llegada al poder ocurrió después de que el Congreso destituyó a José Jerí mediante una moción de censura, impulsada por varios escándalos que rodearon a su administración. Esta sucesión rápida de mandatarios profundiza el clima de incertidumbre y las preocupaciones sobre la capacidad de las instituciones peruanas para asegurar la estabilidad a largo plazo.

Durante el fin de semana previo a la asunción del gabinete, medios como Canal N siguieron de cerca las conversaciones entre los actores políticos y sectores sociales, mientras crecía el debate sobre las condiciones necesarias para garantizar la autonomía de los principales órganos del Estado y la integridad del proceso electoral en un año clave para Perú.