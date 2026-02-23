Vladimiro Montesinos asesora la campaña de Keiko Fujimori, afirma Rafael López Aliaga: “A ella no le da tanto el cerebro”

Rafael López Aliaga acusó a Vladimiro Montesinos de asesorar a Keiko Fujimori durante la campaña presidencial, en lo que sería el cuarto intento de la candidata por llegar al poder

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, sugirió este domingo que Vladimiro Montesinos, el otrora asesor y mano derecha del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), asesora a Keiko Fujimori, dirigente de Fuerza Popular, durante la campaña electoral, su cuarto intento para llegar a la presidencia.

“Para mí, Montesinos está en la campaña asesorando a esta señora porque a ella tampoco no le da tanto el cerebro”, declaró a Canal N al señalar que “alguien de la calaña” de Montesinos podría haber aconsejado a Fujimori instaurar la narrativa de evitar la destitución de José Jerí para impedir el ascenso de un político de izquierda.

El exasesor, de 80 años, permanece detenido desde junio de 2001, tras su captura en Venezuela, y actualmente se encuentra recluido en la Base Naval del Callao, custodiada por la Marina de Guerra, donde cumple varias condenas, la más larga de 25 años.

López Aliaga sostuvo que, dentro de Renovación Popular, se consideró al legislador Roberto Chiabra como una alternativa para presidir el Congreso y, en consecuencia, asumir la jefatura de Estado ante la salida de Jerí. No obstante, añadió que César Acuña, fundador de Alianza Para el Progreso (APP), le negó esa opción.

López Aliaga aseguró que Montesinos, recluido desde 2001 en la Base Naval del Callao, habría influido en la estrategia para evitar la destitución de José Jerí y así bloquear la llegada de un político de izquierda

“Esto está planeadazo. Este es un tema psicosocial de Montesinos, igualito. Entonces, a Chiabra le niegan la posibilidad de lo que él quería: tomar esta responsabilidad en estos meses (...) porque la trama pactada entre Fujimori, entre Acuña, Luna y demás hierbas, algunos de Acción Popular también, era tomar los ministerios para saquearlos como siempre hacen”, expresó.

El exalcalde capitalino también afirmó que los legisladores de su bancada registraron fotografías de sus votos durante la elección del sucesor de Jerí, lo que, según él, permite desmentir la versión de que Renovación Popular haya participado en la elección de José María Balcázar, quien se impuso finalmente.

Explicó que los congresistas de su grupo registran su voto “para asegurarnos justamente que no haya ningún tipo de irregularidad” y finalizó destacando que, en su bancada, se solicitan esas imágenes. “Se está jugando el Perú acá, aquí no estamos bromeando, aquí no estamos para amiguitos, nada de estupideces”, dijo.

El líder de Renovación Popular señaló que César Acuña impidió que Roberto Chiabra asumiera la presidencia del Congreso y, eventualmente, la jefatura de Estado tras la salida de Jerí

A Balcázar, de 83 años, lo invistieron como jefe de Estado temporal con la misión de dirigir el Gobierno por cinco meses, hasta el próximo 28 de julio, cuando deberá ceder el mando presidencial al ganador o ganadora de las elecciones presidenciales convocadas para el 12 de abril.

Así, este abogado perteneciente a Perú Libre, con el que el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) ganó las elecciones en 2021, se convirtió en el mandatario de mayor edad de la historia de Perú, al superar a Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), que tenía 79 años cuando dimitió para evitar que lo destituyeran.

El nuevo mandatario interino garantizó a sus compatriotas “una transición democrática electoral pacífica” tras los comicios que se celebrarán en abril y pidió “que no haya ningún tipo de duda sobre las elecciones”.