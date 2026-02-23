Perú

Vladimiro Montesinos asesora la campaña de Keiko Fujimori, afirma Rafael López Aliaga: “A ella no le da tanto el cerebro”

El líder de Renovación Popular acusó a Vladimiro Montesinos de asesorar a la dirigente fujimorista en su nueva campaña y cuestionó los “pactos” entre varios bloques en el Congreso para elegir a José Balcázar

Guardar
Rafael López Aliaga acusó a
Rafael López Aliaga acusó a Vladimiro Montesinos de asesorar a Keiko Fujimori durante la campaña presidencial, en lo que sería el cuarto intento de la candidata por llegar al poder

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, sugirió este domingo que Vladimiro Montesinos, el otrora asesor y mano derecha del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), asesora a Keiko Fujimori, dirigente de Fuerza Popular, durante la campaña electoral, su cuarto intento para llegar a la presidencia.

“Para mí, Montesinos está en la campaña asesorando a esta señora porque a ella tampoco no le da tanto el cerebro”, declaró a Canal N al señalar que “alguien de la calaña” de Montesinos podría haber aconsejado a Fujimori instaurar la narrativa de evitar la destitución de José Jerí para impedir el ascenso de un político de izquierda.

El exasesor, de 80 años, permanece detenido desde junio de 2001, tras su captura en Venezuela, y actualmente se encuentra recluido en la Base Naval del Callao, custodiada por la Marina de Guerra, donde cumple varias condenas, la más larga de 25 años.

López Aliaga sostuvo que, dentro de Renovación Popular, se consideró al legislador Roberto Chiabra como una alternativa para presidir el Congreso y, en consecuencia, asumir la jefatura de Estado ante la salida de Jerí. No obstante, añadió que César Acuña, fundador de Alianza Para el Progreso (APP), le negó esa opción.

López Aliaga aseguró que Montesinos,
López Aliaga aseguró que Montesinos, recluido desde 2001 en la Base Naval del Callao, habría influido en la estrategia para evitar la destitución de José Jerí y así bloquear la llegada de un político de izquierda

“Esto está planeadazo. Este es un tema psicosocial de Montesinos, igualito. Entonces, a Chiabra le niegan la posibilidad de lo que él quería: tomar esta responsabilidad en estos meses (...) porque la trama pactada entre Fujimori, entre Acuña, Luna y demás hierbas, algunos de Acción Popular también, era tomar los ministerios para saquearlos como siempre hacen”, expresó.

El exalcalde capitalino también afirmó que los legisladores de su bancada registraron fotografías de sus votos durante la elección del sucesor de Jerí, lo que, según él, permite desmentir la versión de que Renovación Popular haya participado en la elección de José María Balcázar, quien se impuso finalmente.

Explicó que los congresistas de su grupo registran su voto “para asegurarnos justamente que no haya ningún tipo de irregularidad” y finalizó destacando que, en su bancada, se solicitan esas imágenes. “Se está jugando el Perú acá, aquí no estamos bromeando, aquí no estamos para amiguitos, nada de estupideces”, dijo.

El líder de Renovación Popular
El líder de Renovación Popular señaló que César Acuña impidió que Roberto Chiabra asumiera la presidencia del Congreso y, eventualmente, la jefatura de Estado tras la salida de Jerí

A Balcázar, de 83 años, lo invistieron como jefe de Estado temporal con la misión de dirigir el Gobierno por cinco meses, hasta el próximo 28 de julio, cuando deberá ceder el mando presidencial al ganador o ganadora de las elecciones presidenciales convocadas para el 12 de abril.

Así, este abogado perteneciente a Perú Libre, con el que el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) ganó las elecciones en 2021, se convirtió en el mandatario de mayor edad de la historia de Perú, al superar a Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), que tenía 79 años cuando dimitió para evitar que lo destituyeran.

El nuevo mandatario interino garantizó a sus compatriotas “una transición democrática electoral pacífica” tras los comicios que se celebrarán en abril y pidió “que no haya ningún tipo de duda sobre las elecciones”.

Temas Relacionados

Vladimiro MontesinosKeiko FujimoriRafael López Aliagaperu-politicaElecciones 2026

Más Noticias

La narcolancha de la droga: un hallazgo de cocaína en altamar peruano estaría ligado a cárteles como el CJNG de ‘El Mencho’

La embarcación navegaba sin implementos de pesca y con compartimentos ocultos diseñados para transportar droga a gran velocidad hacia rutas internacionales del narcotráfico

La narcolancha de la droga:

Presidente José María Balcázar acusado de plagiar a su propio hijo: copió tesis para hacer un libro y se lo dedicó

La investigación revela cómo el actual jefe de Estado habría utilizado el trabajo académico de su familiar para obtener puntaje ante el desaparecido CNM y asegurar su ascenso a juez supremo. Un peritaje comparativo expone una copia textual que incluye índices, bibliografía y pies de página

Presidente José María Balcázar acusado

Laura Spoya reaparece en redes sociales tras cirugía de columna por aparatoso choque en Surco: “Mi curita para el corazón”

La exreina de belleza volvió a pronunciarse en redes luego de ser operada de la columna por un violento accidente en Surco. Desde su habitación, junto a sus hijos, compartió un mensaje que refleja su proceso físico y emocional

Laura Spoya reaparece en redes

Hernando de Soto, nuevo premier: Fujimorismo, Renovación Popular y otras bancadas reaccionan al nombramiento de José Balcázar

El nombramiento del economista como primer ministro del gobierno de transición provocó reacciones diversas en el Congreso: mientras Patricia Juárez llamó a dejar la confrontación y respaldar la gestión, José Cueto expresó confianza con reservas y Guido Bellido señaló que solo deben continuar los ministros que hayan dado resultados

Hernando de Soto, nuevo premier:

Ahora Nación niega diferencia patrimonial de Alfonso López Chau: “La diferencia está en la moneda declarada”

El Comité Ejecutivo Nacional del partido emitió un comunicado remarcando que “no existe transferencia, venta ni disminución patrimonial”

Ahora Nación niega diferencia patrimonial
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente José María Balcázar acusado

Presidente José María Balcázar acusado de plagiar a su propio hijo: copió tesis para hacer un libro y se lo dedicó

Hernando de Soto, nuevo premier: Fujimorismo, Renovación Popular y otras bancadas reaccionan al nombramiento de José Balcázar

Ahora Nación niega diferencia patrimonial de Alfonso López Chau: “La diferencia está en la moneda declarada”

Hernando de Soto, de autodenominarse de derecha al gabinete del izquierdista José María Balcázar: perfil y polémicas del nuevo premier

Hernando de Soto será el premier de José María Balcázar: confirman que el gabinete ministerial jurará este martes 24

ENTRETENIMIENTO

Laura Spoya reaparece en redes

Laura Spoya reaparece en redes sociales tras cirugía de columna por aparatoso choque en Surco: “Mi curita para el corazón”

Katy Prado denunció a Chikiplum por pensión de alimentos: “Solo busco el bienestar de mi hija”

Valentino reaparece con nuevo look y responde aclaración de Gino Assereto sobre supuesto romance: “soy la negada del Perú”

Monserrat Seminario responde a Melcochita tras anuncio de divorcio y lo acusa de dejarse influenciar por ‘manganzones’

Melcochita revela el lado más humano y generoso de Willie Colón: “Era liberal, bonachón y un genio para la salsa”

DEPORTES

¿Vuelve Binacional a la Liga

¿Vuelve Binacional a la Liga 1? Tribunal Constitucional ordena a la FPF la reincorporación del club al torneo

Partidos de hoy, domingo 22 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Tabla final del Sudamericano de Clubes 2026: así quedó la clasificación general con Alianza Lima en el podio

La inesperada sequía de Mohamed Salah en Premier League: duro momento del delantero no preocupa a Egipto de cara al Mundial 2026

La fortificada selección de Senegal: el campeón de África valorizado en más de 400 millones que enfrentará Perú