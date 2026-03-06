Hoy concierto de Melendi en Lima: horarios, accesos y recomendaciones para disfrutar su show en Costa 21

El esperado regreso de Melendi a Perú es hoy. El cantautor español presentará su “Tareas Pendientes World Tour” en el renovado Costa 21 de la Costa Verde, prometiendo una noche inolvidable para miles de fans.

El espectáculo, que será uno de los más grandes del año, incluirá sus éxitos más recordados y los nuevos temas de su duodécimo álbum “Pop Rock”. Si ya tienes tu entrada o planeas asistir, aquí tienes toda la información esencial para disfrutar del concierto sin contratiempos.

¿A qué hora empieza el concierto de Melendi?

Las puertas de Costa 21 abrirán a las 18:00 horas (6:00 p.m.) para facilitar un ingreso ordenado y sin aglomeraciones. El concierto está programado para iniciar a las 20:30 horas (8:30 p.m.), por lo que se recomienda a los asistentes llegar con anticipación para ubicar su zona y evitar filas de último minuto.

Puertas de ingreso y vías de acceso

El ingreso vehicular y peatonal será por la Costa Verde, a la altura del puente John Lennon en San Miguel. Si llegas en taxi o vehículo particular, puedes acceder directamente por esta vía rápida. Para quienes prefieran caminar desde la superficie, se recomienda utilizar la bajada del parque John Lennon.

Costa 21 contará con tres accesos diferenciados según la zona de tu boleto:

Platinum

VIP

Tribuna

Personal de orientación y señalizaciones estarán disponibles en cada punto para guiarte hasta tu zona asignada.

Recomendaciones clave para el ingreso

Lleva tu entrada física o virtual. Sin boleto no podrás ingresar.

No se permitirá el reingreso al recinto una vez dentro.

La boletería de Teleticket estará operativa desde las 17:00 horas (5:00 p.m.) para resolver cualquier inconveniente de último minuto.

Menores de edad deben ingresar acompañados de un adulto responsable, ambos con entrada válida.

Identifica tu salida de emergencia al ingresar para mayor seguridad.

Estacionamientos sujetos a aforo; la producción no se responsabiliza por la zona.

Objetos prohibidos en el concierto de Melendi

Por seguridad, NO se permitirá el ingreso de:

Cámaras profesionales, filmadoras, grabadoras, drones

Mochilas grandes, maletines, maletas

Alimentos, bebidas y todo tipo de envases

Sombrillas, paraguas, correas con accesorios metálicos, llaves con cadena

Accesorios con púas, punteros láser o LED

Artefactos pirotécnicos

Palos para selfies, trípodes

Objetos punzocortantes, armas, carteles o banderolas de gran tamaño

Sillas plegables, bancos o asientos portátiles

Sustancias psicotrópicas

Solo podrás ingresar con batería portátil para celular, cámara de bolsillo, mochila pequeña o cartera.

Precios y zonas de entradas

El esquema de precios para el concierto se distribuye en tres zonas principales, con descuentos en pre-venta para tarjetas BBVA y tarifas especiales para personas con carné CONADIS.

Los precios varían según la ubicación y disponibilidad hasta el mismo día del evento o hasta agotar stock. Puedes comprar tus entradas en Teleticket.pe.

- Zona Melendi (sillas numeradas): S/. 499.00

- Zona Vip (sillas numeradas): S/. 310.00

- Zona Preferencial (stand up): S/. 139.00

Melendi: un show con grandes éxitos y estrenos

El “Tareas Pendientes World Tour” marca el regreso de Melendi a Lima, donde presentará en vivo los 12 temas inéditos de su nuevo álbum “Pop Rock”, además de sus clásicos como “Tu jardín con enanitos”, “Caminando por la vida”, “La promesa”, “Destino o casualidad” y “Barbie de extrarradio”. El artista, con más de 24 discos de platino y millones de oyentes en plataformas digitales, promete un show renovado y cargado de emociones.

