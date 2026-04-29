Alza de combustibles dispara uso del GNV: ¿qué tan barato es frente a la gasolina y el GLP?

El GNV se consolida como la alternativa más elegida frente a la volatilidad de la gasolina y el diésel por el conflicto en Medio Oriente.

El aumento sostenido de los precios de las gasolinas y el diésel, motivado principalmente por la inestabilidad internacional y la guerra en Medio Oriente, está llevando a miles de conductores a buscar alternativas económicas para movilizarse.

En este contexto, el Gas Natural Vehicular (GNV) se consolida como la opción principal para quienes buscan ahorrar y protegerse de la volatilidad de los combustibles tradicionales en Lima y Callao.

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Solo entre enero y marzo de 2026, más de 7.000 vehículos livianos fueron convertidos a GNV en Lima y Callao. Con esta cifra, ya circulan más de 313.000 autos a gas natural en ambas ciudades, lo que consolida al GNV como una de las alternativas más elegidas frente al GLP, la gasolina y el diésel.

El subgerente de Movilidad Liviana de Cálidda, José Saco, subrayó que, “en un contexto como el actual, el gas natural vehicular se consolida como una alternativa clave para una movilidad más sostenible y accesible”, destacando tanto el ahorro para las familias como la reducción de emisiones contaminantes.

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Una ilustración muestra una estación de servicio peruana con surtidores para GNV, GLP, diésel y gasolina, destacando la variedad de combustibles disponibles en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué el GNV gana terreno frente a otros combustibles?

El GNV no solo es más estable frente a los vaivenes del mercado internacional, sino que resulta 55% más barato que el GLP y hasta 70% más económico que la gasolina.

Esto significa que los conductores que optan por esta alternativa gastan mucho menos cada mes, un aspecto fundamental para quienes usan el auto como herramienta de trabajo.

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El crecimiento del GNV en Lima y Callao también es posible gracias a una red consolidada de más de 320 estaciones de servicio que aseguran el abastecimiento oportuno, así como más de 150 talleres autorizados para la conversión de autos y mototaxis.

Este desarrollo de infraestructura ha eliminado uno de los principales obstáculos para que los conductores den el paso hacia el gas natural, según Cálidda.

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Las estaciones de servicio y talleres de GNV suman más de 320 y 150 respectivamente, eliminando barreras históricas de infraestructura en Lima y Callao.

Más estaciones, más talleres y acceso más fácil

El acceso a la conversión de autos a GNV se ha vuelto más fácil gracias al financiamiento con 0% interés impulsado por el Estado a través del FISE.

Este programa permite a los interesados cubrir hasta el 100% del costo de la conversión, mediante un sistema de pago en cuotas cada vez que se carga GNV, sin necesidad de hacer un pago inicial y con plazos de hasta tres años sin intereses. La facilidad es válida tanto para mototaxis como para autos particulares.

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El avance del GNV implica un alivio directo en los gastos de las familias y los profesionales del volante, a la vez que ayuda a reducir las emisiones y avanzar hacia un transporte más limpio en Lima y Callao.

El crecimiento de la red de estaciones, sumado a la estabilidad de precios y las facilidades de financiamiento, consolidan al GNV como una de las alternativas más sólidas en tiempos de combustibles caros e incertidumbre internacional, refirió la concesionaria capitalina.

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El precio del barril de petróleo supera los USD 111 y presiona los precios de combustibles tradicionales en Perú en el 2026.

Precios internacionales al alza y más dudas sobre el futuro del gas

En el escenario internacional, los precios del petróleo se mantienen en niveles elevados: el barril de Brent cotiza en torno a los 111,60 dólares, mientras que el WTI ronda los 99,66 dólares y el crudo de la OPEP se ubica cerca de los 109,44 dólares, con proyecciones de alcanzar nuevos máximos en el segundo trimestre de 2026.

A nivel local, el gas natural también enfrenta presiones debido a la investigación que Osinergmin realiza sobre TGP y la emergencia de marzo en el gasoducto de Camisea, hechos que generaron incertidumbre entre los consumidores sobre la seguridad y continuidad del suministro.

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Además, vale recordar que el Libro de Hidrocarburos del Minem advierte que, de no encontrarse nuevas reservas o realizarse exploraciones adicionales, el gas natural disponible en el país alcanzaría para solo unos 13 años más, lo que añade preocupación sobre el futuro energético nacional.

El 2021 se conoció que ante el alza del GLP, los transportistas se han visto obligados a cambiar sus vehículos a GNV para ahorrar costos.|Fuente: Exitosa