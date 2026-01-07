Melendi en Lima: fecha oficial y cuánto cuestan las entradas para su esperado concierto

Melendi regresa a Lima para cantar en Costa 21.

El cantautor español Melendi confirmó su regreso a Perú con el “Tareas Pendientes World Tour”, una gira internacional que tendrá como una de sus paradas la ciudad de Lima el próximo 6 de marzo de 2026 en el recinto Costa 21. El artista presentará en esta ocasión su duodécimo álbum titulado “Pop Rock”, que incluirá 12 temas inéditos y se lanzará a la par de su recorrido latinoamericano.

La expectativa por el concierto ha crecido entre los seguidores del cantante, quien acumula más de 20 años de trayectoria y cifras destacadas en la industria musical. Melendi ha logrado más de 24 discos de platino y un total de 3,5 millones de ejemplares vendidos en su carrera. El artista mantiene el récord de liderar las ventas musicales en España durante tres años consecutivos y se posiciona actualmente en el top 10 de Spotify por la cantidad de reproducciones de sus temas.

El repertorio para la noche en Costa 21 incluirá éxitos como “Tu jardín con enanitos”, “Caminando por la vida”, “La promesa”, “Destino o casualidad”, “Desde que estamos juntos” y “Barbie de extrarradio”. Estos clásicos formarán parte del set list en un show renovado que busca repasar las distintas etapas musicales del intérprete.

Melendi se presentará en Perú en marzo.

¿Cuándo y dónde comprar las entradas?

Con respecto a la venta de entradas, la organización del evento anunció la apertura de la pre-venta para el 7 y 8 de enero de 2026 a través de la plataforma Teleticket. Durante estos días, los usuarios de tarjetas BBVA podrán acceder a un 20% de descuento en los boletos, sujeto a stock disponible. La preventa exclusiva se extenderá hasta agotar existencias o hasta el 8 de enero, lo que ocurra primero.

El esquema de precios para el concierto de Melendi en Lima se distribuye en tres zonas:

Zona Melendi: S/ 410 en pre-venta BBVA, S/ 499 en precio regular y S/ 409 para personas con carné CONADIS.

Zona VIP: S/ 255 en pre-venta BBVA y S/ 310 en precio regular.

Zona Preferencial: S/ 115 en pre-venta BBVA y S/ 139 en precio regular.

Precio de entradas para ver a Melendi.

La tarifa con descuento estará disponible solo durante la pre-venta con tarjetas BBVA, mientras que los precios regulares aplicarán hasta el mismo día del evento o hasta agotar stock, según la información consignada por Infobae. Para personas con carné CONADIS, el acceso a la zona Melendi tendrá un precio especial de S/ 409, válido hasta el 6 de marzo.

La presentación de Melendi en Lima forma parte de una gira que recorrerá varias ciudades de Latinoamérica, en el marco del lanzamiento de “Pop Rock”. El artista, originario de España, suma millones de oyentes en plataformas digitales y se mantiene vigente entre los públicos de habla hispana. Infobae recordó que el fenómeno Melendi se ha consolidado no solo por sus cifras de ventas, sino también por la presencia constante de sus canciones en listados de popularidad.

Entre los temas más esperados por los asistentes destacan “Tu jardín con enanitos”, que se ha convertido en uno de los himnos del repertorio del cantante, y “Destino o casualidad”, que ha alcanzado miles de millones de reproducciones en plataformas digitales. “Caminando por la vida” y “La promesa” también figuran entre los favoritos del público peruano.

La organización del concierto recomienda adquirir las entradas a través de canales oficiales para evitar inconvenientes. Teleticket será la plataforma exclusiva para la venta de boletos, tanto en la etapa de pre-venta como en la venta general.

El “Tareas Pendientes World Tour” significará el reencuentro de Melendi con sus seguidores peruanos, quienes han acompañado su carrera desde los primeros lanzamientos. La gira también marca el estreno en vivo de las canciones de “Pop Rock”, el nuevo trabajo discográfico del artista, que promete mantener la esencia pop y rock que ha caracterizado su trayectoria.

Melendi anuncia su gira y Perú será uno de los países que visitará para alegría de sus fans. (BoBo)