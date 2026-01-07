Perú

Melendi en Lima: fecha oficial y cuánto cuestan las entradas para su esperado concierto

El artista interpretará sus mayores éxitos y temas inéditos de “Pop Rock” en un espectáculo único en Perú. Los boletos estarán disponibles en tres zonas y con precios preferenciales para la preventa.

Guardar
Melendi regresa a Lima para
Melendi regresa a Lima para cantar en Costa 21.

El cantautor español Melendi confirmó su regreso a Perú con el “Tareas Pendientes World Tour”, una gira internacional que tendrá como una de sus paradas la ciudad de Lima el próximo 6 de marzo de 2026 en el recinto Costa 21. El artista presentará en esta ocasión su duodécimo álbum titulado “Pop Rock”, que incluirá 12 temas inéditos y se lanzará a la par de su recorrido latinoamericano.

La expectativa por el concierto ha crecido entre los seguidores del cantante, quien acumula más de 20 años de trayectoria y cifras destacadas en la industria musical. Melendi ha logrado más de 24 discos de platino y un total de 3,5 millones de ejemplares vendidos en su carrera. El artista mantiene el récord de liderar las ventas musicales en España durante tres años consecutivos y se posiciona actualmente en el top 10 de Spotify por la cantidad de reproducciones de sus temas.

El repertorio para la noche en Costa 21 incluirá éxitos como “Tu jardín con enanitos”, “Caminando por la vida”, “La promesa”, “Destino o casualidad”, “Desde que estamos juntos” y “Barbie de extrarradio”. Estos clásicos formarán parte del set list en un show renovado que busca repasar las distintas etapas musicales del intérprete.

Melendi se presentará en Perú
Melendi se presentará en Perú en marzo.

¿Cuándo y dónde comprar las entradas?

Con respecto a la venta de entradas, la organización del evento anunció la apertura de la pre-venta para el 7 y 8 de enero de 2026 a través de la plataforma Teleticket. Durante estos días, los usuarios de tarjetas BBVA podrán acceder a un 20% de descuento en los boletos, sujeto a stock disponible. La preventa exclusiva se extenderá hasta agotar existencias o hasta el 8 de enero, lo que ocurra primero.

El esquema de precios para el concierto de Melendi en Lima se distribuye en tres zonas:

  • Zona Melendi: S/ 410 en pre-venta BBVA, S/ 499 en precio regular y S/ 409 para personas con carné CONADIS.
  • Zona VIP: S/ 255 en pre-venta BBVA y S/ 310 en precio regular.
  • Zona Preferencial: S/ 115 en pre-venta BBVA y S/ 139 en precio regular.
Precio de entradas para ver
Precio de entradas para ver a Melendi.

La tarifa con descuento estará disponible solo durante la pre-venta con tarjetas BBVA, mientras que los precios regulares aplicarán hasta el mismo día del evento o hasta agotar stock, según la información consignada por Infobae. Para personas con carné CONADIS, el acceso a la zona Melendi tendrá un precio especial de S/ 409, válido hasta el 6 de marzo.

La presentación de Melendi en Lima forma parte de una gira que recorrerá varias ciudades de Latinoamérica, en el marco del lanzamiento de “Pop Rock”. El artista, originario de España, suma millones de oyentes en plataformas digitales y se mantiene vigente entre los públicos de habla hispana. Infobae recordó que el fenómeno Melendi se ha consolidado no solo por sus cifras de ventas, sino también por la presencia constante de sus canciones en listados de popularidad.

Entre los temas más esperados por los asistentes destacan “Tu jardín con enanitos”, que se ha convertido en uno de los himnos del repertorio del cantante, y “Destino o casualidad”, que ha alcanzado miles de millones de reproducciones en plataformas digitales. “Caminando por la vida” y “La promesa” también figuran entre los favoritos del público peruano.

La organización del concierto recomienda adquirir las entradas a través de canales oficiales para evitar inconvenientes. Teleticket será la plataforma exclusiva para la venta de boletos, tanto en la etapa de pre-venta como en la venta general.

El “Tareas Pendientes World Tour” significará el reencuentro de Melendi con sus seguidores peruanos, quienes han acompañado su carrera desde los primeros lanzamientos. La gira también marca el estreno en vivo de las canciones de “Pop Rock”, el nuevo trabajo discográfico del artista, que promete mantener la esencia pop y rock que ha caracterizado su trayectoria.

Melendi anuncia su gira y
Melendi anuncia su gira y Perú será uno de los países que visitará para alegría de sus fans. (BoBo)

Temas Relacionados

MelendiConciertos en Limaperu-entretenimiento

Más Noticias

Receta del ají de gallina: casera, rápida y sin complicaciones

La receta peruana es una de las más conocidas en las mesas. Al ser una comida casera, tiene una serie de variaciones

Receta del ají de gallina:

Receta del pollo al sillao: conoce el paso a paso de esta deliciosa fusión de la comida peruana con la oriental

Este plato, nacido de la influencia de la inmigración china en el Perú, es un ejemplo claro de cómo las tradiciones culinarias se entrelazan para crear nuevos clásicos

Receta del pollo al sillao:

Qué se celebra el 7 de enero en el Perú: una fecha marcada por fundaciones, cultura e hitos de impacto nacional

El repaso de fundaciones y acontecimientos ocurridos en esta fecha invita a reflexionar sobre la construcción simbólica de la nación y sus valores fundacionales

Qué se celebra el 7

Receta del pollo broaster: disfruta en casa esta deliciosa versión peruana, fácil de preparar y llena de sabor

Con ingredientes sencillos y un método de cocción accesible, preparar este platillo es más fácil de lo que imaginas. Esta receta te permitirá disfrutar de un platillo sabroso de la cotidianeidad nacional

Receta del pollo broaster: disfruta

Tony Rosado se recupera tras accidente automovilístico en Arequipa: “Fue un susto”

El cantante confirmó que sufrió lesiones leves y aseguró que continuará cumpliendo con su agenda musical en distintas ciudades del país.

Tony Rosado se recupera tras
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Antonio Kast en Perú

José Antonio Kast en Perú EN VIVO: en breve llega a Palacio de Gobierno para reunirse con José Jerí

PJ admite demanda de Delia Espinoza para anular su arbitraria inhabilitación por 10 años

José Luna busca el respaldo de transportistas a costa de la amnistía de multas al 98%: detalles y condiciones del proyecto de ley

Perú refuerza sus fronteras con presencia de la PNP y FF.AA. como precaución en caso de un posible conflicto en Venezuela

Confirman que Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con Sunat por más de S/12,9 millones: empresa fue declarada “irregular”

ENTRETENIMIENTO

Tony Rosado se recupera tras

Tony Rosado se recupera tras accidente automovilístico en Arequipa: “Fue un susto”

Erick Elera revela sorpresas para ‘Joel’ en la nueva temporada de ‘AFHS’: “podemos tener a una Macarena embarazada”

Tula Rodríguez se ‘queja’ de las inclemencias del verano con divertido video: “la playa no es para todos los días”

Así fue la reacción de Nicola Porcella tras la pedida de mano de Angie Arizaga en Roma: “esto ya empezó”

Antonio Pavón celebra sus 44 años con serenata junto a su novia y su hijo en España: “por más aventuras juntos”

DEPORTES

Pedro García lanzó dura crítica

Pedro García lanzó dura crítica a los 7 extranjeros en Liga 1 2026: “¿A quién va a convocar el próximo DT de Perú?”

Sporting Cristal presentó a sus nuevos refuerzos para la Liga 1 2026: quiénes son e historial de los nuevos jugadores ‘celestes’

Universitario confirmó sus 3 amistosos de pretemporada 2026: rivales, fechas y horarios de los partidos previo al debut en Liga 1

Luis Advíncula jugará en Alianza Lima durante el 2026: su desvinculación de Boca Juniors, el valor de su fichaje y la extensión de su nuevo contrato

Franco Navarro reveló si Luis Advíncula será refuerzo de Alianza Lima tras desvinculación de Boca Juniors