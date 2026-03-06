Día Internacional de la Mujer: origen obrero del 8 de marzo y las protestas que marcaron la historia

Día Internacional de la Mujer: protestas obreras que dieron origen a la conmemoración del 8 de marzo. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha reconocida a nivel mundial que recuerda las luchas históricas de las mujeres por la igualdad de derechos, mejores condiciones laborales y una mayor participación en la vida política y social. Esta jornada tiene sus raíces en las movilizaciones obreras que surgieron entre mediados del siglo XIX y comienzos del siglo XX en Europa y Estados Unidos.

Durante ese periodo, miles de trabajadoras comenzaron a organizar protestas y huelgas para denunciar jornadas laborales extenuantes, salarios inferiores a los de los hombres y condiciones de trabajo precarias en fábricas y talleres. Estas demandas fueron parte de un proceso más amplio de movilización social que buscaba mejorar la situación de las mujeres en el ámbito laboral y ampliar sus derechos civiles.

La consolidación de esta fecha como una jornada internacional fue impulsada por la activista alemana Clara Zetkin. En 1910, durante la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas celebrada en Copenhague, Zetkin propuso instaurar un día dedicado a la lucha por los derechos de las mujeres. La iniciativa fue respaldada por delegadas de distintos países y se convirtió en el punto de partida para la conmemoración que hoy se realiza en todo el mundo.

Las obreras exigían reducción de la jornada laboral, igualdad salarial (los hombres que cubrían los mismos puestos eran mejor pagos), horario de lactancia y la creación de un sindicato

Día de la Mujer: protesta que marcó la historia

El origen de la conmemoración está vinculado a diversas movilizaciones protagonizadas por trabajadoras textiles en Estados Unidos y Europa. Entre los episodios más recordados se encuentra la protesta de obreras en la ciudad de Nueva York en marzo de 1857, cuando cientos de mujeres salieron a las calles para reclamar mejoras en sus condiciones laborales.

Las trabajadoras denunciaban extensas jornadas de trabajo, bajos salarios y un trato desigual frente a los hombres que realizaban las mismas labores. En algunos casos, las remuneraciones de las mujeres llegaban a representar menos de la mitad del salario de sus compañeros varones.

De acuerdo con relatos históricos, la manifestación fue reprimida por la policía, pero el hecho se convirtió en un referente para el movimiento obrero femenino y contribuyó a la formación de las primeras organizaciones sindicales de mujeres.

El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, por disposición de la Asamblea General de la ONU, desde 1977

Primeras conmemoraciones del 8M

La propuesta presentada por Clara Zetkin comenzó a materializarse en 1911, cuando varios países europeos realizaron las primeras conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer. En esas jornadas se organizaron mítines y manifestaciones que reunieron a más de un millón de personas.

Durante estas movilizaciones se exigieron derechos políticos, laborales y sociales para las mujeres, incluyendo el acceso al voto, mejores condiciones de trabajo y la eliminación de las desigualdades salariales. Con el paso de los años, la jornada fue adoptada por movimientos sociales y organizaciones de diferentes países.

Con el tiempo, el 8 de marzo se consolidó como un símbolo global de la lucha por la igualdad de género y el reconocimiento de los derechos de las mujeres, convirtiéndose en una fecha de reflexión sobre los avances alcanzados y los desafíos que aún persisten.

En el trágico incendio de la fabrica Triangule Shirtwaist fallecieron las trabajadoras

Actividades por el Día de la Mujer en el Perú

En el Perú, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer incluye diversas actividades organizadas por instituciones públicas, organizaciones sociales y colectivos ciudadanos. Estas iniciativas buscan visibilizar el aporte de las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad y promover el debate sobre la igualdad de género.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) inició la agenda conmemorativa con la denominada Semana por el Día de la Mujer. Entre las actividades se realizó un acto simbólico en el que la titular del sector, Hary Yzarra Trelles, entregó de manera simbólica el cargo ministerial a una adolescente representante del Centro de Desarrollo Integral de la Familia Rosa de Lima.

Además, se inauguró la Expo Feria “Thaskiy Mujer Emprendedora”, un espacio que reúne a cerca de 100 mujeres emprendedoras de diversas regiones del país, quienes presentan productos artesanales, textiles y otros artículos que reflejan su actividad productiva y su aporte a las economías locales.

Del movimiento obrero al reconocimiento global: el origen del Día Internacional de la Mujer. (Foto: Agencia Andina)

Reconocimientos y movilizaciones

La agenda conmemorativa también contempla actividades de reconocimiento a mujeres que contribuyen a la promoción de la igualdad y la lucha contra la violencia de género. Entre ellas se encuentra un homenaje a facilitadoras del Programa Nacional Warmi Ñan, quienes realizan labores comunitarias para promover una vida libre de violencia.

Asimismo, se llevarán a cabo jornadas de integración en centros de acogida residencial y reconocimientos a mujeres adultas mayores que participan en programas sociales del Estado.

Además de las actividades oficiales, el 8 de marzo suele estar acompañado por movilizaciones y marchas en diversas ciudades del país. Organizaciones como el Movimiento Manuela Ramos y el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán convocan a manifestaciones para exigir políticas públicas contra la violencia de género, el feminicidio y la discriminación laboral.

Día de la mujer: peruanas invierten más tiempo en actividades no remuneradas pero ganan menos. (Captura)

Hitos históricos de las mujeres en el Perú

Aunque el origen del Día Internacional de la Mujer está vinculado a movimientos obreros internacionales, en el Perú también se recuerda como una fecha para reflexionar sobre las luchas históricas de las mujeres por la igualdad.

Uno de los hitos más importantes fue la conquista del derecho al voto femenino en 1955, durante el gobierno de Manuel A. Odría. Esta reforma permitió que las mujeres participaran por primera vez en elecciones generales al año siguiente, marcando un avance significativo en la participación política femenina.

Día Internacional de la Mujer: el origen obrero del 8 de marzo y las protestas que marcaron la historia. (Foto: Agencia Andina)

Más de un siglo después de sus orígenes obreros, el Día Internacional de la Mujer continúa siendo una jornada de reflexión, reconocimiento y reivindicación de los derechos de millones de mujeres en el mundo. La fecha también sirve para visibilizar los desafíos pendientes en materia de igualdad y promover una sociedad más inclusiva.