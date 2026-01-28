Perú

Laura Huarcayo revive ‘Bienvenida la tarde’ en ‘MQM’: este fue el reencuentro de los exintegrantes tras 10 años

La producción de América TV armó un especial nostálgico donde figuras del recordado reality compitieron contra excombatientes, reviviendo momentos clásicos.

Laura Huarcayo revive ’Bienvenida la tarde’ invitando a los integrantes del porgrama en ‘Mande quien mande’. América TV

La tarde del 27 de enero, el set de 'Mande quien mande’ se llenó de nostalgia y emoción. En un especial bautizado como 'Bienvenida tu Tarde’, Laura Huarcayo y Carlos Vílchez recibieron a los integrantes que marcaron toda una generación de realities peruanos.

Entre ellos estuvieron; Jonathan Rojas, Álvaro Stoll, Sebastián Lizarzarburu, Dorita Orbegoso, Erick Varias, Juan Zegarra y Carolain Curwen. El reencuentro se dio exactamente diez años después de la última emisión de “Bienvenida la tarde”, uno de los formatos más emblemáticos de la televisión joven en Perú.

Los ex-BLT no solo recordaron anécdotas y vivencias, sino que se enfrentaron a otro grupo de estrellas de realities, como Yiddá Eslava, Pantera Zegarra, Macarena Vélez y Lisset Lanao, en una serie de divertidos juegos y retos físicos que emularon el espíritu competitivo del programa original.

Jonathan Rojas, Álvaro Stoll, Sebastián Lizarzarburu, Dorita Orbegoso, Erick Varias, Juan Zegarra y Carolain Curwen llegaron a 'Mande quien mande'. América TV

Laura Huarcayo y el legado de BLT

Durante el especial, Laura Huarcayo defendió con orgullo el legado de “Bienvenida la tarde” ante comentarios de Pantera Zegarra, quien cuestionó el rating del show.

“Duramos cinco años con los mismos integrantes. Con diecisiete puntos de rating. Para tu información... y con cinco soles de presupuesto”, respondió la conductora, dejando claro el éxito que tuvo el programa pese a las limitaciones presupuestarias.

El formato, que mezclaba competencia, telenovela y escándalo, sentó las bases para realities como “Combate” y “Esto es Guerra”, y lanzó al estrellato a figuras que hoy dominan la farándula y las redes sociales peruanas.

Laura Huarcayo defiende ’Bienvenida la tarde’ ante los comentarios de 'Pantera' Zegarra. América TV.

Los reencuentros que emocionaron a los fans

Entre los momentos más comentados del reencuentro estuvo el enfrentamiento entre Macarena Vélez y Dorita Orbegoso en el juego “Enllantados”, donde Macarena salió victoriosa. La química y rivalidad amistosa entre los exintegrantes fue palpable, recordando por qué BLT se convirtió en un fenómeno juvenil.

Figuras como Jonathan Rojas y Juan Zegarra recordaron las anécdotas detrás de cámaras y cómo el programa cambió sus vidas, mientras que Carolain Curwen y Eric Varias compartieron su emoción por volver a ver al equipo reunido tras una década.

Laura Huarcayo revive 'Bienvenida la tarde' en ‘Mande quien mande’. América TV

¿Qué fue de las estrellas de “Bienvenida la tarde”?

El especial también sirvió para repasar qué ha sido de las figuras que saltaron a la fama en BLT:

  • Brunella Horna: De lágrimas en directo por Renzo Costa a influencer y empresaria.
  • Melissa Paredes: De polémicas románticas en el set a presentadora, actriz y protagonista de escándalos mediáticos.
  • Rosángela Espinoza: De chica reality a referente en redes sociales y licenciada en marketing.
  • Yahaira Plasencia: De intentos musicales en BLT a estrella de la salsa y figura internacional.
  • Génesis Tapia: De peleas constantes a abogada, empresaria y madre de cuatro hijos.
  • Andrea San Martín y Sebastián Lizarzarburu: Romance, separación y ahora una amistad enfocada en la crianza compartida.
  • Jota Benz y Tepha Loza: De amores juveniles en BLT a relaciones consolidadas y nuevos caminos en televisión.
  • Kathy García y Paula Manzanal: De historias sentimentales en el reality a vidas familiares y viajes fuera del país.
'Bienvenida la tarde' compitió contra 'Esto es Guerra' y 'Combate' como el reality de competencia más visto de la TV peruana.

El impacto de BLT: una fábrica de estrellas y escándalos

‘Bienvenida la tarde’ empezó en el 2011 por la señal de Latina y fue mucho más que un simple programa de competencia.

Se convirtió en el semillero de la farándula peruana y en el origen de muchos de los romances, peleas y momentos virales que hoy siguen dando que hablar en la televisión y las redes. Las polémicas, rupturas y alianzas que nacieron en el set fueron el punto de partida para carreras que hoy trascienden la pantalla.

Si algo quedó claro tras el especial de “Mande quien mande”, es que la huella de “Bienvenida la tarde” sigue presente en la cultura pop peruana. Los reencuentros, anécdotas y juegos fueron una inyección de nostalgia para quienes crecieron con el programa y una lección de historia para las nuevas generaciones de televidentes.

