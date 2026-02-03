Alfredo Benavides opina sobre la parodia de Erick Elera del ‘Niño Alfredito’ en ‘Mande quien mande’

El comediante se mostró sorprendido por el reencuentro de ‘Bienvenida la Tarde’, pero no llegó a ser invitado | YouTube

La reciente parodia de Erick Elera como el ‘Niño Alfredito’ en ‘Mande quien mande’ generó reacciones inmediatas de Alfredo Benavides, creador del personaje infantil que marcó una época en la televisión peruana. La interpretación, transmitida por América TV, formó parte del reencuentro de ‘Bienvenida la Tarde’, espacio donde el cómico dio vida al icónico niño junto a Laura Huarcayo y Carlos Vílchez.

Aunque el segmento buscó rendir homenaje al recordado programa, Benavides expresó su sorpresa por no haber sido convocado al evento. Durante una entrevista con Juan Carlos Zurek, Alfredo Benavides habló sobre la vigencia y el cariño que el público mantiene hacia el ‘Niño Alfredito’.

El humorista reconoció el impacto que tuvo ese personaje en su carrera y cómo, pese al paso de los años, continúa siendo solicitado por los seguidores. “Hace poco han hecho un reencuentro donde yo no he estado. Es más, hicieron una promoción de que iba a ir el ‘Niño Alfredito’ y al final terminó siendo Erick Elera con mi vestuario, con todo”, relató el artista, evidenciando su desconcierto ante la ausencia de una invitación formal.

La reacción de Benavides se centró sobre todo en el detalle de la caracterización. Según su testimonio, la presencia de barba en el rostro de Erick Elera no correspondía con el aspecto original del personaje.

“Lo único que sí no me ha gustado en realidad de esa parodia o imitación es que el ‘Niño Alfredito’ no tiene barba”, apuntó el actor, añadiendo que ese elemento traicionaba la esencia que había construido para el niño.

El propio Benavides sugirió que las obligaciones profesionales de Elera en otras series habrían dificultado el cambio de imagen, pero subrayó que un detalle así impacta en la autenticidad del homenaje.

A pesar de la observación, Alfredo Benavides dedicó palabras de aprecio a Erick Elera y reconoció su esfuerzo por acercarse al personaje. “Me imagino que, por el tema de grabación en la otra serie donde trabaja, le cuesta un montón afeitarse, pero si me hubiera llamado yo le hubiera prestado mi gorro, mi pelito que tengo, mis lentes; pero le hubiera venido bien una buena Prestobarba”, comentó el humorista, dejando en claro su disposición para colaborar.

El actor también compartió su vínculo personal con el personaje, al punto de evitar interpretarlo fuera de contexto.

“Yo respeto tanto al ‘Niño Alfredito’ que cuando mucha gente me dice que le hable como niño no puedo porque no estoy caracterizado”, manifestó, reafirmando el apego profesional y emocional que mantiene con uno de sus trabajos más recordados.

Bienvenida la Tarde revivió: Laura Huarcayo lo trajo en ‘Mande quien Mande’

El reencuentro de ‘Bienvenida la Tarde’ en ‘Mande quien mande’ reunió a varios de los exintegrantes del popular programa, aunque dejó fuera a su creador original. Laura Huarcayo lideró el segmento especial en el espacio de América TV, rememorando momentos emblemáticos junto a figuras como Carlos Vílchez y otros antiguos compañeros.

La presencia de Elera como el ‘Niño Alfredito’, aunque inesperada, buscó devolver a la audiencia parte de la atmósfera que caracterizó al programa durante su emisión original.

La ausencia de Alfredo Benavides en el reencuentro fue uno de los puntos que más llamó la atención entre los seguidores del programa y los televidentes. Pese a la parodia, el actor reiteró su respeto por el legado de ‘Bienvenida la Tarde’ y su agradecimiento al público que todavía lo identifica con el personaje.

El episodio evidenció la huella que dejó el ‘Niño Alfredito’ en la cultura popular peruana y la expectativa que aún despierta cualquier mención o regreso vinculado a ese formato televisivo.