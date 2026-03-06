Alianza de escuelas privadas rechaza clases virtuales en colegios por crisis de gas: “Prioricen la educación”

Ante la crisis energética nacional, colegios privados levantan su voz de alerta. En un comunicado, lamentan que se pretenda pasar a la virtualidad, recordando las consecuencias negativas del cierre prolongado de escuelas. Piden que se priorice el sector educativo y se permita a las instituciones tomar sus propias decisiones para no afectar a los estudiantes. | Canal N

La Alianza de Escuelas Privadas del Perú expresó su rechazo a la decisión de implementar clases virtuales en colegios, universidades e institutos como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno frente a la crisis de abastecimiento de gas natural. A través de un comunicado, la organización señaló que el país enfrenta una situación compleja, pero pidió que el sector educativo sea considerado como una prioridad en cualquier estrategia de respuesta a la emergencia.

En su pronunciamiento, la asociación indicó que comprende las acciones que buscan mitigar los efectos de la escasez de GNV, aunque cuestionó que la solución planteada sea suspender la presencialidad en los centros educativos. “Entendemos que el país atraviesa una crisis energética y valoramos que se tomen medidas de apoyo a las familias más afectadas por esta situación”, señala el documento, en el que también se afirma que se espera que “la solución definitiva a esta crisis llegue pronto”.

Impacto de la virtualidad en estudiantes

El gremio advirtió que trasladar las clases a la modalidad virtual podría afectar a miles de estudiantes que no cuentan con condiciones adecuadas para seguir sus estudios desde casa. En ese sentido, el comunicado sostiene que la experiencia de los años anteriores mostró las dificultades que enfrentaron muchas familias para acceder a dispositivos, conectividad o espacios adecuados para el aprendizaje remoto.

“Ya hemos vivido las consecuencias del cierre prolongado de escuelas y somos firmes creyentes de que el sector educativo debe ser priorizado ante cualquier situación de crisis”, señala el documento. Asimismo, agrega que “miles de niños, niñas y jóvenes carecen de recursos para poder desarrollar las clases virtuales en sus hogares y son los principales afectados por un cierre de las escuelas”.

Continuidad educativa y autonomía institucional

La organización también expresó su preocupación por el impacto que la virtualidad puede tener en la educación inicial. Según indicó, en esta etapa el contacto presencial entre docentes y estudiantes es clave para el desarrollo de los menores y para fortalecer los vínculos educativos dentro de las comunidades escolares.

“Resulta especialmente preocupante la situación de los centros de educación inicial. Al imponerse la virtualidad, se rompe el vínculo presencial indispensable para la primera infancia”, señala el pronunciamiento. En ese contexto, la Alianza de Escuelas Privadas del Perú planteó que las instituciones educativas privadas puedan evaluar su propia situación y decidir si continúan con clases presenciales, con el objetivo de “apostar por la continuidad de los aprendizajes y no afectar la educación de todos los estudiantes”.

Clases virtuales en Lima y Callao

El Gobierno dispuso que todas las instituciones educativas de Lima y Callao, incluyendo colegios, institutos y universidades, realicen clases virtuales durante una semana. Esta medida responde a la crisis generada por la escasez de gas natural vehicular (GNV), que afecta el transporte urbano y el suministro energético en la capital y su zona portuaria. La disposición alcanza tanto a entidades públicas como privadas, con el objetivo de garantizar la continuidad de la educación y reducir la movilidad en la ciudad.

La crisis se originó tras una fuga y deflagración en una estación del gasoducto de Camisea, en la región Cusco, lo que obligó a interrumpir el transporte de gas natural y establecer un esquema de racionamiento. Ante esta situación, el Gobierno declaró en emergencia el suministro por 14 días y priorizó el abastecimiento para hogares, comercios y transporte público masivo, según detalló la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, en conferencia de prensa.

Además de la suspensión presencial de clases, el Ejecutivo anunció que Indecopi y Osinergmin reforzarán la supervisión en estaciones de servicio para evitar la especulación y el acaparamiento de combustibles. El Código de Protección del Consumidor será actualizado para considerar el acaparamiento como una infracción grave durante situaciones de emergencia, con sanciones específicas para los responsables.