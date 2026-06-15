Clima en Piura: temperatura y probabilidad de lluvia para este 15 de junio

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este 15 de junio?, aquí está la predicción del tiempo para las siguientes horas en Piura.
La probabilidad de precipitaciones para este lunes en Piura es de 9% durante el día y del 12% a lo largo de la noche.
En tanto, la nubosidad será del 31% en el transcurso del día y del 58% en el curso de la noche.
En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 36 grados y un mínimo de 20 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se prevé llegarán a un nivel de hasta 8.
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Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 41 kilómetros por hora en el día y los 41 kilómetros por hora por la noche.
En el departamento de Piura se reportan al menos once tipos de clima, destacando los estados del tiempo árido y cálido, así como el templado, con escasa humedad.
Piura se encuentra al norte de Perú, en la costa del Océano Pacífico y en los límites con Ecuador. De ahí su clima principalmente seco.
El clima que mayor extensión tiene a lo largo del departamento es el árido, que va del lado oeste en la costa del Océano Pacífico abarcando las provincias de Talara, Sullana, Paita, Sechura y Piura.
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La zona más al este del departamento, alejadas de la costa y con mayor altura, es donde existen más diversidad de clima, donde el estado del tiempo pasa de árido a semiárido, semiseco e, incluso, en algunas partes llega a ser lluvioso y muy lluvioso.
Perú y sus 38 climas
En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.
Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.
De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.
En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.
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En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.
Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.
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