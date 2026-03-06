Gobierno dispone clases virtuales en colegios y universidades ante falta de transporte por crisis de GNV

El Gobierno dispuso la implementación de clases virtuales en colegios, institutos y universidades de Lima y Callao por una semana, como parte de las medidas adoptadas frente a la crisis de abastecimiento de gas natural vehicular (GNV). La decisión busca reducir el impacto en el transporte urbano y garantizar la continuidad de las actividades educativas mientras se normaliza el suministro energético.

La crisis se originó tras una fuga y posterior deflagración registrada en una estación del gasoducto de Camisea, en el distrito de Megantoni, región Cusco. Este incidente obligó a suspender temporalmente el transporte de gas natural y a establecer un esquema de racionamiento del combustible. Ante esta situación, el Gobierno declaró en emergencia el suministro por 14 días y priorizó el abastecimiento para hogares, comercios y transporte público masivo.

Gobierno dispone clases virtuales en colegios y universidades públicas y privadas por crisis de GNV. (Foto: Agencia Andina/Infobae Perú)

Clases virtuales por una semana

Durante una conferencia de prensa realizada este viernes, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció: “Se dispondrá clases en modalidad remoto en todos los niveles educativos de Lima y Callao, por una semana. La medida aplicará para colegios, institutos y universidades privadas”. Señaló que esta medida aplicará a instituciones públicas y privadas y forma parte de un conjunto de acciones para enfrentar la contingencia generada por la escasez de GNV.

Asimismo, la premier explicó las medidas de control y fiscalización frente al abastecimiento de combustibles: “Indecopi intensificará el monitoreo en grifos para evitar la especulación y el acaparamiento de combustibles. Osinergmin reforzará la supervisión del abastecimiento y la distribución de los combustibles. Y se precisará en el Código de Protección del Consumidor que el acaparamiento durante situaciones de emergencia constituye una infracción grave con sanciones correspondientes”.

Universidades en Lima anuncian clases virtuales ante paro de transportistas este 18 de junio. (Foto: Agencia Andina)

Gobierno ordena trabajo virtual

La premier Denisse Millares anunció la implementación inmediata del teletrabajo en Lima Metropolitana y el Callao como medida complementaria frente a la crisis de gas natural. La iniciativa busca reducir el consumo energético mientras se restablece el transporte de gas, situación que afecta especialmente a la capital y su zona portuaria.

El Ejecutivo también recomendó que el sector privado adopte el trabajo remoto y promovió el adelanto de vacaciones en las industrias afectadas. Estas acciones forman parte de una estrategia integral para garantizar el abastecimiento de gas a los sectores más sensibles y minimizar el impacto de la contingencia en la economía y los servicios esenciales.

Trabajo remoto. (foto: Gestión)

(Noticia en desarrollo)