Perú

Gobierno dispone clases virtuales en colegios y universidades ante falta de transporte por crisis de GNV

La medida se aplicará durante una semana y busca mitigar los efectos de la escasez de transporte urbano causada por la falta de gas natural vehicular

Guardar

El Gobierno dispuso la implementación de clases virtuales en colegios, institutos y universidades de Lima y Callao por una semana, como parte de las medidas adoptadas frente a la crisis de abastecimiento de gas natural vehicular (GNV). La decisión busca reducir el impacto en el transporte urbano y garantizar la continuidad de las actividades educativas mientras se normaliza el suministro energético.

La crisis se originó tras una fuga y posterior deflagración registrada en una estación del gasoducto de Camisea, en el distrito de Megantoni, región Cusco. Este incidente obligó a suspender temporalmente el transporte de gas natural y a establecer un esquema de racionamiento del combustible. Ante esta situación, el Gobierno declaró en emergencia el suministro por 14 días y priorizó el abastecimiento para hogares, comercios y transporte público masivo.

Gobierno dispone clases virtuales en
Gobierno dispone clases virtuales en colegios y universidades públicas y privadas por crisis de GNV. (Foto: Agencia Andina/Infobae Perú)

Clases virtuales por una semana

Durante una conferencia de prensa realizada este viernes, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció: “Se dispondrá clases en modalidad remoto en todos los niveles educativos de Lima y Callao, por una semana. La medida aplicará para colegios, institutos y universidades privadas”. Señaló que esta medida aplicará a instituciones públicas y privadas y forma parte de un conjunto de acciones para enfrentar la contingencia generada por la escasez de GNV.

Asimismo, la premier explicó las medidas de control y fiscalización frente al abastecimiento de combustibles: “Indecopi intensificará el monitoreo en grifos para evitar la especulación y el acaparamiento de combustibles. Osinergmin reforzará la supervisión del abastecimiento y la distribución de los combustibles. Y se precisará en el Código de Protección del Consumidor que el acaparamiento durante situaciones de emergencia constituye una infracción grave con sanciones correspondientes”.

Universidades en Lima anuncian clases
Universidades en Lima anuncian clases virtuales ante paro de transportistas este 18 de junio. (Foto: Agencia Andina)

Gobierno ordena trabajo virtual

La premier Denisse Millares anunció la implementación inmediata del teletrabajo en Lima Metropolitana y el Callao como medida complementaria frente a la crisis de gas natural. La iniciativa busca reducir el consumo energético mientras se restablece el transporte de gas, situación que afecta especialmente a la capital y su zona portuaria.

El Ejecutivo también recomendó que el sector privado adopte el trabajo remoto y promovió el adelanto de vacaciones en las industrias afectadas. Estas acciones forman parte de una estrategia integral para garantizar el abastecimiento de gas a los sectores más sensibles y minimizar el impacto de la contingencia en la economía y los servicios esenciales.

Trabajo remoto. (foto: Gestión)
Trabajo remoto. (foto: Gestión)

(Noticia en desarrollo)

Temas Relacionados

Crisis GNVClases virtualesColegiosUniversidadesTransporteperu-noticias

Más Noticias

Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas máximas y mínimas

Conocida como “la ciudad de las iglesias” Ayacucho es popular a nivel nacional por su gran valor histórico y cultural

Clima en Ayacucho: probabilidad de

¿Dolor menstrual intenso? Podría ser endometriosis: señales de alerta que advierten especialistas

La endometriosis ocurre cuando tejido similar al endometrio crece fuera del útero, causando inflamación y dolor

¿Dolor menstrual intenso? Podría ser

Gobierno ordena teletrabajo en Lima y Callao por crisis del gas

El Ejecutivo dispuso un paquete de acciones para enfrentar la restricción del suministro de gas natural, que incluye apoyo a hogares, taxistas, industrias y servicios esenciales

Gobierno ordena teletrabajo en Lima

Perú se queda sin gas natural: Las medidas de emergencia impuestas por el Gobierno para garantizar servicio en los hogares

Asimismo, se informó que el presidente José María Balcázar y los ministros de Estado viajarán a Cusco para supervisar directamente las labores de reparación y restablecimiento del transporte de gas natural

Perú se queda sin gas

50 frases poderosas para pancartas del 8M: ideas para carteles en la marcha del Día de la Mujer

Las pancartas del 8M se han convertido en un símbolo de estas movilizaciones. Si buscas inspiración, aquí te compartimos 50 frases feministas para pancartas, además de consejos para crear un cartel llamativo para la marcha

50 frases poderosas para pancartas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Proclaman a Gunther Gonzales como

Proclaman a Gunther Gonzales como nuevo magistrado del JNE en reemplazo de Willy Ramírez

Jueza falla a favor de Vladimiro Montesinos y ordena recalcular sus penas: ¿El ‘Doc’ sale de prisión?

Vladimiro Montesinos reaparece en juicio del caso Sobres bomba y se acoge a dos ‘leyes procrimen’ del Congreso

Elecciones 2026: Simulación proyecta a Fuerza Popular y Renovación Popular liderando la Cámara de Diputados

PJ acepta pedido de José María Balcázar y posterga inicio del juicio por difamación para agosto de 2026

ENTRETENIMIENTO

Viaje soñado de Melissa Klug

Viaje soñado de Melissa Klug termina en angustia al quedar varada en las Maldivas por crisis en Medio Oriente: “Quiero irme a mi casa”

Marina Mora lanza su perfume exclusivo y defiende su precio: “La calidad lo vale”

Hija de Tula Rodríguez salió de sala de operaciones y conductora cuenta los detalles de la operación: “Fue complicado”

Samahara Lobatón y Youna reavivan rumores de reconciliación tras besos en vivo en TikTok

Usuarios piden que se vaya ‘Esto es Guerra’ y regrese ‘Bienvenida la tarde’: “Prefiero a Andy V que a Patricio Parodi”

DEPORTES

Se reveló el interés de

Se reveló el interés de Universitario por Adrián Ugarriza: “La ‘U’ lo está intentando traer”

Programación de la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos de hoy, horarios y canales TV

Juan Reynoso asume “malas decisiones” en la eliminación de Melgar: “Nos tenemos que levantar y pensar en la Liga 1”

Jean Deza no pudo entrenar con Sport Boys por deuda pendiente con Santos de Nazca

Así quedaría la tabla de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 tras fallo a favor de Circolo y quita de puntos a San Martín