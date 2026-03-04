Magdyel Ugaz explica los motivos del por qué no regresará a ‘Al fondo hay sitio’: “sé que les irá increíble”

A través de honestas declaraciones, la actriz contó que su salida fue una decisión meditada y que ahora priorizará proyectos personales, especialmente el teatro, agradecida por el cariño del público y el elenco (América TV / Más Espectáculos)

Con una trayectoria marcada por su interpretación de ‘Teresita’, Magdyel Ugaz decidió cerrar un ciclo fundamental en su carrera televisiva. La actriz confirmó que no volverá a Al fondo hay sitio, la exitosa serie peruana, en la temporada 2026.

Su determinación responde al deseo de explorar otros ámbitos profesionales, especialmente en el teatro, después de más de una década y media encarnando a uno de los personajes más emblemáticos de la pantalla local.

La noticia fue difundida a través del programa Más Espectáculos, donde Ugaz compartió detalles sobre su futuro y expresó gratitud por el impacto de la serie en su vida y en la audiencia.

Magdyel Ugaz: “por ahora no”

Magdyel Ugaz confirmó que no volverá a la serie y sostuvo que su salida fue una decisión meditada tras meses de reflexión personal. (América TV / Más Espectáculos)

El 19 de mayo de 2024, Magdyel Ugaz protagonizó su última escena en Al fondo hay sitio, interpretando la emotiva despedida de ‘Teresita’. En la trama, la hija de ‘Doña Nelly’ y ‘Don Gilberto’ decidió emigrar a Estados Unidos tras recibir una oferta laboral significativa, marcando uno de los episodios más recordados de la ficción nacional. La secuencia final, en la que la protagonista recorría las calles de Las Nuevas Lomas y compartía un momento silencioso con ‘Tito’, fue destacada por su carga emocional.

Durante una entrevista en Más Espectáculos, la conductora Jazmín Pinedo consultó a Ugaz sobre la posibilidad de reincorporarse al elenco en el futuro cercano. La actriz respondió de manera contundente: “No, mi China, por ahora no. Al fondo hay sitio no está, pero yo sé que les irá increíble, hay regresos importantes y Al fondo hay sitio es una serie que se quedará con nosotros muchísimos años”. Ugaz subrayó que, si bien mantiene el afecto por la producción, su prioridad es el desarrollo de nuevos proyectos personales.

En declaraciones previas a América Espectáculos, Ugaz detalló que su salida fue el resultado de una reflexión extensa: “Fue una decisión que analicé en varios meses, no es fácil tampoco. Estoy muy agradecida por todos estos años. También estoy agradecida conmigo por darme este tiempo, lo necesito”. La actriz destacó el vínculo especial con el elenco y aseguró que seguirá en contacto con sus antiguos compañeros.

Feliz por Gustavo Bueno

La nueva temporada incluirá el regreso de Alessandra Denegri como Cayetana, según revelaron avances promocionales. (Instagram /Magdyel Ugaz)

Durante su visita a Más Espectáculos, Ugaz también celebró la recuperación de Gustavo Bueno, intérprete de ‘Don Gilberto’. El actor fue dado de alta tras una intervención quirúrgica prolongada, según comunicaron los especialistas al medio, quienes señalaron que la evolución clínica era “muy favorable” pese a la complejidad del caso.

La mejoría de Bueno provocó muestras de apoyo por parte de sus colegas. Nidia Bermejo, quien encarna a ‘Olinda Zapallal’, expresó: “Estamos muy contentos de su pronta recuperación también para que ya llegue. Le mandé un beso gigante, Gustavito, aquí estamos”.

Por su parte, Laszlo Kovacs y Erick Elera destacaron la expectativa generada por el retorno de Bueno al rodaje: “Es un personaje que la gente quiere muchísimo, y que realmente lo está esperando con mucho cariño”, afirmó Kovacs.

De igual manera, la producción confirmó el regreso de Alessandra Denegri como Cayetana Bogani. La actriz aparece en las promociones oficiales dentro de una ferretería y manifiesta: “Para recuperar un viejo amor”, adelantando posibles conflictos con el personaje de Joel Gonzales, interpretado por Erick Elera.

El legado de ‘Teresita’ y la evolución de la ficción

‘Teresita’ se convirtió en uno de los personajes más recordados de la televisión local, con una evolución marcada por humor y emoción. (Instagram /Magdyel Ugaz)

El personaje de ‘Teresita’ se consolidó como una de las figuras más reconocidas de la televisión peruana contemporánea, combinando humor y sensibilidad en sus apariciones. Descrita en la ficción como la hija predilecta de ‘Doña Nelly’ y ‘Don Gilberto’, la joven transitó de aspirante a modelo a ícono barrial, convirtiéndose en referente para una generación de espectadores.

En palabras de Ugaz, recogidas por Más Espectáculos, la trascendencia de la serie va más allá de sus protagonistas: “Al fondo hay sitio es una serie que se quedará con nosotros muchísimos años”.

La salida de la actriz abre espacio a nuevas historias y personajes, en una producción que, tras casi veinte años de emisión, continúa renovando sus tramas y explorando distintos enfoques para mantener el interés del público.