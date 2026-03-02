Perú

Francesca Montenegro revela versión inicial de Adrián Villar y asegura que le mintió: “Me dijo que fue un accidente con un scooter”

La influencer aseguró que Adrián Villar le habló inicialmente de un accidente con un scooter y que no le dijo que la víctima era una mujer ni la gravedad del impacto ocurrido en San Isidro

Guardar
Según su relato, esa madrugada despertó a su padre, el abogado Juan Montenegro, para pedirle asesoría legal, pues creía que se trataba de un simple choque de tránsito. Panamericana Televisión/ Sin rodeos.

En otra parte de la entrevista que dio la influencer Francesca Montenegro junto a sus padres Juan Montenegro y su mamá Alexandra De Negri, expuso la versión inicial que, según afirma, recibió de Adrián Villar la madrugada del accidente y que —según su testimonio— no reflejaba la gravedad real de lo ocurrido.

Durante la conversación, Montenegro aseguró que la primera explicación que escuchó por parte de su expareja fue confusa e incompleta. De acuerdo con su relato, Villar no le habría dicho en ese momento que la persona atropellada era una mujer ni que el impacto había sido fatal, lo que influyó en la forma en que ella interpretó la situación.

“No me dice a mí si es una mujer. Me dice que ha tenido un accidente, que ha habido un scooter, eh… carro, vereda”, relató Montenegro al recordar las palabras que —según afirma— escuchó esa madrugada. Tras escuchar esta explicación, la periodista Milagros Leiva le pidió confirmar si esa había sido toda la información que recibió en ese momento.

Francesca Montenegro relata qué ocurrió
Francesca Montenegro relata qué ocurrió en su edificio tras el atropello que mató a Lizeth Marzano. Panamericana Televisión/ Sin rodeos.

“Estaba dormida”

“Nada más”, respondió Montenegro, dejando en claro que la versión inicial que le transmitieron no incluía detalles sobre la gravedad del hecho ni sobre la identidad de la víctima.

Según explicó, la escena ocurrió en medio de una madrugada marcada por la incertidumbre. La influencer relató que Adrían se encontraba cerca de su edificio junto a su padre y otras personas, esperando poder conversar con su familia para pedir apoyo legal tras el accidente.

Montenegro detalló que, mientras ella permanecía en su habitación, recibió un mensaje para que bajara a hablar con Villar y su padre. Fue en ese momento cuando, según cuenta, se produjo la conversación en la que el joven le explicó su versión de lo sucedido.

Francesca Montenegro relata qué ocurrió
Francesca Montenegro relata qué ocurrió en su edificio tras el atropello que mató a Lizeth Marzano. Panamericana Televisión/ Sin rodeos.

“Cuando estamos en mi cuarto y Adrián me dice que tengo que bajar, me dice que su papá primero quiere hablar conmigo”, recordó. Tras escuchar el relato que Villar le dio sobre el supuesto accidente, Montenegro explicó que decidió acudir a su padre, el abogado Juan Montenegro, para pedirle ayuda legal para el joven conductor.

Según su testimonio, subió nuevamente a su departamento para despertarlo, pues consideraba que la situación requería asesoría profesional. “Voy sola a mi casa nuevamente y subo a mi casa, entro al cuarto de mi papá, quien estaba dormido, y le digo: ‘Pá, el único favor que te voy a pedir en la vida, porque nunca te he pedido uno, Adrián ha tenido un accidente y me está pidiendo tu ayuda’”, relató.

De acuerdo con su versión, en ese momento ni ella ni su padre tenían conocimiento de la gravedad real del hecho que horas antes había ocurrido en San Isidro.

Francesca Montenegro relata qué ocurrió
Francesca Montenegro relata qué ocurrió en su edificio tras el atropello que mató a Lizeth Marzano. Panamericana Televisión/ Sin rodeos.

No conocían la magnitud del accidente

La joven insistió en que la información que manejaban era limitada y que ambos pensaban que se trataba de un accidente de tránsito común. “Mi papá me dice, pensando igual que yo cuando me entero de esta noticia: ‘Está bien, lo vemos mañana’. Accidente, un choque… ¿no?”, explicó Montenegro al describir la reacción inicial del abogado.

La conductora intervino entonces para subrayar que, según lo relatado por la influencer, el abogado no tenía conocimiento de la magnitud del accidente. “O sea, él no sabía la gravedad de la situación”, señaló la periodista durante la entrevista.

Montenegro confirmó ese punto. “Correcto, al igual que yo en ese momento. No sabíamos la gravedad de la situación”, respondió. La influencer también explicó que la presencia de Adrián Villar y su padre cerca de su vivienda tenía como objetivo solicitar asesoría legal, ya que el joven buscaba orientación sobre cómo proceder tras el accidente.

“Por favor, baja conmigo porque Adrián está abajo con su papá y con la enamorada del papá y quieren, necesitan tu ayuda legal. Por eso han venido, por tu ayuda legal, tu asesoría legal”, recordó haberle dicho.

Francesca Montenegro relata qué ocurrió
Francesca Montenegro relata qué ocurrió en su edificio tras el atropello que mató a Lizeth Marzano. Panamericana Televisión/ Sin rodeos.

Adrían Villar en un inicio aceptó ir con Juan Montenegro a la comisaría

Ante esta situación, el abogado Juan Montenegro intervino para explicar cómo percibió el relato del joven conductor cuando conversó directamente con él en el parque cercano al edificio donde se encontraban.

“Él lo que refería era una serie de inconsistencias. De que había tenido un accidente, no sabía quién se había llevado. Lo que sí se acuerda era de un scooter, de haberse subido a la vereda y de un árbol”, explicó el abogado durante la entrevista.

El penalista sostuvo que las palabras del joven no permitían reconstruir con claridad lo sucedido y que la narración parecía fragmentada. Para él, el hecho de que Adrián Villar mencionara elementos sueltos —como un scooter, la vereda y un árbol— evidenciaba que el relato estaba lleno de contradicciones.

Francesca Montenegro rompe su silencio
Francesca Montenegro rompe su silencio sobre chats y asesoría legal a Adrián Villar. Panamericana Televisión/ Sin Rodeos.

Frente a ese escenario, el abogado decidió cortar la explicación para insistir en lo que consideraba el paso correcto en ese momento: acudir inmediatamente a las autoridades. “Yo obviamente que lo conozco, le dije: no me cuentes más, vamos en este momento”, sostuvo.

Según explicó, su recomendación fue clara desde el inicio: el joven debía presentarse ante la policía para esclarecer lo ocurrido y someterse a las pruebas correspondientes.

De acuerdo con el relato de Juan Montenegro, Adrián Villar aceptó inicialmente la sugerencia de ponerse a derecho. “Que sí, y de hecho se pega a mi lado y se queda conmigo buen rato”, dijo el abogado.

Adrián Villar cumplió 72 horas
Adrián Villar cumplió 72 horas de detención preliminar por la muerte de Lizeth Marzano| Captura ATV

Temas Relacionados

Francesca MontenegroLizeth MarzanoAdrían VillarSin rodeosJuan Montenegroperu-noticias

Más Noticias

Sorteo de La Tinka del 1 de marzo: consulta si tu boleto fue uno de los ganadores

El popular juego de azar La Tinka volvió a realizar su sorteo semanal. Consulta los resultados oficiales del 1 de marzo y verifica si eres uno de los afortunados ganadores

Sorteo de La Tinka del

Mamá de Francesca Montenegro explica chats sobre ‘peces gordos’ para defensa de Adrián Villar: “Un abogado de peso que lo ayude”

La influencer y sus padres respondieron por los chats difundidos en televisión donde se mencionaba conseguir abogados influyentes para su exenamorado investigado por el atropello mortal

Mamá de Francesca Montenegro explica

Francesca Montenegro revela que Adrián Villar volvió en bicicleta al lugar donde atropelló a Lizeth Marzano: “Me dijo que no vio nada”

El testimonio surge en medio del análisis de chats y desplazamientos del joven después del violento impacto que provocó la muerte de la seleccionada de apnea de buceo libre en San Isidro

Francesca Montenegro revela que Adrián

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así quedaron los partidos de la fecha 8 - fase 2

San Martín ganó, aunque con polémica, y le puso presión a Alianza Lima, que luego se impuso ante Universitario en el clásico moderno y recuperó el primer lugar de la tabla de posiciones

Resultados de la Liga Peruana

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026: así van los equipos tras la fecha 8 de la Fase 2

Alianza Lima y Universitario protagonizarán el choque más atractivo de la jornada. Pero al final el triunfo fue para las ‘blanquiazules’, que recuperaron el liderato ante la presión de San Martín

Tabla de posiciones de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Balcázar impulsó una ley

José Balcázar impulsó una ley que benefició a su hijo y lo propuso para un cargo en el Congreso sin revelar el parentesco

Carlos Álvarez: “Soy lo que soy y no pido excusas por eso. Mi sexualidad no puede ser motivo de persecución”

Gremio de mypes señala a ministro César Quispe por presunto encubrimiento de corrupción en programa del Produce

Exescolta de José Jerí es vinculado a red ‘Las Bebes de Lima Norte’, acusada de trata de personas y proxenetismo

Arturo Fernández abandona su candidatura a vicepresidente y arremete contra su propio partido: “Gente traidora, escorias”

ENTRETENIMIENTO

Hijo de María Pía Copello

Hijo de María Pía Copello debuta como empresario con su marca de ropa: “orgullosa de ti”

Expulsados de ‘Yo soy’: imitador de Randy denuncia intento de agresión de su compañero y revela que ‘le hablé bonito’

Suheyn Cipriani y Macarius reavivan rumores de reconciliación tras ser vistos juntos en Arequipa: ¿ya volvieron?

Melissa Klug nada con tiburones en las Maldivas y causa sensación en sus redes sociales: “Sin miedo”

La reacción de Gian Marco al enterarse que Laura Pausini grabó su tema ‘Hoy’ para su última producción

DEPORTES

Resultados de la Liga Peruana

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así quedaron los partidos de la fecha 8 - fase 2

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026: así van los equipos tras la fecha 8 de la Fase 2

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos tras la fecha 5 del Torneo Apertura

Resultados de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así acabaron los partidos

Sandra Ostos celebró la victoria de Alianza Lima contra Universitario en Fase 2 de Liga Peruana de Vóley 2025/26 y mandó mensaje: “Estamos unidas”