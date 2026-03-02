Francesca Montenegro revela versión inicial de Adrián Villar y asegura que le mintió: “Me dijo que fue un accidente con un scooter”

Según su relato, esa madrugada despertó a su padre, el abogado Juan Montenegro, para pedirle asesoría legal, pues creía que se trataba de un simple choque de tránsito. Panamericana Televisión/ Sin rodeos.

En otra parte de la entrevista que dio la influencer Francesca Montenegro junto a sus padres Juan Montenegro y su mamá Alexandra De Negri, expuso la versión inicial que, según afirma, recibió de Adrián Villar la madrugada del accidente y que —según su testimonio— no reflejaba la gravedad real de lo ocurrido.

Durante la conversación, Montenegro aseguró que la primera explicación que escuchó por parte de su expareja fue confusa e incompleta. De acuerdo con su relato, Villar no le habría dicho en ese momento que la persona atropellada era una mujer ni que el impacto había sido fatal, lo que influyó en la forma en que ella interpretó la situación.

“No me dice a mí si es una mujer. Me dice que ha tenido un accidente, que ha habido un scooter, eh… carro, vereda”, relató Montenegro al recordar las palabras que —según afirma— escuchó esa madrugada. Tras escuchar esta explicación, la periodista Milagros Leiva le pidió confirmar si esa había sido toda la información que recibió en ese momento.

Francesca Montenegro relata qué ocurrió en su edificio tras el atropello que mató a Lizeth Marzano. Panamericana Televisión/ Sin rodeos.

“Estaba dormida”

“Nada más”, respondió Montenegro, dejando en claro que la versión inicial que le transmitieron no incluía detalles sobre la gravedad del hecho ni sobre la identidad de la víctima.

Según explicó, la escena ocurrió en medio de una madrugada marcada por la incertidumbre. La influencer relató que Adrían se encontraba cerca de su edificio junto a su padre y otras personas, esperando poder conversar con su familia para pedir apoyo legal tras el accidente.

Montenegro detalló que, mientras ella permanecía en su habitación, recibió un mensaje para que bajara a hablar con Villar y su padre. Fue en ese momento cuando, según cuenta, se produjo la conversación en la que el joven le explicó su versión de lo sucedido.

Francesca Montenegro relata qué ocurrió en su edificio tras el atropello que mató a Lizeth Marzano. Panamericana Televisión/ Sin rodeos.

“Cuando estamos en mi cuarto y Adrián me dice que tengo que bajar, me dice que su papá primero quiere hablar conmigo”, recordó. Tras escuchar el relato que Villar le dio sobre el supuesto accidente, Montenegro explicó que decidió acudir a su padre, el abogado Juan Montenegro, para pedirle ayuda legal para el joven conductor.

Según su testimonio, subió nuevamente a su departamento para despertarlo, pues consideraba que la situación requería asesoría profesional. “Voy sola a mi casa nuevamente y subo a mi casa, entro al cuarto de mi papá, quien estaba dormido, y le digo: ‘Pá, el único favor que te voy a pedir en la vida, porque nunca te he pedido uno, Adrián ha tenido un accidente y me está pidiendo tu ayuda’”, relató.

De acuerdo con su versión, en ese momento ni ella ni su padre tenían conocimiento de la gravedad real del hecho que horas antes había ocurrido en San Isidro.

Francesca Montenegro relata qué ocurrió en su edificio tras el atropello que mató a Lizeth Marzano. Panamericana Televisión/ Sin rodeos.

No conocían la magnitud del accidente

La joven insistió en que la información que manejaban era limitada y que ambos pensaban que se trataba de un accidente de tránsito común. “Mi papá me dice, pensando igual que yo cuando me entero de esta noticia: ‘Está bien, lo vemos mañana’. Accidente, un choque… ¿no?”, explicó Montenegro al describir la reacción inicial del abogado.

La conductora intervino entonces para subrayar que, según lo relatado por la influencer, el abogado no tenía conocimiento de la magnitud del accidente. “O sea, él no sabía la gravedad de la situación”, señaló la periodista durante la entrevista.

Montenegro confirmó ese punto. “Correcto, al igual que yo en ese momento. No sabíamos la gravedad de la situación”, respondió. La influencer también explicó que la presencia de Adrián Villar y su padre cerca de su vivienda tenía como objetivo solicitar asesoría legal, ya que el joven buscaba orientación sobre cómo proceder tras el accidente.

“Por favor, baja conmigo porque Adrián está abajo con su papá y con la enamorada del papá y quieren, necesitan tu ayuda legal. Por eso han venido, por tu ayuda legal, tu asesoría legal”, recordó haberle dicho.

Francesca Montenegro relata qué ocurrió en su edificio tras el atropello que mató a Lizeth Marzano. Panamericana Televisión/ Sin rodeos.

Adrían Villar en un inicio aceptó ir con Juan Montenegro a la comisaría

Ante esta situación, el abogado Juan Montenegro intervino para explicar cómo percibió el relato del joven conductor cuando conversó directamente con él en el parque cercano al edificio donde se encontraban.

“Él lo que refería era una serie de inconsistencias. De que había tenido un accidente, no sabía quién se había llevado. Lo que sí se acuerda era de un scooter, de haberse subido a la vereda y de un árbol”, explicó el abogado durante la entrevista.

El penalista sostuvo que las palabras del joven no permitían reconstruir con claridad lo sucedido y que la narración parecía fragmentada. Para él, el hecho de que Adrián Villar mencionara elementos sueltos —como un scooter, la vereda y un árbol— evidenciaba que el relato estaba lleno de contradicciones.

Francesca Montenegro rompe su silencio sobre chats y asesoría legal a Adrián Villar. Panamericana Televisión/ Sin Rodeos.

Frente a ese escenario, el abogado decidió cortar la explicación para insistir en lo que consideraba el paso correcto en ese momento: acudir inmediatamente a las autoridades. “Yo obviamente que lo conozco, le dije: no me cuentes más, vamos en este momento”, sostuvo.

Según explicó, su recomendación fue clara desde el inicio: el joven debía presentarse ante la policía para esclarecer lo ocurrido y someterse a las pruebas correspondientes.

De acuerdo con el relato de Juan Montenegro, Adrián Villar aceptó inicialmente la sugerencia de ponerse a derecho. “Que sí, y de hecho se pega a mi lado y se queda conmigo buen rato”, dijo el abogado.

Adrián Villar cumplió 72 horas de detención preliminar por la muerte de Lizeth Marzano| Captura ATV