Embajada de Canadá en Perú emite alerta urgente por estafas que usan IA para ofrecer visas falsas y robar dinero a víctimas

Imagen ilustrativa: Inteligencia Artificial (Infobae)

Las estafas vinculadas con trámites migratorios están en aumento y ahora tienen como principal objetivo a quienes buscan oportunidades fuera del país. Autoridades migratorias de Canadá advirtieron sobre la circulación de comunicaciones fraudulentas que prometen visas, trabajos o procesos acelerados para ingresar a ese país, un engaño que suele difundirse a través de redes sociales, mensajes de texto o correos electrónicos.

En el marco del mes de la prevención del fraude, el Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC) alertó que se han detectado distintos intentos de engaño dirigidos a personas interesadas en viajar o trabajar en el país norteamericano. Por ello, pidió a la ciudadanía verificar siempre la información en los canales oficiales y evitar confiar en intermediarios no autorizados que prometen resultados garantizados o procesos migratorios más rápidos.

Según la entidad, el incremento de estos engaños se relaciona con el uso de perfiles falsos en redes sociales e incluso herramientas de inteligencia artificial, que permiten a los estafadores crear mensajes aparentemente oficiales. Por ese motivo, insistieron en que toda la información sobre visas, permisos de trabajo y procesos migratorios debe consultarse únicamente en el portal oficial del gobierno canadiense.

Fraude con visas a Canadá: las señales que advierten de una posible estafa

El edificio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC), entidad que revirtió la decisión en el caso de la familia peruana. Foto: Inmigration

Las autoridades migratorias recordaron que nadie puede garantizar la aprobación de una visa ni acelerar los tiempos del proceso, ya que cada solicitud es evaluada de forma independiente por las autoridades competentes.

Uno de los principales focos de fraude ocurre cuando personas o supuestas agencias ofrecen “acceso especial” a visas o prometen resultados seguros, algo que el propio sistema migratorio canadiense no permite. En estos casos, el IRCC advierte que se trata de un intento de estafa.

Entre las principales señales de alerta que deben tener en cuenta los solicitantes se encuentran:

Promesas de aprobación garantizada de la visa .

Afirmaciones de que pueden acelerar el proceso migratorio .

Solicitudes de pagos elevados o únicamente en efectivo .

Recomendaciones para entregar información falsa o engañosa en la solicitud.

Las autoridades también remarcaron que el solicitante es responsable de toda la información que presenta en su trámite, incluso si un tercero lo asesora. Presentar datos falsos puede tener consecuencias graves, como la denegación del trámite o la prohibición de ingresar a Canadá durante cinco años.

Además, el IRCC enfatizó que nunca se comunicará por teléfono, mensajes de texto o redes sociales para pedir dinero o datos personales relacionados con un proceso migratorio. Si alguien afirma representar a la entidad y solicita pagos o información confidencial por estos medios, se trata de una estafa.

En caso de contratar ayuda profesional para el proceso, las autoridades recomiendan verificar que el asesor sea un representante autorizado, como un consultor de inmigración acreditado, un abogado o un notario con licencia vigente. La lista oficial de representantes autorizados se puede revisar en el portal oficial del gobierno canadiense.

Falsas ofertas de trabajo y engaños en redes sociales

La imagen ilustra los peligros crecientes de fraudes en WhatsApp, mostrando ofertas de trabajo engañosas y estafas románticas que buscan aprovecharse económicamente de las víctimas. Entre los elementos destacan un contrato falso de trabajo, billetes de dólar, un corazón roto y un teléfono móvil, simbolizando las tácticas recurrentes empleadas por los estafadores en la popular aplicación de mensajería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra modalidad que ha crecido en los últimos meses es la difusión de ofertas laborales falsas vinculadas a permisos de trabajo en Canadá. Estas propuestas suelen circular en redes sociales o plataformas de mensajería y prometen empleo inmediato a cambio de pagos previos o trámites rápidos.

El IRCC aclaró que no utiliza redes sociales para contactar directamente a personas con oportunidades laborales ni para ofrecer empleos. Por ello, cualquier mensaje que llegue por estas plataformas anunciando vacantes o procesos de contratación en nombre de la entidad debe considerarse sospechoso.

También se han detectado citas biométricas falsas, donde los estafadores solicitan dinero para programar supuestos trámites obligatorios para obtener visas o permisos de trabajo.

Las autoridades recordaron que toda la información sobre empleo, permisos de trabajo y tarifas oficiales está disponible únicamente en el portal oficial del gobierno canadiense. Este sitio incluye los requisitos, procedimientos y costos reales de cada trámite.

Otro punto clave que suele generar confusión es la autorización electrónica de viaje (eTA) o la visa de visitante. Contar con estos documentos no permite trabajar en Canadá, ya que la mayoría de personas necesita además un permiso de trabajo válido para ejercer una actividad laboral.

Para quienes reciben ofertas laborales que generan dudas, existe un canal oficial para verificar su autenticidad. Las autoridades recomiendan enviar la documentación recibida al correo verificanada@international.gc.ca, donde se puede confirmar si se trata de una propuesta real o de un intento de fraude.

El gobierno canadiense reiteró que mantiene una política de tolerancia cero frente al fraude migratorio, por lo que trabaja activamente para detectar solicitudes irregulares y proteger la integridad de su sistema de inmigración. Mientras tanto, insistió en que la mejor forma de evitar caer en engaños es consultar únicamente fuentes oficiales y desconfiar de cualquier promesa de resultados garantizados o procesos rápidos en la obtención de visas o permisos de trabajo.