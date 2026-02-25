Canadá anunció un paquete de asistencia a Ucrania por USD 300 millones y amplió las sanciones contra la flota fantasma rusa

Volodimir Zelensky y Mark Carney conversan durante una reunión oficial en Halifax, en la provincia de Nueva Escocia (AFP)

El Gobierno de Canadá anunció este martes un refuerzo a su apoyo a Ucrania con nuevos fondos y el envío de vehículos blindados, junto a la imposición de sanciones adicionales a Rusia, en coincidencia con el cuarto aniversario de la invasión ordenada por Vladimir Putin.

Ottawa presentó un paquete integral de asistencia militar y energética y endureció las restricciones al crudo ruso, como parte de una estrategia coordinada con sus socios occidentales ante la persistencia del conflicto en territorio ucraniano.

El primer ministro Mark Carney detalló un paquete adicional de 300 millones de dólares y el envío de más de 400 vehículos blindados, además de la extensión de la misión de entrenamiento militar y medidas más estrictas sobre el comercio de petróleo ruso.

La ministra de Exteriores, Anita Anand, afirmó que Canadá mantiene un compromiso “firme en la defensa de la soberanía e integridad territorial de Ucrania”.

“Rusia debe rendir cuentas por el daño, la destrucción y las pérdidas causadas por su agresión no provocada”, añadió.

La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, durante una conferencia de prensa (Justin Tang/AP)

El ministro de Defensa, David J. McGuinty, aseguró que Ottawa “seguirá apoyando” a Kiev para que disponga de las herramientas necesarias para proteger a su población y buscar una “paz justa y duradera”.

El paquete de ayuda militar para el año fiscal 2026-2027 asciende a 2.000 millones de dólares, destinados a reforzar el equipamiento de las fuerzas armadas ucranianas y optimizar su capacidad defensiva frente a la ofensiva rusa.

Esta asistencia se suma a los más de 25.500 millones de dólares canadienses comprometidos desde 2014, cuando Canadá fue el primer país en reconocer la independencia de Ucrania tras la anexión de Crimea.

En el ámbito energético, Ottawa destinará 20 millones de dólares al Fondo de Apoyo a la Energía de Ucrania, con el propósito de reparar infraestructuras dañadas por ataques rusos y garantizar el suministro eléctrico. La ayuda incluye asistencia técnica, financiamiento para la reconstrucción de sistemas críticos y respaldo a la resiliencia energética ucraniana en medio de los bombardeos y actos de sabotaje.

El ministro de Defensa de Canadá, David J. McGuinty (REUTERS)

En materia de sanciones, Canadá impuso restricciones a 21 individuos y 53 entidades vinculados al aparato militar y financiero ruso, así como la inclusión de 100 buques de la llamada “flota fantasma” utilizada por Moscú para eludir controles internacionales sobre el comercio de petróleo. El gobierno canadiense redujo el precio tope para el crudo ruso de 47,60 a 44,10 dólares por barril, en línea con las medidas adoptadas por la Unión Europea y la Coalición del Tope de Precios del Petróleo del G7.

Las nuevas sanciones buscan restringir aún más los ingresos energéticos rusos y afectar a los facilitadores financieros de la guerra, incluidas redes de criptomonedas, inteligencia artificial y la producción de drones. Según el comunicado oficial de Ottawa, “las nuevas medidas de Canadá aumentarán los costes económicos para Rusia y degradarán sus capacidades militares convencionales e híbridas”.

La Operación UNIFIER, el programa de entrenamiento canadiense para las fuerzas armadas ucranianas, se extenderá hasta 2029. Esta misión ha permitido capacitar a miles de soldados ucranianos en tácticas de combate, logística y defensa, contribuyendo a la profesionalización de las tropas y al fortalecimiento de la seguridad nacional del país.

El jefe de Gobierno de Canadá, Mark Carney, recibe al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en Halifax (REUTERS/Darren Calabrese)

Durante una reunión virtual de la Coalición de los Voluntarios, el primer ministro Carney declaró: “Rusia está fracasando económica, estratégica y militarmente tras cuatro años de una guerra injustificable y horrorosa de la que es la única responsable”.

Carney remarcó que Canadá y sus aliados trabajan para acelerar los esfuerzos hacia una paz respaldada por sólidas garantías de seguridad.

El gobierno canadiense ratificó que la presión sobre Moscú continuará mediante la reducción de los ingresos derivados de la exportación de hidrocarburos y el bloqueo de operaciones navieras que busquen evadir las sanciones. Las nuevas medidas se enfocan en obstaculizar la actividad de la “flota fantasma”, responsable de transportar crudo ruso fuera de los canales regulados, y en cerrar los circuitos de financiación que sostienen la maquinaria bélica rusa.

(Con información de Europa Press y EFE)