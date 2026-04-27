Qué se celebra el 27 de abril en el Perú: una fecha que articula historia política, modernización y legado cultural

Una fecha como esta concentra sucesos importantes en el país, desde anuncios militares en el siglo XIX hasta nacimientos de escritores influyentes y decisiones políticas que impactaron el desarrollo nacional en diversas áreas (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 27 de abril reúne hechos relevantes en la historia del Perú en ámbitos político, cultural y social. En 1866, España anunció el bombardeo del Callao, lo que derivó en el Combate del Dos de Mayo.

En 1875, el gobierno de Manuel Pardo estatizó la telegrafía, fortaleciendo las comunicaciones nacionales. Ese mismo día, en 1888, nació Abraham Valdelomar, figura clave de la literatura peruana. En 1925 nació Alfonso Grados Bertorini, promotor de la concertación social.

Finalmente, en 1998 falleció Carlos Castañeda, escritor influyente en corrientes espirituales y culturales contemporáneas.

27 de abril de 1866 – Casto Méndez Núñez anuncia bombardeo del Callao y desencadena tensión previa al combate

La advertencia emitida desde la fragata Numancia marcó un punto crítico en la Guerra Hispano-Sudamericana, acelerando la preparación militar peruana ante el inminente ataque al Callao. (Runa Chay)

El 27 de abril de 1866, el almirante español Casto Méndez Núñez notificó al cuerpo diplomático en Lima su decisión de bombardear el puerto del Callao en un plazo de cuatro días.

La advertencia, emitida desde la fragata Numancia, formó parte de la Guerra Hispano-Sudamericana y generó una rápida preparación defensiva peruana. Se organizaron baterías, tropas y fortificaciones para enfrentar el ataque.

El ultimátum culminó el 2 de mayo con el bombardeo español, que encontró una firme resistencia peruana, marcando un episodio clave en la defensa nacional.

27 de abril de 1875 – Gobierno de Manuel Pardo estatiza la telegrafía y asume control estratégico nacional

La recuperación estatal de la telegrafía permitió expandir más de 2.500 kilómetros de red, sentando las bases para un sistema nacional eficiente en plena transformación tecnológica. (Andina)

El 27 de abril de 1875, el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle decidió retomar el control de la Compañía Nacional de Telegrafía debido al incumplimiento de la empresa en expandir las comunicaciones en el país.

Esta medida convirtió al telégrafo en un servicio estratégico administrado por el Estado, permitiendo consolidar una red de más de 2.500 kilómetros mediante el sistema Morse.

La decisión fortaleció la conectividad nacional y sentó las bases para su formalización como servicio estatal en 1878, marcando un avance clave en la modernización de las comunicaciones en el Perú.

27 de abril de 1888 – Nace Abraham Valdelomar, escritor peruano clave del modernismo y la narrativa nacional

Valdelomar destacó como autor y promotor cultural, impulsando una nueva sensibilidad literaria que conectó tradición y modernidad en el Perú de inicios del siglo XX. (Municipalidad de Miraflores)

Abraham Valdelomar nació el 27 de abril de 1888 en Ica y se convirtió en una de las figuras más influyentes de la literatura peruana. Destacó como cuentista, poeta, periodista y ensayista, con un estilo innovador vinculado al modernismo.

Su obra más conocida, “El caballero Carmelo”, refleja la vida y tradiciones del Perú. También fundó la revista Colónida, que impulsó una renovación cultural en el país.

Además de su labor literaria, incursionó en la política como diputado. Falleció en 1919 en Ayacucho, dejando un legado fundamental en las letras peruanas.

27 de abril de 1925 – Nace Alfonso Grados Bertorini, político y promotor de la concertación social

Su trayectoria combinó periodismo y política, destacando por su apuesta por el consenso en contextos de tensión social y cambios institucionales en el Perú. (El Peruano)

Alfonso Grados Bertorini nació el 27 de abril de 1925 en Pisco y destacó como periodista y político peruano. Inició su carrera en medios escritos y fue fundador de la Federación de Periodistas del Perú.

Ocupó el cargo de ministro de Trabajo en los gobiernos de Fernando Belaúnde, donde impulsó la concertación social mediante el diálogo entre Estado, empresarios y trabajadores.

También fue embajador en Argentina y congresista entre 1995 y 2000, manteniendo una postura crítica frente al gobierno de Alberto Fujimori. Falleció en 2010, dejando una trayectoria vinculada al servicio público.

27 de abril de 1998 – Muere Carlos Castañeda, escritor peruano que marcó la contracultura y el neochamanismo

La muerte de Carlos Castañeda en 1998 cerró la vida de un autor que influyó en corrientes espirituales y culturales con sus relatos sobre chamanismo y experiencias místicas. (UCLA)

Carlos Castañeda falleció el 27 de abril de 1998 en Los Ángeles y fue un escritor peruano nacionalizado estadounidense, conocido por sus obras sobre chamanismo y experiencias con el personaje Don Juan.

Formado en antropología en la Universidad de California, publicó libros que alcanzaron gran éxito desde 1968 y que influyeron en corrientes espirituales contemporáneas.

Aunque inicialmente fueron considerados estudios etnográficos, con el tiempo surgieron cuestionamientos sobre su veracidad. Su obra, traducida a múltiples idiomas, dejó una huella significativa en la literatura y el pensamiento alternativo del siglo XX.