Magaly Medina critica a Suheyn Cipriani por volver con Macarius luego de llorar por él: “Se conforma con tan poco”

La periodista lamentó que la modelo se luzca con el arequipeño, pese a que hizo público que terminó su romance el día del cumpleaños de su hija y previo a San Valentín | ATV 7 Magaly TV La Firme

La conductora de televisión Magaly Medina cuestionó públicamente la reciente reconciliación entre Suheyn Cipriani y el streamer Macarius, tras la difusión de imágenes que mostraron a la modelo nuevamente junto a su expareja en Arequipa. La periodista expresó su desacuerdo con la decisión de Cipriani, quien había anunciado el fin de la relación días antes, justo el día del cumpleaños de su hija y en la víspera de San Valentín.

Según las declaraciones recogidas por el programa Magaly TV La Firme, Cipriani explicó que viajó a Arequipa porque Macarius le regaló los pasajes. “Me regaló el pasaje y decidí ir”, afirmó la modelo, quien también reconoció que llevaban algunos días conversando antes del reencuentro.

A su vez, realizó una autocrítica sobre la forma en que comunicó la ruptura: “No debí hacer tan pública la separación que tuvimos, yo lo quiero mucho y estamos intentándolo de nuevo”.

Suheyn Cipriani y Macarius son vistos muy juntos en Arequipa, levantando controversia tras la previa crítica de Magaly Medina por su reconciliación. (ATV / Magaly TV La Firme)

La modelo había asegurado que no existía posibilidad de reconciliación, pero las imágenes difundidas recientemente confirmaron el regreso de la pareja. Este cambio de postura generó diversas reacciones en redes sociales y motivó los comentarios de Medina, quien sostuvo que Cipriani había hecho público un proceso íntimo y que ahora se muestra nuevamente junto al creador de contenido.

“Todos los días lloriqueaba por él. Todos los días migajeando un poco de cariño al Macarius ese, que yo no sé qué le vio, pero ahí está”, expresó la conductora durante la última edición de su programa en ATV. Para Medina, este tipo de comportamiento resulta común cuando existen vacíos emocionales o dependencias afectivas.

“Cuando una tiene ciertos vacíos emocionales, dependencias emocionales, a veces tiende a aferrarse a un hombre como si fuera la balsa del náufrago, se aferran así como si ya no hubiera nadie en el horizonte, solo tiburones. Él es el más bueno del mundo, el mejor galán, el más amoroso y mentira; lo que le da es poco de su tiempo por ahí”, sostuvo.

La presentadora Magaly Medina aparece en pantalla dividida, comentando un video que muestra a Suheyn Cipriani y 'Federal' juntos en Arequipa, evidenciando su reconciliación. (ATV / Magaly TV La Firme)

Magaly Medina cuestiona autoestima de Suheyn Cipriani

En el mismo espacio, Magaly Medina profundizó en su análisis sobre la situación emocional de Suheyn Cipriani, sugiriendo que la modelo no tendría claro lo que siente y que estaría atravesando un momento de confusión.

“Estas muchachas se conforman con tan poco cuando no se miran al espejo y se dan cuenta que valen muchísimo más. Sienten que están enamoradas. No, no están enamoradas, están obsesionadas”, señaló la periodista en Magaly TV La Firme.

Medina también puso en duda los sentimientos de Macarius hacia Cipriani, subrayando que sus acciones no reflejan un compromiso real con la relación. “Sí te digo, Suheyn, él no está enamorado de ti. Eso se nota. ¿Sabes por qué? Porque cuando un hombre está enamorado hace todo por ver feliz a la otra persona y él no hace nada por verte feliz. Nada”, manifestó la conductora.

La presentadora Magaly Medina critica duramente a Suheyn Cipriani por retomar su relación con Macarius tras un previo distanciamiento. (ATV / Magaly TV La Firme)

Para la presentadora, el gesto de Cipriani de viajar a Arequipa en lugar de que Macarius fuera a Lima evidencia la dinámica desigual de la relación. “Hubiera tomado su avión y se venía acá a rogarte, a pedirte, a traerte rosas, a gilearte, porque eso es lo que se hace. En fin, ¿qué le vamos a enseñar?”, concluyó Medina.