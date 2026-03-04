Perú

Magaly Medina critica a Suheyn Cipriani por volver con Macarius luego de llorar por él: “Se conforma con tan poco”

La periodista lamentó que la modelo se luzca con el arequipeño, pese a que hizo público que terminó su romance el día del cumpleaños de su hija y previo a San Valentín

Guardar
La periodista lamentó que la modelo se luzca con el arequipeño, pese a que hizo público que terminó su romance el día del cumpleaños de su hija y previo a San Valentín | ATV 7 Magaly TV La Firme

La conductora de televisión Magaly Medina cuestionó públicamente la reciente reconciliación entre Suheyn Cipriani y el streamer Macarius, tras la difusión de imágenes que mostraron a la modelo nuevamente junto a su expareja en Arequipa. La periodista expresó su desacuerdo con la decisión de Cipriani, quien había anunciado el fin de la relación días antes, justo el día del cumpleaños de su hija y en la víspera de San Valentín.

Según las declaraciones recogidas por el programa Magaly TV La Firme, Cipriani explicó que viajó a Arequipa porque Macarius le regaló los pasajes. “Me regaló el pasaje y decidí ir”, afirmó la modelo, quien también reconoció que llevaban algunos días conversando antes del reencuentro.

A su vez, realizó una autocrítica sobre la forma en que comunicó la ruptura: “No debí hacer tan pública la separación que tuvimos, yo lo quiero mucho y estamos intentándolo de nuevo”.

Suheyn Cipriani y Macarius son
Suheyn Cipriani y Macarius son vistos muy juntos en Arequipa, levantando controversia tras la previa crítica de Magaly Medina por su reconciliación. (ATV / Magaly TV La Firme)

La modelo había asegurado que no existía posibilidad de reconciliación, pero las imágenes difundidas recientemente confirmaron el regreso de la pareja. Este cambio de postura generó diversas reacciones en redes sociales y motivó los comentarios de Medina, quien sostuvo que Cipriani había hecho público un proceso íntimo y que ahora se muestra nuevamente junto al creador de contenido.

“Todos los días lloriqueaba por él. Todos los días migajeando un poco de cariño al Macarius ese, que yo no sé qué le vio, pero ahí está”, expresó la conductora durante la última edición de su programa en ATV. Para Medina, este tipo de comportamiento resulta común cuando existen vacíos emocionales o dependencias afectivas.

“Cuando una tiene ciertos vacíos emocionales, dependencias emocionales, a veces tiende a aferrarse a un hombre como si fuera la balsa del náufrago, se aferran así como si ya no hubiera nadie en el horizonte, solo tiburones. Él es el más bueno del mundo, el mejor galán, el más amoroso y mentira; lo que le da es poco de su tiempo por ahí”, sostuvo.

La presentadora Magaly Medina aparece
La presentadora Magaly Medina aparece en pantalla dividida, comentando un video que muestra a Suheyn Cipriani y 'Federal' juntos en Arequipa, evidenciando su reconciliación. (ATV / Magaly TV La Firme)

Magaly Medina cuestiona autoestima de Suheyn Cipriani

En el mismo espacio, Magaly Medina profundizó en su análisis sobre la situación emocional de Suheyn Cipriani, sugiriendo que la modelo no tendría claro lo que siente y que estaría atravesando un momento de confusión.

“Estas muchachas se conforman con tan poco cuando no se miran al espejo y se dan cuenta que valen muchísimo más. Sienten que están enamoradas. No, no están enamoradas, están obsesionadas”, señaló la periodista en Magaly TV La Firme.

Medina también puso en duda los sentimientos de Macarius hacia Cipriani, subrayando que sus acciones no reflejan un compromiso real con la relación. “Sí te digo, Suheyn, él no está enamorado de ti. Eso se nota. ¿Sabes por qué? Porque cuando un hombre está enamorado hace todo por ver feliz a la otra persona y él no hace nada por verte feliz. Nada”, manifestó la conductora.

La presentadora Magaly Medina critica
La presentadora Magaly Medina critica duramente a Suheyn Cipriani por retomar su relación con Macarius tras un previo distanciamiento. (ATV / Magaly TV La Firme)

Para la presentadora, el gesto de Cipriani de viajar a Arequipa en lugar de que Macarius fuera a Lima evidencia la dinámica desigual de la relación. “Hubiera tomado su avión y se venía acá a rogarte, a pedirte, a traerte rosas, a gilearte, porque eso es lo que se hace. En fin, ¿qué le vamos a enseñar?”, concluyó Medina.

Temas Relacionados

Magaly MedinaSuheyn CiprianiMacariusperu-entretenimiento

Más Noticias

ARMY peruanas celebran: BTS anuncia las canciones de Arirang y revela cuándo se estrena

La comunidad ARMY en Perú se moviliza tras el anuncio del tracklist de ‘Arirang’, organizando encuentros y campañas digitales para celebrar el regreso del grupo coreano a la escena musical internacional.

Infobae

Antonio Rizola explicó por qué Ysabella Sánchez destaca en Liga Peruana de Vóley, a diferencia del Sudamericano: “Hay muchos factores”

El entrenador de la selección peruana analizó el desempeño de ‘Chabelita’ con Alianza Lima en la última competencia internacional

Antonio Rizola explicó por qué

Conflicto en Medio Oriente: qué hacer si un familiar peruano está en la zona de riesgo

El embajador Javier Martín Sánchez-Checa Salazar explicó que la Cancillería peruana mantiene contacto permanente con los connacionales en Irán, Israel y otros países de Medio Oriente. Recomendó a las familias comunicarse a través de los canales oficiales ante cualquier emergencia

Conflicto en Medio Oriente: qué

Adrián Villar no iría a la prisión pese a admitir que atropelló y mató a Lizeth Marzano: se acogerá a ley de Dina Boluarte

La defensa del acusado busca que la condena se cumpla fuera del penal gracias a la nueva normativa aprobada durante el gobierno de Dina Boluarte. Hoy el juez definirá su futuro

Adrián Villar no iría a

Año Escolar 2026: Minedu aclara si colegios públicos y privados pueden impedir el ingreso de alumnos falta de uniforme

El Ministerio de Educación precisó las disposiciones sobre el uso del uniforme escolar en los estudiantes. Además, señaló que las instituciones educativas privadas se rigen por una normativa distinta

Año Escolar 2026: Minedu aclara
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Sin conciliación y rumbo a

Sin conciliación y rumbo a una sentencia: Así inició el juicio a Fernando Rospigliosi por difamación a Delia Espinoza

Gobierno de Balcázar evalúa que Fuerzas Armadas custodien las cocheras de empresas de transporte

Rafael López Aliaga asocia la emergencia en Camisea con corrupción: “Hace rato debía haber dos ductos y dejaron uno por coimas”

Ministerio de Energía y Minas coordina acciones para reestablecer servicio energético tras deflagración

Gobierno declara emergencia de 14 días en el suministro de gas natural tras fuga y deflagración en Camisea

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina arremete contra defensa

Magaly Medina arremete contra defensa de César Nakazaki a Adrián Villar y recuerda: “Con él me fui a la cárcel”

Magaly cuestiona a Adrián Villar por sus declaraciones en audiencia sobre caso Lizeth Marzano: “No olvidemos que mató a una mujer”

Marisel Linares en la mira de la justicia: ¿Qué pena podría enfrentar por falsificación de documentos?

Magaly Medina critica radical cambio de imagen de Maju Mantilla: “La quieren convertir de mosquita muerta a vampiresa”

Magaly Medina ironiza sobre dejar la farándula y dedicarse a investigar casos políticos: “Me han pedido que busque a Cerrón”

DEPORTES

Antonio Rizola explicó por qué

Antonio Rizola explicó por qué Ysabella Sánchez destaca en Liga Peruana de Vóley, a diferencia del Sudamericano: “Hay muchos factores”

Programación de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2026, Fase 2: partidos, horarios y canal TV

¿Fue tiro de esquina o saque de meta? CONAR publicó los audios del VAR de polémica jugada previo al gol de Alianza Lima contra UTC

Alianza Lima vs Deportivo Soan: día, hora y canal TV del partido por fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - Fase 2

Cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: los equipos clasificados y cómo se definirán los cruces