Elecciones 2026: ¿hasta cuándo puedo tramitar el duplicado del DNI para no perder mi voto?

Conoce cómo actualizar la dirección de tu domicilio en el DNI antes de que cierre el padrón para las elecciones 2026. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/ Foto: Andina)

La cuenta regresiva hacia las Elecciones Generales 2026 ya marca el ritmo de las consultas ciudadanas. En oficinas y plataformas digitales del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, las preguntas se repiten: qué ocurre si el DNI se pierde, hasta cuándo es posible tramitar un duplicado y si un documento vencido impide sufragar. A medida que se acerca la jornada electoral, la regularización del Documento Nacional de Identidad vuelve al centro del debate público.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) emitió precisiones sobre la vigencia, los procedimientos disponibles y los plazos que deben considerar quienes necesiten actualizar o recuperar su documento. Las aclaraciones buscan evitar contratiempos el día de la votación y despejar dudas sobre el uso del DNI azul y del DNI electrónico.

Desde la institución recordaron que el DNI es el único documento válido para sufragar. Aunque existen constancias y mecanismos de verificación, ninguna reemplaza la presentación física del documento en la mesa de votación. En ese contexto, la entidad instó a la población a revisar el estado de su identificación con anticipación.

Duplicado de DNI ante pérdida o robo

Un joven peruano sonriente realiza la gestión virtual para el cambio de su DNI azul a electrónico a través del sitio web de Reniec en su laptop y smartphone, con ambas tarjetas de identificación visibles en la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a situaciones de pérdida o robo, Reniec recomendó actuar de inmediato. El primer paso consiste en presentar una denuncia policial que acredite el extravío. Ese documento permite dejar constancia formal del hecho y respalda el inicio del trámite correspondiente.

Tras la denuncia, el ciudadano puede solicitar el duplicado incluso pocos días antes de la jornada electoral. El procedimiento está habilitado de forma virtual a través del portal institucional www.reniec.gob.pe y mediante el aplicativo DNI Biofacial. También es posible gestionarlo en oficinas de la entidad.

El funcionario Puch explicó que existe la constancia C4, aunque aclaró sus alcances. “Es solamente una constancia que acredita que esa persona está inscrita en el registro único de identificación de personas naturales”, señaló. Según precisó, este documento no sustituye al DNI y no permite votar.

Reniec recomendó resguardar el documento en fechas cercanas al proceso electoral para evitar trámites de último momento. No obstante, confirmó que el sistema permite solicitar el duplicado hasta días previos a la elección, siempre que el ciudadano complete el procedimiento conforme a las indicaciones oficiales.

Vigencia del DNI azul y del DNI electrónico

Reniec: ¿qué diferencias hay entre el DNI electrónico y el azul? (Andina)

Respecto al DNI azul, la entidad informó que mantiene plena validez como documento de identificación. Puede utilizarse para sufragar sin inconvenientes, siempre que se encuentre vigente.

En el caso de personas mayores de 60 años que tramitaron su DNI después de cumplir esa edad, el documento no tiene fecha de caducidad. Conserva su validez de manera indefinida, por lo que no requiere renovación para participar en los comicios.

Reniec también recordó que actualmente emite el DNI electrónico versión 3.0, el cual incorpora mayores medidas de seguridad y un chip criptográfico que facilita la identificación en entornos físicos y virtuales. Sin embargo, no existe obligación inmediata de cambiar un DNI vigente por la versión más reciente. “Si tiene el DNI vigente, puede votar sin ningún problema”, explicó Puch.

Renovación del DNI vencido y costos

DNI electrónico 3.0 ofrece numerosas ventajas. (Foto: Agencia Andina)

Para quienes cuentan con un DNI caducado, la institución recomendó verificar la fecha de vencimiento impresa en el documento. La renovación puede realizarse hasta 60 días antes de la fecha de caducidad, con un pago de 30 soles.

El abono se puede efectuar mediante la plataforma Pagalo.pe, a través de Yape o en agentes del Banco de la Nación. Luego del pago, el trámite continúa de manera presencial en oficinas de Reniec o mediante la plataforma digital y el aplicativo DNI Biofacial, según corresponda.

Tras la renovación, el ciudadano recibe el DNI electrónico 3.0. Este documento incluye el chip criptográfico que permite validar la identidad en distintos servicios públicos y privados.

Reniec advirtió que cerca de dos millones de peruanos cuentan con el DNI caducado. Por ese motivo, exhortó a la población a regularizar su situación con anticipación para evitar restricciones el día de la votación.

Actualización de domicilio y padrón electoral

Un joven peruano realiza el trámite virtual para cambiar su DNI azul a electrónico a través del sitio web de Reniec, mostrando la facilidad y modernidad del proceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los puntos más consultados se refiere al cambio de domicilio. Reniec informó que el padrón electoral para las Elecciones Generales 2026 se cerró el 14 de octubre de 2025. En consecuencia, los ciudadanos votarán en el distrito que figuraba en su DNI hasta esa fecha.

Aunque la actualización de datos personales continúa disponible, cualquier modificación posterior no altera el lugar de votación asignado para el proceso electoral de abril. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es la entidad encargada de definir los locales de sufragio.

Reniec reiteró que el elector debe acudir a votar en el distrito registrado en su DNI, sin considerar el lugar de trabajo u otras direcciones alternativas. La entidad insistió en la revisión oportuna del documento y en la realización de los trámites necesarios dentro de los plazos establecidos para asegurar la participación en las Elecciones Generales 2026.