Oficinas de Reniec abrirán sus puertas este sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo: Buscan agilizar trámites de DNI

Las oficinas de Reniec atenderán en horarios especiales este fin de semana para quienes necesiten gestionar o recoger su DNI de manera presencial. Foto: Reniec

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que varias de sus oficinas atenderán de manera excepcional el sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo.

La medida busca acercar los servicios de Documento Nacional de Identidad (DNI) a quienes no pueden presentarse en días laborables. Las sedes en Lima Metropolitana, Arequipa, Cajamarca y Piura, entre otras (revisa todas las agencias disponibles aquí), abrirán sus puertas desde las 8:45 a. m. y algunas prolongarán la atención hasta las 16:45 p. m.

El organismo estatal precisó que el domingo, la atención continuará en oficinas seleccionadas, en el mismo horario matutino.

Los usuarios podrán realizar trámites como la emisión del DNI por primera vez, renovación del DNI electrónico, duplicados, actualizaciones de datos y retiro de documentos ya gestionados. Para consultar la sede más cercana y el listado completo de oficinas disponibles durante el fin de semana, Reniec ha habilitado un enlace oficial en su portal web.

Claves para un trámite rápido y sin contratiempos

Reniec recomienda verificar el estado del trámite del DNI en línea antes de acercarse a las oficinas. El proceso consiste en ingresar al portal institucional, seleccionar la opción de consulta, digitar el número de DNI y revisar si el trámite se encuentra al 100%. Si el documento ya está listo, el usuario puede acudir directamente a la sede correspondiente dentro del horario especial.

Reniec aconseja adelantar el pago de tasas, utilizando canales como Yape o agentes bancarios, y llevar todos los documentos requeridos: número de DNI actual, comprobante de pago y requisitos adicionales según el trámite. La entidad sugiere llegar temprano para facilitar la atención y evitar esperas prolongadas.

Sí podrán votar

De otro lado, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil confirmó que los adultos mayores que poseen el DNI azul o electrónico con la anotación “no caduca” podrán votar en las elecciones generales, regionales y municipales de 2026, ya que estos documentos mantienen su vigencia legal y no requieren renovación.

Reniec enfatizó que, si se extravía o se roba el “DNI no caduca”, el usuario puede solicitar un duplicado de forma virtual, con un costo de S/ 30.00 para el DNI azul y S/ 33.00 para el electrónico.

El proceso incluye el uso de la aplicación DNI BioFacial, donde se valida la identidad mediante una fotografía que debe cumplir ciertos requisitos como fondo blanco, buena iluminación y rostro descubierto.

En tanto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que más de 5.2 millones de ciudadanos mayores de 60 años están habilitados para votar en 2026, incluidos 9.732 mayores de 100 años.

Sin embargo, 2 millones de personas figuran con el DNI vencido y no podrán sufragar, situación que afecta a residentes en Perú y en el extranjero. El padrón electoral, que supera los 27 millones de electores, se encuentra en proceso de revisión hasta el 14 de marzo.

Para facilitar el acceso a la información, Reniec habilitó Dashboard “El Padrón Electoral en Cifras”, una plataforma digital que permite consultar datos por edad, sexo y lugar de votación.