Perú

El motor invisible de las empresas: cómo la digitalización y la IA están revolucionando las áreas de RRHH en Perú

¿Cuestión de indicadores? La gestión estratégica del capital humano impacta directamente en los resultados financieros y la sostenibilidad empresarial

Guardar
La inclusión, la diversidad y
La inclusión, la diversidad y el bienestar laboral refuerzan la reputación corporativa y abren nuevas oportunidades de mercado en la región, según ISIL.

La gestión del talento en las empresas peruanas y latinoamericanas enfrenta una transformación de fondo con efectos directos en el desempeño económico de las organizaciones y el país.

La digitalización acelerada, la inteligencia artificial y los nuevos modelos de trabajo han obligado a rediseñar los procesos internos y han generado nuevas oportunidades de crecimiento, productividad y competitividad, de acuerdo con un análisis de ISIL.

La transformación digital impulsa el cambio en recursos humanos

En 2026, el área de Recursos Humanos dejó de ser un mero soporte administrativo y se consolidó como un motor estratégico para la rentabilidad y sostenibilidad empresarial, refiere la casa de estudios.

Las decisiones actuales sobre talento influyen en la reducción de costos, la eficiencia operativa y la capacidad de adaptación ante cambios del mercado.

La incorporación de tecnologías avanzadas, como plataformas de análisis de datos y automatización, permite a las compañías optimizar la selección de personal, mejorar la evaluación del desempeño y planificar a largo plazo, con impactos tangibles en los indicadores económicos.

Las soluciones digitales en recursos
Las soluciones digitales en recursos humanos permiten reducir costos operativos y aumentar la eficiencia de la gestión del talento.

Perú: puntos clave de la transformación y su impacto económico:

  • Reducción de costos: la automatización de tareas administrativas disminuye gastos operativos y libera recursos para áreas de mayor valor añadido.
  • Incremento de la productividad: la adopción de herramientas digitales agiliza procesos y mejora la eficiencia de los equipos.
  • Alineamiento con objetivos de negocio: el enfoque estratégico en talento permite que las decisiones de RRHH contribuyan directamente a los resultados financieros.
  • Flexibilidad y adaptación: la consolidación del trabajo híbrido y remoto posibilita ajustes rápidos ante cambios de demanda, mejorando la competitividad.
  • Desarrollo del capital humano: la capacitación continua y el aprendizaje digital elevan el nivel de competencias, elevando el potencial de innovación y el valor agregado.
  • Atracción y retención de talento: la gestión moderna y los modelos flexibles reducen la rotación y los costos asociados a la pérdida de personal clave.
  • Bienestar y clima organizacional: la inversión en cultura empresarial y experiencia del empleado reduce el ausentismo y mejora el desempeño global.
  • Inclusión y diversidad: la adaptación a nuevas regulaciones y la promoción de entornos inclusivos abren oportunidades de mercado y fortalecen la reputación corporativa.

¿El trabajo híbrido redefine la gestión del talento en las empresas?

El impacto económico de estos cambios se refleja en la mejora de indicadores como la rentabilidad, la productividad y la sostenibilidad financiera de las empresas. En la actualidad, la automatización y la digitalización permiten que las áreas de Recursos Humanos liberen tiempo y recursos que pueden ser redistribuidos hacia la innovación, el desarrollo de productos y la expansión comercial.

“Formarse en la carrera de recursos humanos es una alternativa clave para quienes buscan desarrollarse en un entorno dinámico y que se encuentra en constante evolución”, menciona.

Además, la consolidación de modelos híbridos de trabajo facilita la contratación de talento en distintas regiones, optimizando estructuras de costos y ampliando el alcance de las operaciones.

La transformación digital y la
La transformación digital y la automatización en Recursos Humanos lideran la mejora de la competitividad empresarial para 2026.

La adaptación a la diversidad también impulsa la competitividad latinoamericana

La formación especializada en recursos humanos, con un enfoque en tecnología y estrategia, es ahora una inversión necesaria para mantener la competitividad. El aprendizaje continuo y la actualización permanente son factores clave para sostener el ritmo de transformación y capitalizar las oportunidades económicas que surgen de la nueva realidad laboral.

En América Latina, el desafío adicional consiste en integrar la diversidad, la inclusión y la adaptación a regulaciones cambiantes, garantizando que los beneficios económicos de la transformación laboral sean sostenibles y alcancen a todos los sectores productivos.

Según ISIL, la gestión moderna del talento, alineada a los objetivos económicos, se consolida como un elemento indispensable para el crecimiento y la estabilidad de las empresas en 2026.

Temas Relacionados

recursos humanosempresasRRHHISILuniversidadesinteligencia artificialperu-economia

Más Noticias

Alejandro Sanz aviva rumores de romance y promociona la nueva serie de Stephanie Cayo

El cantante español compartió en sus redes el póster de la nueva serie médica de Netflix protagonizada por la actriz peruana, generando expectativa entre sus seguidores a pocos días del estreno.

Alejandro Sanz aviva rumores de

Leptospirosis: la enfermedad que puede propagarse tras huaicos e inundaciones y que no tiene vacuna de prevención

Los huaicos, desbordes de ríos e inundaciones facilitan que la orina de animales contaminados alcance agua y suelo, incrementando la posibilidad de contagio

Leptospirosis: la enfermedad que puede

Plan de Seguridad de Balcázar incluye más leyes y presencia militar, pero no resuelve la falta de recursos en la Fiscalía

El Ministerio Público podría quedar inoperativo en dos meses si el MEF no aprueba un presupuesto extra

Plan de Seguridad de Balcázar

Daniel Urresti llama “patriota” a Hugo Bustíos tras salir libre: asegura que ahora buscará reivindicar su memoria

A pocas horas de dejar el penal por un fallo del TC, el exministro insistió en que el periodista era informante del Ejército para defender que no hubo móvil para el crimen, pese a la condena por asesinato que pesaba en su contra

Daniel Urresti llama “patriota” a

Perú podría convertirse en pionero regional al incorporar la vacuna nonavalente contra el VPH

Más de 1,6 millones de niñas, niños y adolescentes en Perú permanecen sin vacunarse contra el Virus del Papiloma Humano, según cifras del Ministerio de Salud

Perú podría convertirse en pionero
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Plan de Seguridad de Balcázar

Plan de Seguridad de Balcázar incluye más leyes y presencia militar, pero no resuelve la falta de recursos en la Fiscalía

Daniel Urresti llama “patriota” a Hugo Bustíos tras salir libre: asegura que ahora buscará reivindicar su memoria

Alfonso López Chau salvado por Ley del Congreso: Candidato de Ahora Nación no será excluido de las Elecciones

José Luna revela que Daniel Urresti iba a ser candidato presidencial de Podemos Perú: “Nos frustraron”

José Domingo Pérez implica a Tomás Gálvez en caso Lizeth Marzano: fiscal de la Nación sería uno de los ‘peces gordos’ de Adrián Villar

ENTRETENIMIENTO

Suheyn Cipriani justifica su viaje

Suheyn Cipriani justifica su viaje a Arequipa para ver a Macarius: “Hubo un desastre, como todo el mundo sabe”

‘Mario, entre las palabras y la música’ celebra los 90 años de Vargas Llosa en el Teatro Municipal

Telemundo incorpora a Pol Deportes para la cobertura del Mundial: “Sí se cumplen los sueños”

Flavia Laos habla de la posibilidad de ser telonera de BTS tras firmar con HYBE, la misma disquera

Miguel Bosé en Lima: horarios, accesos, recomendaciones y más para el concierto del español

DEPORTES

Antonio Rizola adelantó el regreso

Antonio Rizola adelantó el regreso de Maguilaura Frías y reveló las voleibolistas de Europa que serán llamadas a la selección peruana

Universitario empató con César Vallejo en amistoso: los golazos de Yuriel Celi y canterano Christopher Loayza

Jean Ferrari señaló la primera preocupación de Mano Menezes tras su desginación como DT de Perú: “Tiene las ideas muy claras”

Jean Ferrari opinó sobre declaraciones de André Carrillo y reveló si Perú será local en altura: “La idea es considerar Juliaca”

Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 3 ida de la Copa Libertadores 2026