Perú

Cuando RR. HH. dejó de acompañar la estrategia y empezó a definirla

La relevancia de la gestión de recursos humanos ha crecido debido a la creciente complejidad del mercado y las nuevas demandas empresariales, donde la estrategia empresarial depende cada vez más de la calidad y preparación del personal

Guardar
La gestión del talento humano
La gestión del talento humano se posiciona como eje central en la estrategia de las organizaciones modernas, integrando factores clave para la competitividad.

Durante mucho tiempo, Recursos Humanos fue visto como una función necesaria, pero secundaria. Un área enfocada en administrar personas, resolver contingencias y asegurar que la operación no se detuviera. Esa lectura quedó desactualizada. Hoy, hablar de estrategia sin considerar la gestión del talento es, sencillamente, incompleto. No porque RR. HH. haya ganado protagonismo por una moda, sino porque las condiciones del negocio lo empujaron al centro de la toma de decisiones.

La complejidad del mercado laboral, la escasez de perfiles especializados, la aceleración tecnológica y el quiebre que dejó la pandemia cambiaron las reglas. Las organizaciones descubrieron —a veces de forma abrupta— que podían tener una estrategia impecable sobre el papel, pero fracasar en la ejecución si no contaban con las capacidades adecuadas, con liderazgos sostenibles y con culturas que resistieran la presión. En ese punto, RR. HH. dejó de ser soporte para convertirse en arquitectura organizacional.

Ese cambio se refleja con claridad en la agenda de los directorios. Hoy no se discute solo estructura, compensaciones o planes de sucesión. Se habla de propósito, de cultura, de riesgos conductuales, de reputación interna, de agotamiento de líderes clave y de la velocidad con la que la organización es capaz de aprender. Temas que antes se consideraban “blandos” ahora se analizan con la misma seriedad que un riesgo financiero o una inversión de capital, porque sus consecuencias son igual de concretas.

La complejidad del mercado laboral
La complejidad del mercado laboral y la escasez de perfiles especializados impulsan el protagonismo de Recursos Humanos en la toma de decisiones empresariales.

El aporte de RR. HH. en este contexto es decisivo. El talento se ha convertido en la variable que sostiene —o limita— cualquier decisión estratégica. La entrada a un nuevo mercado, una transformación digital o un proceso de crecimiento acelerado no dependen solo de presupuesto o tecnología, sino de personas capaces de ejecutar, adaptarse y liderar en escenarios de alta incertidumbre. Cuando esas capacidades no existen, o están mal distribuidas, la estrategia se vuelve frágil.

Aquí es donde la gestión de personas deja de ser reactiva y pasa a ser anticipatoria. Identificar brechas de capacidades, evaluar si los liderazgos actuales son consistentes con el rumbo que se quiere tomar, o detectar tensiones culturales antes de que escalen, es una forma concreta de proteger el negocio.

Los programas de bienestar, salud mental y flexibilidad se inscriben en esa misma lógica. Durante años fueron vistos como beneficios accesorios, casi cosméticos. La pandemia demostró lo contrario. Equipos exhaustos, liderazgos sobrecargados y rotación en posiciones críticas tienen un impacto directo en resultados, continuidad y reputación. Diseñar esquemas de flexibilidad, cuidado emocional y sostenibilidad del desempeño termina siendo una decisión de negocio.

La clave está en cómo se integran estos programas a la estrategia. Cuando se implementan sin criterio, generan frustración y desconfianza. Cuando están alineados al modelo operativo y a los objetivos de la organización, se convierten en una palanca real para sostener productividad y compromiso en el tiempo. Esa alineación es hoy una de las responsabilidades más sensibles de RR. HH.

La alineación de los programas
La alineación de los programas de RR. HH. con la estrategia y los objetivos del negocio asegura mayor compromiso y sostenibilidad en el desempeño de los equipos.

Finalmente, hay un elemento que ya no puede ignorarse: la gestión de personas como factor reputacional. Los colaboradores están más informados, más conectados y menos dispuestos a tolerar incoherencias. Una desvinculación mal gestionada, un sesgo no corregido o una denuncia ignorada no se quedan puertas adentro. Escalan, se amplifican y afectan la percepción de la empresa en el mercado laboral, entre clientes y frente a inversionistas.

En ese sentido, RR. HH. opera también como un gestor de riesgos. Lo que decide —y lo que omite— puede prevenir una crisis o detonarla. Las organizaciones que lo entienden no delegan estas decisiones al margen del negocio. Las integran al núcleo del gobierno corporativo. Porque, hoy más que nunca, el rumbo de una empresa se define tanto por sus decisiones estratégicas como por la forma en que gestiona a las personas que deben hacerlas realidad.

Mirando hacia adelante, el 2026 marca un hito relevante. El inicio de la expansión de Trust Consulting en el mercado de Estados Unidos es un paso estratégico para la firma una señal clara de que el talento peruano tiene la capacidad, el rigor y la madurez necesarios para competir y crecer en mercados altamente exigentes. Es una confirmación de que, cuando la gestión de personas se articula con visión de negocio, el talento no solo sostiene la estrategia: también se convierte en un activo exportable.

Temas Relacionados

Gestión de personasRecursos Humanosbienestar laboralSebastián BerckholtzOpiniónperu-noticias

Más Noticias

Precio del dólar se disparó: Así cerró el tipo de cambio hoy 30 de enero en Perú

Consulta el precio del dólar, el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia, segúnd datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Sunat y Bloomberg

Precio del dólar se disparó:

Esta es la multa si no votas este 2026, según la clasificación de pobreza de tu distrito

Hasta S/ 110 se multará a los electores que no ejerzan su voto. El monto depende del nivel de pobreza del distrito

Esta es la multa si

Flor Bromley, la peruana nominada al Grammy 2026 por un proyecto que busca empoderar a las niñas: “La música puede educar”

La artista y compositora peruana conversó con Infobae Perú sobre su nominación a mejor Álbum Infantil, el significado de ‘Herstory’ y la importancia de educar a través de la música.

Flor Bromley, la peruana nominada

Elecciones 2026: Miembros de mesa tendrán día libre remunerado solo si cumplen estos requisitos

El beneficio alcanza a trabajadores del sector público y privado que participen en el proceso electoral. No obstante, hay requisitos que deberán cumplir

Elecciones 2026: Miembros de mesa

Cronograma de declaración jurada anual Sunat: Las fechas de pago del impuesto a la renta este 2026

Este 2026, se pagará el impuesto del 2025, según el cronograma de vencimientos de la entidad recaudadora. Las personas naturales podrán presentar su declaración desde el 31 de marzo

Cronograma de declaración jurada anual
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Zeballos justifica patrimonio millonario

Carlos Zeballos justifica patrimonio millonario y sueldo de congresistas: “Recibimos 23 mil soles líquidos al mes”

Tomás Gálvez: José Jerí dio el consentimiento para levantar su secreto de las comunicaciones

José Jerí fue interrogado por la Fiscalía en Palacio de Gobierno por el caso ‘Chifagate’

Óscar Arriola seguirá como jefe de la PNP: PJ confirma que destitución de Jorge Angulo es nula, pero no volverá al cargo

Ya existen votos en el Congreso para censurar a José Jerí por el caso ‘Chifagate’, asegura Carlos Zeballos

ENTRETENIMIENTO

Flor Bromley, la peruana nominada

Flor Bromley, la peruana nominada al Grammy 2026 por un proyecto que busca empoderar a las niñas: “La música puede educar”

‘Hombres G’ regresa a Perú: fecha, lugar y todos los detalles de su concierto

Kangin, exintegrante de Super Junior, emocionado de regresar a Perú: “No es solo un escenario, es un espacio para comunicarnos”

Boda de Miguel Trauco en peligro tras escándalo por joven argentina: El silencio digital de su novia

María Pía Copello lanza su primer programa streaming: fecha, hora de estreno y quiénes lo conforman

DEPORTES

Alianza Lima vs Sport Huancayo

Alianza Lima vs Sport Huancayo 2-1: goles y resumen del primer triunfo blanquiazul en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima vs Sport Huancayo sin transmisión en vivo: inconvenientes para televisar el duelo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Dónde ver Alianza Lima vs Sport Huancayo HOY: canal tv online del partido por fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Se confirmó que la selección peruana jugará en la altura por Eliminatorias 2030: “No se puede pelear con pistola de juguete”

Alianza Lima vs Sport Boys: día, hora y canal TV confirmado del partidazo por Torneo Apertura de la Liga 1 2026