Perú: el Estado subsidiará con más de S/2,7 millones los pasajes aéreos a un importante hub minero del país

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aumenta el subsidio y baja el tope de tarifas para la ruta aérea Lima–Ilo–Lima con el fin de mejorar la conectividad en el sur del Perú.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dispuso una actualización clave en los parámetros de operación y subsidio para la ruta Lima–Ilo–Lima dentro del programa de rutas aéreas estatales.

La Resolución Ministerial N° 062-2026-MTC/01.02, publicada en el diario oficial El Peruano, eleva el número mínimo de asientos, reduce el precio máximo al usuario y aumenta el monto del subsidio estatal para este trayecto específico, manteniendo sin cambios los valores para el resto de rutas subsidiadas.

“Desde el MTC estamos comprometidos con garantizar el derecho a la conectividad de todos los peruanos, especialmente de aquellos ciudadanos de escasos recursos que necesitan movilizarse por motivos de salud, trabajo, educación o reunificación familiar”, dijo el ministro Aldo Prieto para Infobae Perú.

Perú: Tras 2 años, MTC retoma la ruta aérea Lima-Moquegua con mayores subsidios

En enero pasado, el MTC anunció que los vuelos comerciales entre Lima e Ilo se reanudarán hacia finales de abril de 2026, tras la realización de un proceso de licitación para vuelos subsidiados previsto para marzo de ese año.

El objetivo es fortalecer el programa de vuelos subsidiados y asegurar el interés de las aerolíneas, así como la sostenibilidad del servicio donde la demanda inicial es baja. El subsidio estatal busca reducir riesgos operativos, garantizar la continuidad de los vuelos y evitar interrupciones como las ocurridas en el pasado.

La reactivación del aeropuerto Jorge Fernández Maldonado Solari de Ilo busca ofrecer una alternativa eficiente al transporte terrestre y beneficia directamente a más de 75,000 personas.

La reactivación de la ruta Lima–Ilo es considerada clave para la integración de Moquegua, el impulso del comercio, el turismo y los servicios en la región. El aeropuerto de Ilo, además, es visto como estratégico para descongestionar otras terminales aéreas y ofrecer una alternativa eficiente al transporte terrestre.

La incorporación oficial de la ruta Lima-Ilo al programa se concretó con la Resolución Ministerial N.º 583-2025-MTC/01.02, que declara de necesidad pública la prestación de servicios aéreos en zonas donde no existe oferta privada regular.

El precio máximo permitido por pasajero en la ruta Lima–Ilo–Lima desciende de S/ 336 a S/ 246, fomentando el acceso para los habitantes de Moquegua y zonas cercanas.

El programa cofinancia parte del costo de los pasajes, lo que se estima beneficiará a más de 75.000 habitantes de la región, quienes hasta ahora debían viajar por tierra unas dos horas hasta Tacna para poder tomar un vuelo a Lima.

La última aerolínea que operó regularmente entre Lima e Ilo fue Latam, entre 2019 y abril de 2024. Además, la resolución de 2025 amplió el alcance del programa al incluir la ruta Pucallpa–Bolognesi–Pucallpa, en la región Ucayali.

Ruta Lima-Ilo: más capacidad, menor tarifa y mayor ayuda estatal

La Resolución Ministerial N° 062-2026-MTC/01.02 realiza modificaciones específicas en la ruta Lima–Ilo–Lima (Paquete 6: Moquegua):

Número mínimo de asientos mensuales (ida y vuelta): sube de 1.413 a 1.696 asientos .

Precio máximo por pasajero por vuelo: baja de S/ 336 a S/ 246 .

Subvención mensual por ruta: se incrementa de S/ 115.326 a S/ 225.097 .

Subvención anual por ruta: pasa de S/ 1 millón 383.912 a S/ 2 millones 701.164.

La empresa beneficiaria deberá transportar más pasajeros, ofrecer pasajes a menor precio y recibirá un respaldo estatal mayor para hacer sostenible la operación en este destino.

El Aeropuerto General Jorge Fernández Maldonado Solari de Ilo (ILQ), ubicado en la región Moquegua, es operado y administrado por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (CORPAC).

El MTC prevé reanudar los vuelos regulares Lima–Ilo en abril de 2026, tras la última operación de Latam suspendida en 2024, promoviendo acceso ágil y seguro para Moquegua a los principales centros urbanos.

¿Cómo quedan las demás rutas subsidiadas del Estado?

El resto de rutas subsidiadas bajo este sistema mantiene los parámetros definidos en la Resolución Ministerial N° 583-MTC/01.02, la última actualización integral previa a la medida tomada para la ruta de Ilo.

En esa resolución, el Estado fijó los requisitos técnicos, precios máximos y montos de subsidio para rutas agrupadas en seis paquetes: Loreto, Ucayali, San Martín–Amazonas, Madre de Dios, Lambayeque y Moquegua. Para las demás rutas, los valores siguen siendo los siguientes:

Iquitos – El Estrecho – Iquitos

- Mínimo: 613 asientos mensuales

- Precio máximo: S/ 60

- Subvención mensual: S/ 79.907

- Subvención anual: S/ 958.884

Iquitos – Caballococha – Iquitos

- Mínimo: 577 asientos mensuales

- Precio máximo: S/ 105

- Subvención mensual: S/ 151.483

- Subvención anual: S/ 1.817.796

Iquitos – Colonia Angamos – Iquitos

- Mínimo: 370 asientos mensuales

- Precio máximo: S/ 55

- Subvención mensual: S/ 44.162

- Subvención anual: S/ 529.944

Iquitos – Güeppi – Iquitos

- Mínimo: 312 asientos mensuales

- Precio máximo: S/ 110

- Subvención mensual: S/ 137.978

- Subvención anual: S/ 1.655.736

Pucallpa – Breu – Pucallpa

- Mínimo: 552 asientos mensuales

- Precio máximo: S/ 100

- Subvención mensual: S/ 107.898

- Subvención anual: S/ 1.294.776

Pucallpa – Sepahua – Pucallpa

- Mínimo: 440 asientos mensuales

- Precio máximo: S/ 120

- Subvención mensual: S/ 145.219

- Subvención anual: S/ 1.742.628

Pucallpa – Puerto Esperanza – Pucallpa

- Mínimo: 560 asientos mensuales

- Precio máximo: S/ 160

- Subvención mensual: S/ 293.895

- Subvención anual: S/ 3.526.740

Tarapoto – Rimachi – Tarapoto

- Mínimo: 772 asientos mensuales

- Precio máximo: S/ 60

- Subvención mensual: S/ 91.069

- Subvención anual: S/ 1.092.828

Tarapoto – San Lorenzo – Tarapoto

- Mínimo: 240 asientos mensuales

- Precio máximo: S/ 65

- Subvención mensual: S/ 54.098

- Subvención anual: S/ 649.176

Puerto Maldonado – Matucana – Puerto Maldonado

- Mínimo: 180 asientos mensuales

- Precio máximo: S/ 65

- Subvención mensual: S/ 37.086

- Subvención anual: S/ 445.032

Puerto Maldonado – Iberia – Puerto Maldonado

- Mínimo: 148 asientos mensuales

- Precio máximo: S/ 50

- Subvención mensual: S/ 22.128

- Subvención anual: S/ 265.536

Puerto Maldonado – Puerto Esperanza – Puerto Maldonado

- Mínimo: 118 asientos mensuales

- Precio máximo: S/ 125

- Subvención mensual: S/ 48.993

- Subvención anual: S/ 587.916

Chiclayo – Ciro Alegría – Chiclayo

- Mínimo: 165 asientos mensuales

- Precio máximo: S/ 135

- Subvención mensual: S/ 60.160

- Subvención anual: S/ 721.920

Chiclayo – Galilea – Chiclayo

- Mínimo: 124 asientos mensuales

- Precio máximo: S/ 158

- Subvención mensual: S/ 53.308

- Subvención anual: S/ 639.696

Lima – Ilo – Lima

- Mínimo: 1.696 asientos mensuales

- Precio máximo: S/ 246

- Subvención mensual: S/ 225.097

- Subvención anual: S/ 2.701.164

Un mecanismo público para asegurar conectividad en zonas alejadas

La política de subsidio a rutas aéreas en zonas remotas tiene su base en la Ley N° 29159, que declaró de necesidad y utilidad pública la prestación de servicios de transporte aéreo donde no existe oferta privada. Según el ministro Prieto, el fortalecimiento del programa de vuelos subsidiados tiene como objetivo “asegurar el interés de las aerolíneas y la sostenibilidad del servicio en rutas donde la demanda inicial es baja”.

Desde 2008, el Estado selecciona, mediante concurso público, a operadores privados para cubrir rutas agrupadas en paquetes, exigiendo frecuencias mínimas, cantidad de asientos y precios máximos accesibles para los usuarios.

“El subsidio estatal permite reducir los riesgos operativos, garantizar la continuidad de los vuelos y evitar interrupciones como las ocurridas en el pasado, asegurando así un servicio aéreo estable y accesible para la población que más lo necesita”, destacó el titular del MTC.

El subsidio estatal se financia con recursos del presupuesto nacional, y solo se entrega si la empresa cumple estrictamente los requisitos técnicos y comerciales, garantizando la conectividad de regiones aisladas y el acceso a tarifas asequibles.