Perú

Perú: el Estado subsidiará con más de S/2,7 millones los pasajes aéreos a un importante hub minero del país

Tras casi dos años de parálisis, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones retomará la ruta aérea Lima-Moquegua con un número mínimos de 1.696 asientos

Guardar
El Ministerio de Transportes y
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aumenta el subsidio y baja el tope de tarifas para la ruta aérea Lima–Ilo–Lima con el fin de mejorar la conectividad en el sur del Perú.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dispuso una actualización clave en los parámetros de operación y subsidio para la ruta Lima–Ilo–Lima dentro del programa de rutas aéreas estatales.

La Resolución Ministerial N° 062-2026-MTC/01.02, publicada en el diario oficial El Peruano, eleva el número mínimo de asientos, reduce el precio máximo al usuario y aumenta el monto del subsidio estatal para este trayecto específico, manteniendo sin cambios los valores para el resto de rutas subsidiadas.

“Desde el MTC estamos comprometidos con garantizar el derecho a la conectividad de todos los peruanos, especialmente de aquellos ciudadanos de escasos recursos que necesitan movilizarse por motivos de salud, trabajo, educación o reunificación familiar”, dijo el ministro Aldo Prieto para Infobae Perú.

Perú: Tras 2 años, MTC retoma la ruta aérea Lima-Moquegua con mayores subsidios

En enero pasado, el MTC anunció que los vuelos comerciales entre Lima e Ilo se reanudarán hacia finales de abril de 2026, tras la realización de un proceso de licitación para vuelos subsidiados previsto para marzo de ese año.

El objetivo es fortalecer el programa de vuelos subsidiados y asegurar el interés de las aerolíneas, así como la sostenibilidad del servicio donde la demanda inicial es baja. El subsidio estatal busca reducir riesgos operativos, garantizar la continuidad de los vuelos y evitar interrupciones como las ocurridas en el pasado.

La reactivación del aeropuerto Jorge
La reactivación del aeropuerto Jorge Fernández Maldonado Solari de Ilo busca ofrecer una alternativa eficiente al transporte terrestre y beneficia directamente a más de 75,000 personas.

La reactivación de la ruta Lima–Ilo es considerada clave para la integración de Moquegua, el impulso del comercio, el turismo y los servicios en la región. El aeropuerto de Ilo, además, es visto como estratégico para descongestionar otras terminales aéreas y ofrecer una alternativa eficiente al transporte terrestre.

La incorporación oficial de la ruta Lima-Ilo al programa se concretó con la Resolución Ministerial N.º 583-2025-MTC/01.02, que declara de necesidad pública la prestación de servicios aéreos en zonas donde no existe oferta privada regular.

El precio máximo permitido por
El precio máximo permitido por pasajero en la ruta Lima–Ilo–Lima desciende de S/ 336 a S/ 246, fomentando el acceso para los habitantes de Moquegua y zonas cercanas.

El programa cofinancia parte del costo de los pasajes, lo que se estima beneficiará a más de 75.000 habitantes de la región, quienes hasta ahora debían viajar por tierra unas dos horas hasta Tacna para poder tomar un vuelo a Lima.

La última aerolínea que operó regularmente entre Lima e Ilo fue Latam, entre 2019 y abril de 2024. Además, la resolución de 2025 amplió el alcance del programa al incluir la ruta Pucallpa–Bolognesi–Pucallpa, en la región Ucayali.

Ruta Lima-Ilo: más capacidad, menor tarifa y mayor ayuda estatal

La Resolución Ministerial N° 062-2026-MTC/01.02 realiza modificaciones específicas en la ruta Lima–Ilo–Lima (Paquete 6: Moquegua):

  • Número mínimo de asientos mensuales (ida y vuelta): sube de 1.413 a 1.696 asientos.
  • Precio máximo por pasajero por vuelo: baja de S/ 336 a S/ 246.
  • Subvención mensual por ruta: se incrementa de S/ 115.326 a S/ 225.097.
  • Subvención anual por ruta: pasa de S/ 1 millón 383.912 a S/ 2 millones 701.164.

La empresa beneficiaria deberá transportar más pasajeros, ofrecer pasajes a menor precio y recibirá un respaldo estatal mayor para hacer sostenible la operación en este destino.

El Aeropuerto General Jorge Fernández Maldonado Solari de Ilo (ILQ), ubicado en la región Moquegua, es operado y administrado por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (CORPAC).

El MTC prevé reanudar los
El MTC prevé reanudar los vuelos regulares Lima–Ilo en abril de 2026, tras la última operación de Latam suspendida en 2024, promoviendo acceso ágil y seguro para Moquegua a los principales centros urbanos.

¿Cómo quedan las demás rutas subsidiadas del Estado?

El resto de rutas subsidiadas bajo este sistema mantiene los parámetros definidos en la Resolución Ministerial N° 583-MTC/01.02, la última actualización integral previa a la medida tomada para la ruta de Ilo.

En esa resolución, el Estado fijó los requisitos técnicos, precios máximos y montos de subsidio para rutas agrupadas en seis paquetes: Loreto, Ucayali, San Martín–Amazonas, Madre de Dios, Lambayeque y Moquegua. Para las demás rutas, los valores siguen siendo los siguientes:

  • Iquitos – El Estrecho – Iquitos

- Mínimo: 613 asientos mensuales

- Precio máximo: S/ 60

- Subvención mensual: S/ 79.907

- Subvención anual: S/ 958.884

  • Iquitos – Caballococha – Iquitos

- Mínimo: 577 asientos mensuales

- Precio máximo: S/ 105

- Subvención mensual: S/ 151.483

- Subvención anual: S/ 1.817.796

  • Iquitos – Colonia Angamos – Iquitos

- Mínimo: 370 asientos mensuales

- Precio máximo: S/ 55

- Subvención mensual: S/ 44.162

- Subvención anual: S/ 529.944

  • Iquitos – Güeppi – Iquitos

- Mínimo: 312 asientos mensuales

- Precio máximo: S/ 110

- Subvención mensual: S/ 137.978

- Subvención anual: S/ 1.655.736

  • Pucallpa – Breu – Pucallpa

- Mínimo: 552 asientos mensuales

- Precio máximo: S/ 100

- Subvención mensual: S/ 107.898

- Subvención anual: S/ 1.294.776

  • Pucallpa – Sepahua – Pucallpa

- Mínimo: 440 asientos mensuales

- Precio máximo: S/ 120

- Subvención mensual: S/ 145.219

- Subvención anual: S/ 1.742.628

  • Pucallpa – Puerto Esperanza – Pucallpa

- Mínimo: 560 asientos mensuales

- Precio máximo: S/ 160

- Subvención mensual: S/ 293.895

- Subvención anual: S/ 3.526.740

  • Tarapoto – Rimachi – Tarapoto

- Mínimo: 772 asientos mensuales

- Precio máximo: S/ 60

- Subvención mensual: S/ 91.069

- Subvención anual: S/ 1.092.828

  • Tarapoto – San Lorenzo – Tarapoto

- Mínimo: 240 asientos mensuales

- Precio máximo: S/ 65

- Subvención mensual: S/ 54.098

- Subvención anual: S/ 649.176

  • Puerto Maldonado – Matucana – Puerto Maldonado

- Mínimo: 180 asientos mensuales

- Precio máximo: S/ 65

- Subvención mensual: S/ 37.086

- Subvención anual: S/ 445.032

  • Puerto Maldonado – Iberia – Puerto Maldonado

- Mínimo: 148 asientos mensuales

- Precio máximo: S/ 50

- Subvención mensual: S/ 22.128

- Subvención anual: S/ 265.536

  • Puerto Maldonado – Puerto Esperanza – Puerto Maldonado

- Mínimo: 118 asientos mensuales

- Precio máximo: S/ 125

- Subvención mensual: S/ 48.993

- Subvención anual: S/ 587.916

  • Chiclayo – Ciro Alegría – Chiclayo

- Mínimo: 165 asientos mensuales

- Precio máximo: S/ 135

- Subvención mensual: S/ 60.160

- Subvención anual: S/ 721.920

  • Chiclayo – Galilea – Chiclayo

- Mínimo: 124 asientos mensuales

- Precio máximo: S/ 158

- Subvención mensual: S/ 53.308

- Subvención anual: S/ 639.696

  • Lima – Ilo – Lima

- Mínimo: 1.696 asientos mensuales

- Precio máximo: S/ 246

- Subvención mensual: S/ 225.097

- Subvención anual: S/ 2.701.164

Un mecanismo público para asegurar conectividad en zonas alejadas

La política de subsidio a rutas aéreas en zonas remotas tiene su base en la Ley N° 29159, que declaró de necesidad y utilidad pública la prestación de servicios de transporte aéreo donde no existe oferta privada. Según el ministro Prieto, el fortalecimiento del programa de vuelos subsidiados tiene como objetivo “asegurar el interés de las aerolíneas y la sostenibilidad del servicio en rutas donde la demanda inicial es baja”.

Desde 2008, el Estado selecciona, mediante concurso público, a operadores privados para cubrir rutas agrupadas en paquetes, exigiendo frecuencias mínimas, cantidad de asientos y precios máximos accesibles para los usuarios.

“El subsidio estatal permite reducir los riesgos operativos, garantizar la continuidad de los vuelos y evitar interrupciones como las ocurridas en el pasado, asegurando así un servicio aéreo estable y accesible para la población que más lo necesita”, destacó el titular del MTC.

El subsidio estatal se financia con recursos del presupuesto nacional, y solo se entrega si la empresa cumple estrictamente los requisitos técnicos y comerciales, garantizando la conectividad de regiones aisladas y el acceso a tarifas asequibles.

Temas Relacionados

MoqueguaMTCMinisterio de Transportes y ComunicacionesIlosubsidiospasajes aereosvuelosaeropuertosperu-economia

Más Noticias

Caso Andrea Vidal: Fiscalía archiva definitivamente caso contra Jorge Torres Saravia por presunta red de prostitución

La investigación por favorecimiento a la prostitución vinculada al entorno del Congreso fue cerrada tras determinarse que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación

Caso Andrea Vidal: Fiscalía archiva

Resultados oficiales de la Kábala del 10 de febrero: revisa aquí la jugada ganadora

Como cada martes, La Tinka informa los números ganadores del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los resultados

Resultados oficiales de la Kábala

Andrea Vidal: Ministerio Público ordena detención preliminar de cinco personas por su asesinato, incluido su novio en Colombia

Durante su programa ‘Ahora y en la Hora’, Christian Hudtwalcker detalló documentos fiscales y planteó dudas sobre el desarrollo de la investigación

Andrea Vidal: Ministerio Público ordena

Magaly Medina arremete contra Flavia López por negar ‘beso’ con Patricio Parodi: “Nació una mosca muerta”

La conductora cuestionó las declaraciones de la modelo en podcast de María Pía Copello y volvió a referirse al supuesto vínculo con el chico reality

Magaly Medina arremete contra Flavia

Magaly Medina anuncia convocatoria en vivo para elegir su DJ oficial: “Si te gusta sufrir y poner música, ven”

La conductora detalló que se tratará de un nuevo segmento, con formato de reality semanal, que incluirá audiciones en vivo y la participación decisiva del público: “Habrá un jurado muy selecto, manden su C.V.”

Magaly Medina anuncia convocatoria en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Embajador de EEUU publica foto

Embajador de EEUU publica foto con José Jerí: “Cambiando el menú. Compartiendo una hamburguesa americana”

“Electrodomésticos no están prohibidos en Barbadillo”, asegura exjefe del INPE

Fernando Rospigliosi descarta cierre del despacho de José Jerí en el Congreso: “No ha dejado de ser parlamentario”

“La niñez se protege”: Norma Yarrow expresa repudio contra Milagros Jáuregui, pero evita pedirle que renuncie a su candidatura

Harvey Colchado, la carta de Alfonso López Chau como ministro del Interior: “Puedo hacer cosas importantes para reducir la criminalidad”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina arremete contra Flavia

Magaly Medina arremete contra Flavia López por negar ‘beso’ con Patricio Parodi: “Nació una mosca muerta”

Magaly Medina anuncia convocatoria en vivo para elegir su DJ oficial: “Si te gusta sufrir y poner música, ven”

Gaela Barraza cumple 18 años y recibe un carro de regalo de su padre Tomate Barraza: “Me enseñaste a ser papá”

Ricardo Mendoza cuenta cómo fue el nacimiento inesperado de su hijo y Magaly Medina lo felicita: “Lo vemos enamorado de su bebé”

Magaly Medina se burla de los cambios en ‘América Hoy’: “Nunca pensé decirlo, Ethel, cómo te extraño”

DEPORTES

Alineaciones de Alianza Lima vs

Alineaciones de Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: posibles titulares en Matute para vuelta de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: partido en Matute por fase 1 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima busca la remontada ante 2 de Mayo: día, hora y canal TV del duelo de vuelta por Fase 1 de Copa Libertadores 2026

Alianza Lima vs Regatas: día, hora y canal TV del clásico por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Programación de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2026, fase 2: partidos, horarios y canal TV