A qué hora juega Bolivia vs Escocia HOY: partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026

La selección boliviana volverá a la acción este sábado en un exigente amistoso internacional frente a Escocia. La ‘verde’ afrontará su primer compromiso desde la dolorosa eliminación en el repechaje rumbo al Mundial 2026, donde vio frustrado su sueño de clasificar a la máxima cita del fútbol tras caer ante Irak. Del otro lado estará una selección escocesa que sí logró asegurar su presencia en la Copa del Mundo y que utilizará este encuentro para ultimar detalles antes de su debut en Norteamérica. El duelo se presenta como una valiosa prueba para ambos equipos en el Red Bull Arena de Nueva Jersey.
A qué hora juega Bolivia vs Escocia, amistoso por fecha FIFA 2026
El encuentro entre Bolivia y Escocia se disputará hoy, sábado 6 de junio, en el Red Bull Arena, recinto ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos. El compromiso comenzará a las 15:00 horas de Perú.
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En Bolivia, Chile y Venezuela, el partido arrancará a las 16:00 horas. En Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil, la acción iniciará desde las 17:00 horas. Por su parte, en Colombia y Ecuador también podrá seguirse a partir de las 15:00 horas.
Los aficionados en México podrán verlo desde las 15:00 horas, mientras que en Miami (Estados Unidos) el pitazo inicial está programado para las 16:00 horas. En España, el compromiso comenzará a las 22:00 horas.
Canal para seguir Bolivia vs Escocia, amistoso por fecha FIFA 2026
En Perú y en la mayoría de países de Sudamérica, la transmisión estará a cargo de DSports, señal deportiva disponible mediante DirecTV y su plataforma de streaming DGO.
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En territorio boliviano, los aficionados también podrán seguir el encuentro a través de Unitel, BTV y Entel TV. En Colombia, el duelo será emitido por Win Sports, mientras que en México estará disponible mediante TUDN y ViX Premium.
Por otro lado, los espectadores en Estados Unidos podrán seguir las incidencias a través de Telemundo Deportes. En Centroamérica la transmisión correrá por cuenta de Tigo Sports y en España estará disponible mediante DAZN.
¿Cómo llegan las selecciones?
Bolivia afronta este compromiso con el objetivo de pasar página tras la decepción que significó quedarse fuera del Mundial 2026. La escuadra altiplánica alcanzó la instancia final del repechaje, pero terminó cayendo frente a Irak y vio esfumarse sus opciones de regresar a una Copa del Mundo. Óscar Villegas su comando técnico no ha disputado encuentros oficiales, por lo que este amistoso representa una oportunidad para iniciar un nuevo proceso y evaluar alternativas de cara al futuro.
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Escocia, en cambio, atraviesa un momento completamente distinto. El conjunto británico llegará a Nueva Jersey con la confianza en alza después de imponerse por 4-1 a Curazao el pasado 30 de mayo. Además, el choque ante Bolivia será su última presentación antes de emprender el viaje rumbo al Mundial 2026, certamen que marcará el regreso de los escoceses a la máxima competición internacional de selecciones bajo la conducción de Steve Clarke. Por ello, se espera que el técnico utilice una base cercana a la que presentará en la fase de grupos de la Copa del Mundo.
Posibles alineaciones
- Bolivia: Guillermo Viscarra; Lucas Macazaga, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Fernández; Robson Matheus, Gabriel Villamil, Ramiro Vaca; Miguel Terceros, Moisés Paniagua y Nabil Nacif.
- Escocia: Craig Gordon; Aaron Hickey, John Souttar, Andrew Robertson, Scott McKenna; Tyler Fletcher, Kenny McLean, Ryan Christie; George Hirst, Ben Doak y Lawrence Shankland.
Fixture de Escocia en el Mundial 2026
La selección de Escocia volverá a disputar una Copa del Mundo por primera vez desde Francia 1998 y quedó ubicada en el Grupo C junto a Brasil, Marruecos y Haití.
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Su debut será ante Haití el 13 de junio en el Gillette Stadium de Foxborough (Boston). El encuentro está programado para las 20:00 horas de Perú.
Posteriormente, el conjunto dirigido por Steve Clarke enfrentará a Marruecos el 19 de junio nuevamente en el Gillette Stadium de Foxborough, en un partido que comenzará a las 17:00 horas de Perú.
La fase de grupos para los escoceses concluirá el 24 de junio con un atractivo duelo frente a Brasil en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, desde las 17:00 horas de Perú.
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