Perú

Ministerio de Energía y Minas coordina acciones para reestablecer servicio energético tras deflagración

Osinergmin intensificó la supervisión en grifos y establecimientos de combustible con el fin de priorizar el abastecimiento al transporte público, servicios de salud y consumo doméstico

Guardar
Estado implementa racionalización temporal y
Estado implementa racionalización temporal y uso de combustibles alternos ante avería en ducto. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que el Estado ha puesto en marcha acciones inmediatas y coordinadas para atender la emergencia generada por la deflagración registrada en el sistema de transporte de gas natural. La situación obligó a activar mecanismos de respuesta interinstitucional con el objetivo de restablecer el servicio energético en el menor plazo posible y evitar impactos mayores en la población y el sector productivo.

Según detalló el sector, las medidas se adoptaron en articulación con entidades competentes y empresas vinculadas a la cadena de suministro de hidrocarburos. El Minem precisó que se mantiene un monitoreo permanente de la situación y que se evalúan acciones adicionales para preservar la seguridad energética del país.

Ministerio de Energía y Minas.
Ministerio de Energía y Minas. (Foto: Agencia Andina)

Apoyo logístico y traslado de recursos

Como parte de la respuesta, el Estado viene brindando apoyo logístico a la Transportadora de Gas del Perú (TGP), empresa responsable de las labores de reparación en el tramo afectado. Las acciones buscan facilitar la intervención técnica y acelerar los trabajos de restablecimiento del transporte de gas natural.

A través de las Fuerzas Armadas, se han puesto a disposición recursos aéreos para el traslado de personal especializado, maquinaria y equipos hacia la zona de intervención. Esta medida tiene como finalidad optimizar los tiempos de respuesta y contribuir a la pronta normalización de las operaciones en la infraestructura impactada.

Gobierno coordina con empresas energéticas
Gobierno coordina con empresas energéticas medidas para garantizar abastecimiento de gas. (Foto: Agencia Andina)

Medidas para asegurar continuidad

De manera complementaria, el Ejecutivo trabaja en la aprobación de un decreto que permitirá a las empresas del sector industrial utilizar combustibles alternos de forma inmediata. Esta disposición apunta a garantizar la continuidad de las actividades productivas mientras se implementa una racionalización temporal en el transporte de gas natural.

Las medidas de priorización del suministro permitirán sostener la operatividad de industrias consideradas esenciales durante el periodo que duren las reparaciones. El objetivo, según el Minem, es mitigar los efectos económicos de la emergencia y asegurar que no se interrumpan servicios fundamentales para la ciudadanía.

El Ministerio de Energía y
El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) declaró la emergencia en el suministro y activó un mecanismo de racionamiento.

Abastecimiento y suministro eléctrico

En paralelo, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) realiza labores de supervisión en grifos y establecimientos de combustible para garantizar el abastecimiento adecuado, priorizando el transporte público, los servicios de salud y el consumo doméstico.

Por su parte, el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES) ratificó que el país cuenta con capacidad suficiente para atender la demanda de electricidad sin restricciones. Asimismo, se informó que las centrales térmicas duales iniciaron gestiones para reponer el stock necesario de combustibles destinados a la generación de energía.

El titular del Ministerio de
El titular del Ministerio de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi, admitió que el horizonte de 15 días fijado por la concesionaria responde a un cálculo técnico que depende de factores climáticos y operativos. Foto: El Gas Noticias

Reunión intersectorial

La respuesta frente a la emergencia fue abordada en una reunión de trabajo intersectorial liderada por el ministro de Energía y Minas, con participación de representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, la Presidencia del Consejo de Ministros, Osinergmin y el COES, además de empresas como TGP, Petroperú, Cálidda y Repsol.

El Gobierno reafirmó su compromiso de actuar con responsabilidad y coordinación con el sector privado para restablecer la continuidad del servicio energético. Las autoridades indicaron que continuarán evaluando la evolución de la emergencia y adoptando las medidas necesarias para evitar escenarios de desabastecimiento y garantizar la estabilidad del sistema energético nacional.

Temas Relacionados

GNVMinisterio de Energía y MinasOsinergminCombustibleGas naturalperu-politica

Más Noticias

Alianza Atlético 1-0 Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

El primer cruce de clubes peruanos tendrá lugar en el estadio Mansiche. El vencedor tendrá derecho a instalarse en la Fase de Grupos. Ambos, eso sí, se presentan con un ritmo liguero irregular

Alianza Atlético 1-0 Deportivo Garcilaso

Gol de Franchesco Flores para adelantar a Alianza Atlético ante Deportivo Garcilaso por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

A los 21′ minutos del primer acto, el volante natural de la localidad de Pisco cazó un rebote de Patrick Zubczuk para adelantar a los ‘churres’ en su llave del campeonato continental

Gol de Franchesco Flores para

Melcochita afirma que se hará cargo de los gastos de sus hijas con Monserrat Seminario, pero advierte: “A ella no le daré plata”

Desde Estados Unidos, el cómico peruano anunció que iniciará los trámites de divorcio en abril, cuando regrese a Lima, y respondió a las críticas de su aún esposa

Infobae

Tragedia en Piura: dos obreros mueren asfixiados durante labores en un buzón de desagüe en Paita

El accidente ha motivado pedidos de esclarecimiento por parte de los familiares, mientras la Municipalidad Provincial de Paita y la EPS Grau aseguran que colaborarán con la investigación oficial sobre los procedimientos aplicados en la obra

Tragedia en Piura: dos obreros

Tepha Loza fue operada de emergencia y permanece internada junto a su madre: “Entre sustos con mamá… y ahora yo"

La influencer compartió imágenes desde la clínica y agradeció el apoyo recibido de sus seguidores y amigos del espectáculo.

Tepha Loza fue operada de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga asocia la

Rafael López Aliaga asocia la emergencia en Camisea con corrupción: “Hace rato debía haber dos ductos y dejaron uno por coimas”

Gobierno declara emergencia de 14 días en el suministro de gas natural tras fuga y deflagración en Camisea

Mirtha Vásquez vende llaveros de Baby Yoda para financiar su campaña electoral y usuarios le advierten: “Te va a caer Indecopi”

De la cárcel a la campaña: Daniel Urresti insistió en su inocencia y adelanta que será ministro del Interior de José Luna

Convocan a plantón frente al Ministerio de la Producción tras denuncias de corrupción en Compras a MyPerú

ENTRETENIMIENTO

Melcochita afirma que se hará

Melcochita afirma que se hará cargo de los gastos de sus hijas con Monserrat Seminario, pero advierte: “A ella no le daré plata”

Tepha Loza fue operada de emergencia y permanece internada junto a su madre: “Entre sustos con mamá… y ahora yo"

Magaly recibe elogios de exprocuradora por destapar inconsistencias en el caso Lizeth Marzano: “Hacen lo que la Policía no hizo”

Youna revela el dolor de la distancia con su hija durante su tratamiento en EE.UU.: “Me pierdo momentos importantes”

Marisol deja atrás polémica con Leslie Shaw: “Le deseo lo mejor, pero el pasado está enterrado”

DEPORTES

Alianza Atlético 1-0 Deportivo Garcilaso

Alianza Atlético 1-0 Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Gol de Franchesco Flores para adelantar a Alianza Atlético ante Deportivo Garcilaso por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Luis Urruti recuerda con tristeza su paso por Universitario: “Me sentí no valorado, le había dado tantos años al club”

Programación de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2026, Fase 2: partidos, horarios y canal TV

Carlos Zambrano cuenta con una oportunidad en la Liga 1 2026: se asoma al Sport Boys, aunque su fichaje pasará por evaluación