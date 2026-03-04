Ministerio de Energía y Minas coordina acciones para reestablecer servicio energético tras deflagración

Estado implementa racionalización temporal y uso de combustibles alternos ante avería en ducto. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que el Estado ha puesto en marcha acciones inmediatas y coordinadas para atender la emergencia generada por la deflagración registrada en el sistema de transporte de gas natural. La situación obligó a activar mecanismos de respuesta interinstitucional con el objetivo de restablecer el servicio energético en el menor plazo posible y evitar impactos mayores en la población y el sector productivo.

Según detalló el sector, las medidas se adoptaron en articulación con entidades competentes y empresas vinculadas a la cadena de suministro de hidrocarburos. El Minem precisó que se mantiene un monitoreo permanente de la situación y que se evalúan acciones adicionales para preservar la seguridad energética del país.

Ministerio de Energía y Minas. (Foto: Agencia Andina)

Apoyo logístico y traslado de recursos

Como parte de la respuesta, el Estado viene brindando apoyo logístico a la Transportadora de Gas del Perú (TGP), empresa responsable de las labores de reparación en el tramo afectado. Las acciones buscan facilitar la intervención técnica y acelerar los trabajos de restablecimiento del transporte de gas natural.

A través de las Fuerzas Armadas, se han puesto a disposición recursos aéreos para el traslado de personal especializado, maquinaria y equipos hacia la zona de intervención. Esta medida tiene como finalidad optimizar los tiempos de respuesta y contribuir a la pronta normalización de las operaciones en la infraestructura impactada.

Gobierno coordina con empresas energéticas medidas para garantizar abastecimiento de gas. (Foto: Agencia Andina)

Medidas para asegurar continuidad

De manera complementaria, el Ejecutivo trabaja en la aprobación de un decreto que permitirá a las empresas del sector industrial utilizar combustibles alternos de forma inmediata. Esta disposición apunta a garantizar la continuidad de las actividades productivas mientras se implementa una racionalización temporal en el transporte de gas natural.

Las medidas de priorización del suministro permitirán sostener la operatividad de industrias consideradas esenciales durante el periodo que duren las reparaciones. El objetivo, según el Minem, es mitigar los efectos económicos de la emergencia y asegurar que no se interrumpan servicios fundamentales para la ciudadanía.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) declaró la emergencia en el suministro y activó un mecanismo de racionamiento.

Abastecimiento y suministro eléctrico

En paralelo, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) realiza labores de supervisión en grifos y establecimientos de combustible para garantizar el abastecimiento adecuado, priorizando el transporte público, los servicios de salud y el consumo doméstico.

Por su parte, el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES) ratificó que el país cuenta con capacidad suficiente para atender la demanda de electricidad sin restricciones. Asimismo, se informó que las centrales térmicas duales iniciaron gestiones para reponer el stock necesario de combustibles destinados a la generación de energía.

El titular del Ministerio de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi, admitió que el horizonte de 15 días fijado por la concesionaria responde a un cálculo técnico que depende de factores climáticos y operativos. Foto: El Gas Noticias

Reunión intersectorial

La respuesta frente a la emergencia fue abordada en una reunión de trabajo intersectorial liderada por el ministro de Energía y Minas, con participación de representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, la Presidencia del Consejo de Ministros, Osinergmin y el COES, además de empresas como TGP, Petroperú, Cálidda y Repsol.

El Gobierno reafirmó su compromiso de actuar con responsabilidad y coordinación con el sector privado para restablecer la continuidad del servicio energético. Las autoridades indicaron que continuarán evaluando la evolución de la emergencia y adoptando las medidas necesarias para evitar escenarios de desabastecimiento y garantizar la estabilidad del sistema energético nacional.