Conductores hacen largas colas en grifos por GNV tras suspensión de venta a taxis y autos particulares

Decenas de conductores, principalmente taxistas, pasan horas en interminables filas para poder abastecer sus vehículos con GNV. Este es el panorama en Lima tras la restricción en el suministro de gas natural | Canal N

Las filas se extienden por varias cuadras en distintos puntos de Lima. Motores apagados, conductores fuera de sus unidades y miradas pendientes del surtidor marcan la escena en grifos que aún cuentan con gas natural vehicular. La incertidumbre por el suministro alteró la rutina del transporte urbano y presiona los costos de miles de taxistas.

En el distrito de La Victoria, la avenida México concentra una de las imágenes más repetidas en las últimas horas: vehículos alineados a la espera de GNV. En otros sectores, estaciones optaron por detener la venta a taxis y autos particulares, lo que intensificó la demanda en los pocos locales operativos.

La situación impacta en el bolsillo de los usuarios. Algunos taxistas empezaron a ajustar tarifas ante el riesgo de migrar a combustibles más caros. En paralelo, el Ministerio de Energía y Minas activó medidas extraordinarias para priorizar el abastecimiento interno tras una emergencia en el sistema de transporte de gas.

Filas extensas y malestar en los conductores

Filas de varias cuadras en distritos como La Victoria, Cercado, SJL y Carabayllo. (Composición: Infobae)

En La Victoria, los conductores describen un escenario de colapso. “La mayoría del rubro de taxi se han corrido la voz de que la mayoría de grifos de Lima están colapsados. Esto genera zozobra y aumento de demanda. En el Perú, en el servicio de transporte se utiliza GLP o GNV y lastimosamente, no dan los precios para usar gasolina”, declaró un conductor a TVPerú Noticias.

El comentario resume el dilema. El GNV permite costos más bajos frente a la gasolina, por lo que la falta del recurso golpea de forma directa a quienes dependen del vehículo para trabajar. En distritos como el Cercado de Lima, Carabayllo, San Juan de Lurigancho y San Luis también se reportaron largas colas.

Algunos establecimientos colocaron avisos para informar que detienen la venta a ciertos tipos de vehículos con el fin de administrar el stock disponible. Esta decisión generó más presión sobre las estaciones que sí atienden, lo que deriva en tiempos de espera prolongados.

Declaratoria de emergencia y comité de crisis

Transportadora de Gas del Perú (TGP) paralizó preventivamente el transporte de gas natural y líquidos de gas natural de Camisea. Andina

Frente al escenario, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) dispuso medidas extraordinarias y temporales para priorizar el abastecimiento de gas natural a hogares, transporte público y actividades esenciales. La decisión responde a la emergencia reportada por la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP).

A través del Viceministerio de Hidrocarburos se declaró en emergencia el suministro de gas natural mediante los sistemas de producción, transporte por ductos y distribución por red de ductos por un periodo de hasta 14 días, del 1 al 14 de marzo de 2026.

Durante este plazo se prioriza el abastecimiento al mercado interno con énfasis en sectores esenciales. En esa línea, la Dirección General de Hidrocarburos activó el mecanismo de racionamiento para la asignación de volúmenes de gas natural mediante la Resolución Directoral n.° 020-2026-MINEM/DGH.

El ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro Lombardi, dispuso la conformación de un comité de crisis con participación del COES, Osinergmin, Cálidda y TGP. El grupo tiene la tarea de monitorear las acciones de contingencia y adoptar medidas adicionales mientras se normalizan las operaciones en el sector afectado por la deflagración reportada el fin de semana.

Además, se busca asegurar el suministro destinado a vehículos de transporte masivo de pasajeros, incluidos los buses del sistema integrado de transporte y sus alimentadores, con el propósito de garantizar la movilidad y la continuidad del servicio público.

La fuga en Cusco y el impacto en Lima

Composición: Infobae Perú

El domingo 1 de marzo, el Minem informó que se detectó una fuga de gas acompañada de una deflagración en la estación de válvulas ubicada en el kilómetro 43 del eje energético, en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, departamento de Cusco. El incidente obligó a activar protocolos de seguridad y a evaluar el estado de la infraestructura.

La afectación en el sistema de transporte de gas repercute en la distribución hacia otras regiones, incluida Lima, donde el GNV resulta clave para el parque automotor. La cadena de suministro depende de la operación continua de los ductos, por lo que cualquier interrupción genera efectos inmediatos en la oferta.

Golpe económico al sector taxi

El impacto económico se proyecta con cifras concretas. Según Alberto Morisaki, gerente de Estudios Económicos de la Asociación Automotriz del Perú, cerca de 350 mil vehículos en el país usan GNV, de los cuales más de 335 mil son livianos. Este grupo concentra a la mayoría de taxistas y trabajadores independientes.

El especialista advirtió a RPP que un conductor que hoy gasta alrededor de S/600 mensuales en GNV podría desembolsar más de S/2,100 si migra a gasolina. La diferencia supera los S/1,500 al mes, un monto difícil de asumir para quienes dependen de ingresos diarios.

Ante ese escenario, algunos taxistas optaron por elevar tarifas para cubrir el riesgo de un cambio temporal de combustible. Otros prefieren esperar en fila con la esperanza de acceder al GNV antes de tomar una decisión que altere su estructura de costos.