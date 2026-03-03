Perú

Conductores hacen largas colas en grifos por GNV tras suspensión de venta a taxis y autos particulares

Más de 335 mil vehículos livianos dependen del GNV en el país. La posible migración a gasolina elevaría gastos mensuales en más de S/1,500 por conductor

Guardar
Decenas de conductores, principalmente taxistas, pasan horas en interminables filas para poder abastecer sus vehículos con GNV. Este es el panorama en Lima tras la restricción en el suministro de gas natural | Canal N

Las filas se extienden por varias cuadras en distintos puntos de Lima. Motores apagados, conductores fuera de sus unidades y miradas pendientes del surtidor marcan la escena en grifos que aún cuentan con gas natural vehicular. La incertidumbre por el suministro alteró la rutina del transporte urbano y presiona los costos de miles de taxistas.

En el distrito de La Victoria, la avenida México concentra una de las imágenes más repetidas en las últimas horas: vehículos alineados a la espera de GNV. En otros sectores, estaciones optaron por detener la venta a taxis y autos particulares, lo que intensificó la demanda en los pocos locales operativos.

La situación impacta en el bolsillo de los usuarios. Algunos taxistas empezaron a ajustar tarifas ante el riesgo de migrar a combustibles más caros. En paralelo, el Ministerio de Energía y Minas activó medidas extraordinarias para priorizar el abastecimiento interno tras una emergencia en el sistema de transporte de gas.

Filas extensas y malestar en los conductores

Filas de varias cuadras en
Filas de varias cuadras en distritos como La Victoria, Cercado, SJL y Carabayllo. (Composición: Infobae)

En La Victoria, los conductores describen un escenario de colapso. “La mayoría del rubro de taxi se han corrido la voz de que la mayoría de grifos de Lima están colapsados. Esto genera zozobra y aumento de demanda. En el Perú, en el servicio de transporte se utiliza GLP o GNV y lastimosamente, no dan los precios para usar gasolina”, declaró un conductor a TVPerú Noticias.

El comentario resume el dilema. El GNV permite costos más bajos frente a la gasolina, por lo que la falta del recurso golpea de forma directa a quienes dependen del vehículo para trabajar. En distritos como el Cercado de Lima, Carabayllo, San Juan de Lurigancho y San Luis también se reportaron largas colas.

Algunos establecimientos colocaron avisos para informar que detienen la venta a ciertos tipos de vehículos con el fin de administrar el stock disponible. Esta decisión generó más presión sobre las estaciones que sí atienden, lo que deriva en tiempos de espera prolongados.

Declaratoria de emergencia y comité de crisis

Transportadora de Gas del Perú
Transportadora de Gas del Perú (TGP) paralizó preventivamente el transporte de gas natural y líquidos de gas natural de Camisea. Andina

Frente al escenario, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) dispuso medidas extraordinarias y temporales para priorizar el abastecimiento de gas natural a hogares, transporte público y actividades esenciales. La decisión responde a la emergencia reportada por la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP).

A través del Viceministerio de Hidrocarburos se declaró en emergencia el suministro de gas natural mediante los sistemas de producción, transporte por ductos y distribución por red de ductos por un periodo de hasta 14 días, del 1 al 14 de marzo de 2026.

Durante este plazo se prioriza el abastecimiento al mercado interno con énfasis en sectores esenciales. En esa línea, la Dirección General de Hidrocarburos activó el mecanismo de racionamiento para la asignación de volúmenes de gas natural mediante la Resolución Directoral n.° 020-2026-MINEM/DGH.

El ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro Lombardi, dispuso la conformación de un comité de crisis con participación del COES, Osinergmin, Cálidda y TGP. El grupo tiene la tarea de monitorear las acciones de contingencia y adoptar medidas adicionales mientras se normalizan las operaciones en el sector afectado por la deflagración reportada el fin de semana.

Además, se busca asegurar el suministro destinado a vehículos de transporte masivo de pasajeros, incluidos los buses del sistema integrado de transporte y sus alimentadores, con el propósito de garantizar la movilidad y la continuidad del servicio público.

La fuga en Cusco y el impacto en Lima

Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

El domingo 1 de marzo, el Minem informó que se detectó una fuga de gas acompañada de una deflagración en la estación de válvulas ubicada en el kilómetro 43 del eje energético, en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, departamento de Cusco. El incidente obligó a activar protocolos de seguridad y a evaluar el estado de la infraestructura.

La afectación en el sistema de transporte de gas repercute en la distribución hacia otras regiones, incluida Lima, donde el GNV resulta clave para el parque automotor. La cadena de suministro depende de la operación continua de los ductos, por lo que cualquier interrupción genera efectos inmediatos en la oferta.

Golpe económico al sector taxi

El impacto económico se proyecta con cifras concretas. Según Alberto Morisaki, gerente de Estudios Económicos de la Asociación Automotriz del Perú, cerca de 350 mil vehículos en el país usan GNV, de los cuales más de 335 mil son livianos. Este grupo concentra a la mayoría de taxistas y trabajadores independientes.

El especialista advirtió a RPP que un conductor que hoy gasta alrededor de S/600 mensuales en GNV podría desembolsar más de S/2,100 si migra a gasolina. La diferencia supera los S/1,500 al mes, un monto difícil de asumir para quienes dependen de ingresos diarios.

Ante ese escenario, algunos taxistas optaron por elevar tarifas para cubrir el riesgo de un cambio temporal de combustible. Otros prefieren esperar en fila con la esperanza de acceder al GNV antes de tomar una decisión que altere su estructura de costos.

Temas Relacionados

GNVgas naturalCuscoLimaperu-noticias

Más Noticias

Usuarios pagarán más por tarifa de taxis ante orden de suspender la venta de gas natural por emergencia en Camisea

La restricción de GNV en Lima tras la fuga en Camisea impacta sobre todo a taxistas y conductores de vehículos livianos, obligados a usar gasolina

Usuarios pagarán más por tarifa

“Tendrán que echar gasolina”: Ministro de Energía pide usar otros combustibles ante emergencia de GNV y advierte sanciones por especulación

El titular del Minem, Angelo Alfaro, adelantó que el Gobierno evalúa medidas drásticas si el desabastecimiento persiste. Entre las opciones figura la contratación de un buque de gas para asegurar el suministro, aunque no precisó los detalles de la logística

“Tendrán que echar gasolina”: Ministro

Suheyn Cipriani oficializa reconciliación con Macarius: “Jamás existieron faltas de respeto ni infidelidad”

La conductora sorprendió en su programa al confirmar el restablecimiento de su vínculo sentimental con el streamer y destacó que su separación previa no obedeció a ninguna falta de respeto ni a engaños

Suheyn Cipriani oficializa reconciliación con

Tragedia en Chorrillos: anciana de 89 años muere asfixiada tras incendio que arrasó su vivienda en la madrugada

La mujer no pudo abandonar su habitación debido a su delicado estado de salud, mientras otros ocupantes escapaban por las ventanas con ayuda de residentes de la zona. Cinco unidades de bomberos trabajaron durante la madrugada para controlar la emergencia

Tragedia en Chorrillos: anciana de

Keiko Fujimori expresa su “desconfianza” hacia el gabinete de Denisse Miralles antes del voto de confianza

La lideresa de Fuerza Popular expresó desconfianza ante el gabinete de Denisse Miralles y afirmó que su bancada decidirá el voto de confianza tras escuchar la exposición en el Congreso

Keiko Fujimori expresa su “desconfianza”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori expresa su “desconfianza”

Keiko Fujimori expresa su “desconfianza” hacia el gabinete de Denisse Miralles antes del voto de confianza

Gabinete encabezado por Denisse Miralles, ¿tendrá el voto de confianza? Estas son las posturas en el Congreso previo al 18 de marzo

Fernando Rospigliosi: José Balcázar podría ser “procesado” por impulsar una ley que benefició a su hijo tras dejar la Presidencia

Gobierno declara emergencia de 14 días en el suministro de gas natural tras fuga y deflagración en Camisea

Rafael López Aliaga invita a Pancho de Piérola a ‘La Noche de Barranco’ y profiere insulto transfóbico contra Javiera Arnillas

ENTRETENIMIENTO

Suheyn Cipriani oficializa reconciliación con

Suheyn Cipriani oficializa reconciliación con Macarius: “Jamás existieron faltas de respeto ni infidelidad”

Así es la batalla legal entre Paco Bazán y Erick Delgado por su canal de YouTube: cartas notariales, reclamos y acusaciones

‘Scary Movie 6’ llega a los cines más incorrecta que nunca: cuándo será su estreno en el Perú

Pamela López reacciona con ironía ante planes de boda de Christian Cueva y Pamela Franco: ”a mí me encanta la idea”

Christian Cueva asegura que quiere casarse con Pamela Franco: “Es el amor de mi vida y quiero todo con ella”

DEPORTES

Programación de la fecha 9

Programación de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2026, Fase 2: partidos, horarios y canal TV

Ignacio Buse empezó con el pie derecho su participación en la Qualy del Indian Wells: superó con autoridad a Liam Draxl

Carlos Silvestri confía en la recuperación de FC Cajamarca en Liga 1 2026 pese a caída ante Universitario: “Estamos en el camino correcto”

Alianza Lima cayó frente a la César Vallejo en partido amistoso a puertas cerradas en Matute: Paolo Guerrero y Federico Girotti fueron titulares

Sandra Ostos celebró la victoria de Alianza Lima contra Universitario en Fase 2 de Liga Peruana de Vóley 2025/26 y mandó mensaje: “Estamos unidas”