Perú

Ministra Lily Vásquez, denunciada por maltrato laboral: cinco empleados la acusaron y el caso sigue bajo investigación

La titular Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es investigada por maltrato laboral durante su gestión en el Inabif, según documentos expuestos por Willax. Cinco trabajadores denunciaron hostilidad y afectación a la dignidad, en un proceso que sigue abierto y con plazo hasta diciembre de 2026

Guardar
La ministra de Desarrollo e
La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lily Vázquez, enfrenta una denuncia por “maltrato laboral, hostilidad y afectación a la dignidad” por hechos ocurridos cuando dirigía la Subunidad de Desarrollo del Talento Humano del Inabif

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Lily Vázquez, enfrenta una denuncia por “maltrato laboral, hostilidad y afectación a la dignidad” durante su gestión como jefa de la Subunidad de Desarrollo del Talento Humano en el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif).

Según expedientes internos y testimonios recogidos por el programa Ahora y en la hora de Willax TV, cinco trabajadores presentaron la denuncia en diciembre de 2025 ante la oficina de Sandra Gutiérrez, entonces titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), al que pertenece Inabif.

El MIMP notificó a Recursos Humanos de la unidad ejecutora y abrió un expediente de investigación preliminar a cargo de Blanca Castro Cuba, responsable de los procesos administrativos disciplinarios. La posible sanción corresponde a una falta administrativa muy grave, dada la jerarquía de la denunciada y su formación en Psicología.

La periodista Laura Muñoz, de la misma televisora, informó que mientras los denunciantes declaraban en fechas distintas, días después de entablar la denuncia solicitaron medidas de protección al Órgano de Control Institucional, un pedido que aún no recibe respuesta.

Cinco trabajadores presentaron la acusación
Cinco trabajadores presentaron la acusación en diciembre de 2025 ante el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, sector al que pertenece el Inabif

La demora en el proceso motivó la solicitud de medidas cautelares a la directora del Inabif, Stefanie Díaz Quiroz, superior jerárquica de Vásquez Dávila, para evitar posibles represalias.

Dos días después de que la titular del MIDIS asumiera funciones en la administración interina del presidente José Jerí, el Inabif dio por concluida la designación de la funcionaria encargada de la denuncia.

Willax TV buscó la versión de la ministra, sin obtener respuesta. Díaz Quiroz indicó que no puede declarar para no interferir en el proceso. En cuanto a la salida de Castro Cuba, responsable de la pesquisa, la funcionaria prefirió no dar explicaciones.

La televisora también informó que la investigación permanece abierta y tiene como fecha límite el 24 de diciembre de 2026 para determinar responsabilidades.

“Todos tenemos denuncias”

El ministro del Interior, Hugo Begazo, admitió que “todos” los miembros del gabinete afrontan denuncias; sin embargo, enfatizó que rige la presunción de inocencia y que esta debe respetarse.

El MIMP abrió una investigación
El MIMP abrió una investigación preliminar y derivó el caso a la oficina encargada de procesos administrativos disciplinarios; la presunta falta se considera muy grave

Sus declaraciones se dieron al intentar respaldar al mandatario, luego de un reportaje de Cuarto Poder que reveló que Balcázar promovió una ley que vulnera la meritocracia en la docencia universitaria y que habría favorecido directamente a su hijo.

Se puede decir muchas cosas de muchas personas. Los pocos días que yo conozco al señor presidente de la República y estoy despachando día a día, tarde y noche con él, veo que es una persona que tiene las cosas claras y que quiere llegar a terminar y estar en una gestión dando lo máximo de él”, dijo al término de una actividad oficial.

“Yo sí (doy) mi respaldo al señor presidente de la República porque lo que nos está indicando y lo que nos está dando como línea de acción yo considero que es lo correcto”, agregó.

La plancha ministerial que preside desde la semana pasada la economista Denisse Miralles se presentará el próximo 18 de marzo ante el pleno del Congreso para solicitar el voto de confianza a su programa de gobierno.

Temas Relacionados

Lily Vásquezperu-politicaJosé BalcázarInabifMaltrato laboralHostilidad laboral

Más Noticias

La preocupante advertencia del Enfen sobre el Niño Costero en Perú: ¿Evolucionará de ‘débil’ a ‘moderado’?

El último comunicado del comité técnico señala que el calentamiento superficial del Pacífico oriental podría intensificarse en marzo y abril, elevando el riesgo de precipitaciones intensas e impacto en zonas vulnerables

La preocupante advertencia del Enfen

Lluvias torrenciales en Perú elevan emergencia sanitaria: 41 muertos y brote de dengue en aumento

Las intensas precipitaciones han provocado deslizamientos, afectaciones en centros de salud y un repunte de enfermedades transmitidas por mosquitos

Lluvias torrenciales en Perú elevan

Janet Barboza llama “doble moral” a Masiel Málaga: “Ya no puede sacarle más el jugo al ‘Churrito’ Hinostroza”

La conductora criticó con dureza a la cantante señalando que la artista “ya no puede sacarle más el jugo al exjugador, en medio de la confirmación del fin del vínculo sentimental de la pareja

Janet Barboza llama “doble moral”

Eclipse lunar de hoy 3 de marzo 2026: cuánto tiempo duró la ‘luna de sangre’ y cómo se vio desde Perú

Este fue el momento preciso en que la sombra terrestre tapó completamente la luna, a qué hora se inició la observación en Lima y regiones, y cuánto duró la fase roja

Eclipse lunar de hoy 3

EN VIVO se define prisión preventiva de Adrián Villar: audiencia por caso de muerte de Lizeth Marzano

Un entrenamiento nocturno se convirtió en tragedia cuando Lizeth Marzano fue atropellada por Adrián Villar. El vehículo estaba a nombre de la periodista Marisel Linares, su madrastra. Horas después, el chofer y su familia acudieron al lugar del accidente. El caso exige justicia y transparencia

EN VIVO se define prisión
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Plantean citar al ministro Ángelo

Plantean citar al ministro Ángelo Alfaro por desabastecimiento de GNV: piden que informe impacto y medidas tras fuga en Cusco

Congreso requiere a Denisse Miralles informar plan y plazos para restablecer suministro de gas tras emergencia en Camisea

JEE archiva proceso contra Keiko Fujimori por presunta información falsa en su hoja de vida

Gobierno de Balcázar evalúa que Fuerzas Armadas custodien patio de maniobras de empresas de transporte

Gobierno declara emergencia de 14 días en el suministro de gas natural tras fuga y deflagración en Camisea

ENTRETENIMIENTO

Janet Barboza llama “doble moral”

Janet Barboza llama “doble moral” a Masiel Málaga: “Ya no puede sacarle más el jugo al ‘Churrito’ Hinostroza”

Fátima Segovia aclara si mantuvo un romance con Carlos Vílchez: “He subido a la sartén”

Diego Villarán, protagonista de Eres mi bien, une su etapa actoral con la musical lanzando ‘Disfruta la función’

Mayra Couto enfrenta dificultades para quedar embarazada tras superar el cáncer de tiroides: “No es fácil”

Jaime Bayly revela por qué su hermana no estuvo presente en la boda de su hija: “Yo le había hecho dos desaires”

DEPORTES

Bassco Soyer no se cansa:

Bassco Soyer no se cansa: festeja distinción MVP en Liga Revelação con una actuación goleadora ante UD Leiria

¿La selección de Irán puede retirarse del Mundial 2026? Los posibles escenarios tras conflicto con Estados Unidos en Medio Oriente

Los millonarios montos que la selección de Irán tendría que pagar en caso se retire del Mundial 2026 tras conflicto con Estados Unidos

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid en Perú HOY: canal tv online del partido por semifinales vuelta de la Copa del Rey 2026