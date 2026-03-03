Ministra Lily Vásquez, denunciada por maltrato laboral: cinco empleados la acusaron y el caso sigue bajo investigación

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lily Vázquez, enfrenta una denuncia por “maltrato laboral, hostilidad y afectación a la dignidad” por hechos ocurridos cuando dirigía la Subunidad de Desarrollo del Talento Humano del Inabif

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Lily Vázquez, enfrenta una denuncia por “maltrato laboral, hostilidad y afectación a la dignidad” durante su gestión como jefa de la Subunidad de Desarrollo del Talento Humano en el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif).

Según expedientes internos y testimonios recogidos por el programa Ahora y en la hora de Willax TV, cinco trabajadores presentaron la denuncia en diciembre de 2025 ante la oficina de Sandra Gutiérrez, entonces titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), al que pertenece Inabif.

El MIMP notificó a Recursos Humanos de la unidad ejecutora y abrió un expediente de investigación preliminar a cargo de Blanca Castro Cuba, responsable de los procesos administrativos disciplinarios. La posible sanción corresponde a una falta administrativa muy grave, dada la jerarquía de la denunciada y su formación en Psicología.

La periodista Laura Muñoz, de la misma televisora, informó que mientras los denunciantes declaraban en fechas distintas, días después de entablar la denuncia solicitaron medidas de protección al Órgano de Control Institucional, un pedido que aún no recibe respuesta.

La demora en el proceso motivó la solicitud de medidas cautelares a la directora del Inabif, Stefanie Díaz Quiroz, superior jerárquica de Vásquez Dávila, para evitar posibles represalias.

Dos días después de que la titular del MIDIS asumiera funciones en la administración interina del presidente José Jerí, el Inabif dio por concluida la designación de la funcionaria encargada de la denuncia.

Willax TV buscó la versión de la ministra, sin obtener respuesta. Díaz Quiroz indicó que no puede declarar para no interferir en el proceso. En cuanto a la salida de Castro Cuba, responsable de la pesquisa, la funcionaria prefirió no dar explicaciones.

La televisora también informó que la investigación permanece abierta y tiene como fecha límite el 24 de diciembre de 2026 para determinar responsabilidades.

“Todos tenemos denuncias”

El ministro del Interior, Hugo Begazo, admitió que “todos” los miembros del gabinete afrontan denuncias; sin embargo, enfatizó que rige la presunción de inocencia y que esta debe respetarse.

Sus declaraciones se dieron al intentar respaldar al mandatario, luego de un reportaje de Cuarto Poder que reveló que Balcázar promovió una ley que vulnera la meritocracia en la docencia universitaria y que habría favorecido directamente a su hijo.

“Se puede decir muchas cosas de muchas personas. Los pocos días que yo conozco al señor presidente de la República y estoy despachando día a día, tarde y noche con él, veo que es una persona que tiene las cosas claras y que quiere llegar a terminar y estar en una gestión dando lo máximo de él”, dijo al término de una actividad oficial.

“Yo sí (doy) mi respaldo al señor presidente de la República porque lo que nos está indicando y lo que nos está dando como línea de acción yo considero que es lo correcto”, agregó.

La plancha ministerial que preside desde la semana pasada la economista Denisse Miralles se presentará el próximo 18 de marzo ante el pleno del Congreso para solicitar el voto de confianza a su programa de gobierno.