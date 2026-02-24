Hernando de Soto ratifica que asumirá como premier en el gobierno de José Balcázar pese a rumores: “Todo sigue viento en popa”

El economista Hernando de Soto ratificó que asumirá la presidencia del gabinete de ministros este martes en el gobierno de José Balcázar, luego de una jornada marcada por versiones que señalaban que se daría marcha atrás en su designación, en un contexto de crisis política y de graves daños ocasionados por las lluvias en Perú. La confirmación despeja las dudas surgidas horas antes de la juramentación, mientras el país permanece en estado de emergencia y a menos de dos meses de las Elecciones Generales 2026.

Al ser consultado directamente por RPP Noticias sobre si lideraría el gabinete, De Soto respondió: “Por supuesto, todo sigue viento en popa, es un compromiso. Creo que estamos juramentando a las seis de la tarde hoy”. Añadió que el presidente dará declaraciones luego de la ceremonia y enfatizó: “Estos son rumores que ni siquiera voy a calificar”.

La rectificación pública se produjo luego de intensas versiones que circularon durante la mañana, sugiriendo que De Soto habría retirado su aceptación al cargo antes de la juramentación. Esa especulación cobró fuerza en plena crisis institucional y ante la expectativa social generada por el nombramiento del nuevo gabinete, cuyo debut coincide con los estragos que dejan las lluvias en varias regiones y la incertidumbre política previa a los comicios.

Hernando de Soto jurará como premier de José María Balcázar. | Fotocomposición: Infobae Perú

Mantiene la reserva sobre la continuidad de la ministra de Economía

Durante la entrevista con RPP Noticias, De Soto evitó confirmar si la actual ministra de Economía, Denisse Miralles, continuará en el cargo. El economista argumentó: “A esas cosas son justamente las que no le voy a contestar. Estoy prohibido por el presidente. Los dos somos responsables”. Con ello, mantuvo bajo reserva uno de los puntos clave que aguardaba el sector económico y político.

La falta de información sobre la continuidad de la ministra de Economía se suma a la cautela del propio De Soto, quien declaró encontrarse bajo “un voto de silencio con el presidente”. Y reiteró su compromiso con las restricciones de comunicación previas a la ceremonia. Todas estas afirmaciones fueron realizadas en una transmisión en vivo, en la que el economista confirmó en primicia su designación como presidente del Consejo de Ministros.

El nombramiento de De Soto ocurre mientras el presidente de transición, José María Balcázar, asume la conducción del país en un clima de volatilidad parlamentaria y presión social por la respuesta insuficiente a las emergencias causadas por las lluvias. El ejecutivo debe enfrentar además la proximidad de las elecciones, donde por primera vez competirán 38 candidatos presidenciales.

El polémico entorno de Balcázar. Vínculos con el castillismo, sentencias y mensajes radicales. Foto: Composición Infobae

Gabinete de Soto asumirá a las 18:00

La ceremonia de juramentación de Hernando de Soto y el nuevo gabinete estuvo signada por cambios abruptos en la programación. Inicialmente trascendió que la asunción tendría lugar a las 11:00 de la mañana, pero luego De Soto comunicó a RPP Noticias que la hora oficial sería las 18:00. De manera puntual, aclaró: “La hora que se me ha dado, las seis p.m.” y ofreció que su equipo podría confirmar cualquier variación si resultara necesario.

Fuentes oficiales confirmaron la modificación del horario y atribuyeron el cambio a la necesidad de ajustar la agenda presidencial en medio de la emergencia. La ceremonia se realiza bajo intensas lluvias en el norte y sur del país, donde al martes 24 de febrero se habían confirmado seis personas fallecidas en Arequipa por los desbordes y daños en numerosas viviendas. En la región Piura, la ciudad de Talara sufría anegamientos y afectaciones a la infraestructura vial, incluidas carreteras como la Panamericana Norte.

Personas trabajan en una carretera destruida tras las fuertes lluvias que provocaron inundaciones en Arequipa, Perú, el jueves 19 de febrero de 2026. (Foto AP/José Cusiatan)

El estado de emergencia vigente desde el 5 de febrero, durante el gobierno de transición de José Jerí, abarca 21 regiones, según reportes del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). Estas jurisdicciones presentan alto riesgo ante las precipitaciones y desbordes, situación que incide en la urgencia con la que diversos alcaldes y gobernadores regionales han pedido acciones al Ejecutivo.

El impacto de la crisis climática se une a la inestabilidad política. Bancadas como Renovación Popular y Fuerza Popular mantienen abierta la posibilidad de una nueva moción de censura contra el presidente Balcázar, mientras se exige mayor celeridad en la respuesta estatal.

En este contexto de emergencia nacional y tensión institucional, la confirmación de Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros representa un intento por estabilizar la conducción del gabinete y garantizar la continuidad de las políticas públicas, en vísperas de un proceso electoral considerado histórico por su fragmentación y elevado número de candidaturas.