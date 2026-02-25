Lily Vásquez: perfil y experiencia de la nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social

Lily Vásquez es la nueva titular del MIDIS. Revive aquí la ceremonia de juramentación en la que se comprometió a desempeñar leal y fielmente el cargo confiado para el desarrollo del Perú. | Canal N

El presidente de la República, José María Balcázar, juramentó hoy a Lily Norka Vásquez Dávila como nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) durante una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno. La titular se incorpora al gabinete encabezado por la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, y asume el cargo en reemplazo de Lesly Nadir Shica Seguil, con la responsabilidad de liderar políticas públicas orientadas al bienestar y la inclusión de poblaciones vulnerables.

Vásquez Dávila es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Federico Villarreal y cuenta con una maestría en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Además, obtuvo un diplomado en Liderazgo Organizacional e Inteligencia Emocional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su formación se complementa con cursos especializados en habilidades blandas, desarrollo de talentos, coaching ontológico y presentaciones de alto impacto, lo que refuerza su perfil en liderazgo y gestión estratégica de equipos.

José María Balcázar juramenta a Lily Vásquez como titular del Midis: formación y retos en inclusión social. (Foto: Presidencia de la República)

Experiencia profesional en el sector público

La nueva ministra posee amplia experiencia en la gestión pública y en el desarrollo de políticas sociales. Se desempeñó como jefa de Subunidad de Apoyo de la Subunidad de Desarrollo del Talento Humano en el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF), entidad adscrita al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En esta función, estuvo a cargo de supervisar programas destinados al fortalecimiento del talento humano y la atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, trabajó como especialista en Gestión de Relaciones Humanas y Sociales en el Midis, donde coordinó actividades vinculadas a la gestión del personal y la implementación de políticas internas orientadas al desarrollo del capital humano. Anteriormente, se desempeñó durante más de 23 años como psicóloga en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), incluyendo labores de psicología forense y participación en pericias judiciales, lo que le permitió acumular experiencia en atención a personas en contextos de vulnerabilidad social y legal.

Nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lily Vásquez, toma juramento y destaca por su trayectoria en el sector público. (Foto: Presidencia de la República)

Enfoque en políticas sociales y liderazgo

La trayectoria de Vásquez Dávila refleja un enfoque integral en gestión pública, inclusión social y bienestar de poblaciones vulnerables, combinando conocimientos técnicos de psicología clínica con habilidades en liderazgo y desarrollo organizacional. Su formación en inteligencia emocional y coaching ontológico le permite implementar estrategias de gestión humana centradas en el fortalecimiento del talento y la cohesión de equipos de trabajo.

El perfil de la ministra también evidencia competencias en gestión de recursos humanos, desarrollo de políticas públicas y atención a grupos en riesgo, aspectos fundamentales para la dirección del Midis. Su experiencia le permitirá articular programas sociales de manera efectiva, así como supervisar la implementación de políticas orientadas a mejorar la calidad de vida de los sectores más desfavorecidos del país.

Lily Vásquez asume el Midis: conoce su perfil y experiencia en inclusión social. (Foto: Presidencia de la República)