José Balcázar impulsó una ley que benefició a su hijo y lo propuso para un cargo en el Congreso sin revelar el parentesco

El presidente interino José María Balcázar impulsó una ley que, según expertos, vulneró los principios de meritocracia en la docencia universitaria y benefició de manera directa a su hijo, el abogado José Balcázar Quiroz.

Según un informe difundido este domingo por Cuarto Poder, el mandatario promovió la iniciativa desde su etapa como presidente de la Comisión de Educación del Parlamento.

La norma, identificada como Ley 3217-1, autorizó el nombramiento excepcional de docentes contratados en universidades públicas, entre ellos su hijo, quien se desempeñaba como docente en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, donde también dictó clases el actual jefe de Estado.

Balcázar rescató y aceleró un proyecto de ley que había permanecido archivado durante dos años y al que, según el informe, otorgó prioridad hasta transformarlo en ley con su voto.

El texto legal autorizó de manera excepcional el nombramiento de docentes contratados como profesor auxiliar y profesor asociado sin concurso público. De acuerdo con el dominical, el ahora gobernante no comunicó el beneficio otorgado a un familiar, tal como exige el Código de Ética Parlamentaria.

La iniciativa fue presentada en 2022 por integrantes de Perú Libre, partido al que pertenece. Durante la gestión de la congresista Gladys Echaíz, el proyecto no avanzó. “No coincidía con mi criterio sobre la problemática universitaria, donde debe primar la competencia y el conocimiento, y eso solo se mide a través de concursos rigurosos”, declaró la legisladora.

Cuando Balcázar asumió la presidencia de la Comisión de Educación en 2023, el proyecto avanzó y permitió que docentes contratados accedieran a plazas de nombrados con solo tres requisitos mínimos.

En mayo de 2024, el grupo parlamentario aprobó el dictamen y lo remitió al pleno del Congreso. La intervención de Balcázar resultó determinante. En las tres votaciones que aprobaron la ley, el mandatario votó a favor. Ningún legislador advirtió entonces que uno de los principales beneficiarios sería su hijo, quien finalmente obtuvo una plaza a tiempo completo en la facultad de Derecho Público de la misma universidad.

Antes de la ley, Balcázar Quiroz tenía un contrato temporal y debía renovar su vínculo periódicamente. En 2020, su postulación fue observada por no cumplir los requisitos de experiencia, según resoluciones administrativas citadas por Cuarto Poder. La ley impulsada por su padre eliminó este impedimento, facilitando su acceso a la plaza con los mínimos requeridos.

La ley permitió que José Balcázar Quiroz accediera a una plaza a tiempo completo en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, donde ambos desarrollaron su carrera académica

Tras la aprobación, el Ministerio de Economía y Finanzas transfirió cerca de cuatro millones de soles para cubrir los nombramientos en doce universidades públicas. La mayor parte de estos fondos se destinó a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, donde tanto el presidente como su hijo desarrollaron su trayectoria académica. Documentos oficiales indican que esta institución recibió 1.332.982 soles.

La relación entre padre e hijo también se trasladó al Congreso. En septiembre de 2024, Balcázar propuso a su hijo como miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento, sin informar sobre el parentesco.

El nombramiento se oficializó y el hijo del presidente figura como miembro del Consejo Consultivo para el periodo 2025-2026 en la página oficial del Parlamento. Se trata de un órgano con la capacidad de influir en reformas constitucionales o en cambios al reglamento del Congreso, según fuentes citadas.

Tanto el presidente como su hijo evitaron responder a las consultas de Cuarto Poder para conocer su versión de los hechos.