Adrian Villar se disculpa por la muerte de Lizeth Marzano en video publicado por su madre: “Lamento muchísimo lo que hice”. (Video: marcela_chirinos_ayala)

Luego de haber atropellado y causado la muerte de la deportista Lizeth Marzano el pasado 17 de febrero en San Isidro, Adrián Villar enfrenta a la justicia y se encuentra en detención preliminar mientras espera la decisión del Poder Judicial, que podría llevarlo a prisión preventiva por los próximos nueve meses.

En medio de este contexto, la madre de Villar, Marcela Chirinos Ayala, ha difundido un video grabado “días antes de que Adrián fuera detenido” en el que se escucha al joven de 21 años pedir disculpas por el accidente que terminó con la vida de Marzano y afirma que es consciente de la gravedad de lo que hizo.

“Sé que Lizeth era una hija, una hermana, una deportista, estudiante, y sé que su ausencia ha dejado un vacío que no va a poder ser llenado jamás. Lamento muchísimo lo ocurrido, lamento muchísimo lo que hice. Y sé que esto es un daño irreparable. Soy totalmente consciente de la gravedad de lo que hice. Soy consciente de eso y es por eso que desde el primer momento, dentro de lo que fui capaz, colaboré con las autoridades y eso seguirá siendo así hasta el final de este proceso. Con mucho respeto, ya no diré nada más al respecto. Y también con mucho respeto, pido a las personas cercanas a la familia que los apoyen y los sostengan en su dolor , mientras todo el debido proceso sigue su curso”, se escucha a Villar.

Adrian Villar se disculpa en video publicado por su madre: “Lamento muchísimo lo que hice”. (Foto: marcela_chirinos_ayala)

El video del joven está acompañado por un mensaje de su madre, que se pronunció en representación suya como la de Rubén Villar y afirmó que “como padres de Adrián, queremos expresar primero nuestro más profundo y sincero dolor por la partida de Lizeth Marzano. No hay día en que no nos pongamos en el lugar de su familia; su pérdida es una herida que nos conmueve en lo más profundo”.

Además, Chirinos sostuvo que su familia acompañará a su hijo durante el proceso de investigaciones y el caso en su contra en el Poder Judicial. “Adrián es nuestro hijo y lo amamos. Es un joven de 21 años que hoy está enfrentando una realidad que jamás imaginó ni deseó”, explicó. “Como familia, no le daremos la espalda en este proceso; nuestro deber como padres es acompañarlo para que, con la verdad y el corazón, asuma su responsabilidad frente a la justicia”, añadió.

“Sabemos que cometió un error gravísimo, pero eso no lo define como persona. Estamos aquí para apoyarlo, para que la justicia opere de manera transparente y para que, dentro de este inmenso dolor, pueda encontrar la forma de reparar, en lo que sea humanamente posible, el daño causado”, indicó la madre del joven que enfrenta una posible condena de hasta 15 años de prisión, según abogados penalistas.

“Buscaremos la pena mayor”

La familia de Lizeth Marzano sostiene que existen motivos suficientes para que Villar enfrente prisión preventiva y no solo justifican esta medida por la gravedad de los hechos ocurridos el pasado 17 de febrero de 2026 en la avenida Camino Real, sino porque el joven de 21 años y su entorno habrían intentado encubrir su responsabilidad por medio de actos que habrían dificultado la investigación de lo ocurrido.

Hermano de la deportista fallecida afirmó que personas cercanas al joven de 21 años habrían intentado encubrir los hechos para evitar una condena en su contra. (Video: Cuarto Poder)

En diálogo con Cuarto Poder, Gino Marzano, hermano de la deportista fallecida, y el abogado Julio Mendoza Herrera, que representa a la familia; expresaron su intención de exigir sanciones drásticas no solo contra Villar. “Nosotros vamos a buscar la pena mayor para todas las personas que han participado en este encubrimiento y que ha ocasionado la pérdida de mi hermana”, expresó Gino Marzano.

“Esto es un hito importante, la prisión preventiva, pero como mencionaba, nosotros vamos a buscar la pena máxima y hoy han salido nuevas pruebas acá en el programa. Ya no sé qué más pruebas necesitan saber para que realmente haya una persona que ha… ha habido todo un encubrimiento y una persona que ha querido sacar provecho para tener una pena menor”, indicó el hermano de la víctima.