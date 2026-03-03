Fátima Segovia aclara si mantuvo un romance con Carlos Vílchez: “He subido a la sartén”

Fátima Segovia, sonriente, aborda los persistentes rumores sobre un supuesto romance con el conocido comediante Carlos Vílchez, ofreciendo su versión de los hechos.

La exintegrante del elenco de Jorge Benavides, Fátima Segovia, abordó de manera directa los rumores sobre un supuesto romance con Carlos Vílchez durante su participación en el programa de humor JB en ATV. Las especulaciones surgieron por la cercanía que ambos mostraban en los sets y las bromas constantes sobre una relación fuera de lo profesional.

En entrevista con Trome, Segovia negó cualquier tipo de vínculo sentimental con Vílchez y explicó que la relación entre ambos siempre fue de amistad y compañerismo.

“No, que me va a invitar si estaba con Melba. Ahora entiendo todo, por qué tanto lo friegan a Vílchez, que es así pendejito y todo, si es tranquilo el muchacho. Al menos a mí nunca me ha invitado a la sartén como dicen”, afirmó la actriz y modelo.

Carlos Vílchez asegura que no se va a casar tras pedida de mano en JB en ATV a su novia. (Foto: Instagram)

La artista detalló que la única ocasión en la que compartió vehículo con el humorista fue en viajes de trabajo, siempre acompañados por otros colegas o por la pareja de Vílchez.

“Si me he subido a su carro en algún momento, porque íbamos a Ica y él manejaba, pero Melba iba de copiloto como debe ser. Puede ser que haya subido, pero no de mala manera. He subido a la sartén, pero ya con su buen lomo que era la Melbita, no para freír”, precisó Segovia.

La exintegrante de JB en ATV remarcó que las versiones sobre un romance se construyeron a partir de mitos y bromas internas, pero no se sustentaron en hechos reales. La presencia constante de la pareja de Vílchez desmiente cualquier insinuación de una relación fuera del ámbito laboral, según relató la propia actriz durante la conversación.

Fátima Segovia revela que Carlos Vílchez le puso el apodo de Chuecona

En otro momento de la entrevista, Fátima Segovia compartió la anécdota detrás de su apodo “Chuecona”, que se popularizó en la televisión peruana y en el mundo del espectáculo local. Según contó, fue justamente Carlos Vílchez quien identificó su particular forma de caminar en una grabación, lo que derivó en el sobrenombre que la acompañó desde entonces.

“Yo era chuequita. Hasta entonces nadie se había dado cuenta; caminaba chuequito. Él en el sketch que estábamos grabando de la ONPE, yo salgo caminando para hacer la votación y ahí es donde me ve y así me gustan, chuecas y yo seguía caminando con mis botitas negras y ahí se quedó el apodo de Chueca”, relató la actriz, entre risas, al medio peruano.

Fátima Segovia y el elenco de JB en ATV se unen en una pose animada, reflejando el espíritu cómico y la camaradería de su exitoso programa.

El apodo fue adoptado por el público y se convirtió en una de las marcas personales de Segovia dentro del programa, evidenciando la dinámica interna del elenco y cómo los motes y bromas lograban trascender el plano privado para instalarse en la cultura popular.

¿Cuánto cobra Fátima Segovia en OnlyFans?

Lejos de los sets de televisión, Fátima Segovia ha encontrado una nueva vía de ingresos en la plataforma OnlyFans, donde administra tres cuentas con contenido dirigido a distintos segmentos de seguidores. En la misma entrevista, la actriz detalló que la mayor parte de sus ingresos proviene de las suscripciones mensuales y que las ventas por mensajes privados representan una parte mínima de su facturación.

“En mi caso, yo monetizo con las suscripciones, muy poco por ventas por interno, porque eso no les gusta a los chicos, no les gusta a mis suscriptores. Entonces yo trato de darles lo que ellos quieren”, explicó Segovia durante la charla con Trome.

La modelo Fátima Segovia, conocida como 'La Chuecona', muestra con orgullo la opulenta casa que adquirió gracias a sus ingresos de OnlyFans, la cual incluye piscina, sala de juegos y cine privado. (ATV / Magaly TV La Firme)

La modelo recalcó que no ofrece material personalizado ni servicios fuera de los que ya comparte en la plataforma. Respecto al precio, señaló que nunca ha reducido la tarifa de su suscripción, que permanece fija en 25 dólares mensuales. “Yo no facturo aparte de lo que suscriben, más cosas, porque sería mala pues. Imagínate se suscriben, hacen su esfuerzo para pagar sus 25 dólares, porque de 25 dólares yo nunca he bajado, siempre me he quedado en ese precio por suscripción”, puntualizó la creadora de contenido.

Finalmente, Segovia explicó que sus transmisiones en vivo forman parte del paquete de suscripción y que únicamente cobra un monto adicional si los seguidores desean acceder a la repetición de esos videos.

“Yo lo único que puedo monetizar así internamente son mis en vivos, que son parte de la suscripción. Todas las semanas hago los en vivos y la repetición de los en vivos sí los pongo a la venta, si es que quieren repetir, pero nada más”, concluyó la actriz en su entrevista.