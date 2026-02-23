Perú

Fátima Segovia muestra la lujosa casa que se compró gracias a OnlyFans: tiene piscina, sala de juegos y cine privado

La popular ‘Chuecona’ y exintegrante de JB se mostró emocionada por compartir los lujos en los que ahora vive, después de alejarse completamente de la televisión

Guardar
La popular ‘Chuecona’ y exintegrante de JB se mostró emocionada por mostrar los lujos en los que ahora vive, después de alejarse completamente de la televisión | Magaly TV La Firme

La exintegrante de “JB en ATV”, Fátima Segovia, abrió las puertas de su nueva residencia al programa de Magaly Medina, donde detalló cómo el contenido para adultos en OnlyFans le permitió acceder a una vivienda con múltiples lujos. Ubicada en Lima, la propiedad incluye una piscina, sala de cine, salón de juegos y ambientes equipados, reflejando el giro radical que la figura pública dio a su vida tras dejar la televisión.

Durante el recorrido televisivo, Segovia presentó los espacios más destacados de la casa: hall de entrada de gran tamaño, sala de doble altura, comedor y cocina moderna, además de cuatro habitaciones, áreas de entretenimiento y una piscina privada. “Les voy a enseñar mi casa, fruto de mi trabajo muy esforzado”, declaró la influencer, mostrando el resultado de su incursión en el ámbito digital.

La actriz Fátima Segovia muestra
La actriz Fátima Segovia muestra la lujosa sala de su nueva casa, adquirida gracias a sus ingresos de OnlyFans y que cuenta con piscina, sala de juegos y cine privado. (ATV / Magaly TV La Firme)

La modelo explicó que la adquisición de la vivienda fue posible gracias a los ingresos obtenidos en OnlyFans, aunque aclaró que el pago inicial provino de un fondo familiar. “Con Omar, al comienzo, pagamos la inicial. Eso fue antes de OnlyFans, cuando él recibió su herencia. Después salió lo de OnlyFans y, gracias a Dios, podemos pagarlo mensualmente”, relató Segovia ante las cámaras.

Con el éxito digital, la excomediante también pudo acceder a bienes de alto valor y realizar viajes internacionales para la creación de contenido. Entre los objetos adquiridos, Segovia mostró una cartera de la marca Louis Vuitton con un valor de 3.500 dólares, lo que evidenció el alcance económico de su plataforma.

Fátima Segovia exhibe con orgullo
Fátima Segovia exhibe con orgullo su nueva y lujosa residencia, comprada gracias a sus ganancias en OnlyFans, la cual cuenta con piscina, sala de juegos y cine privado. (ATV / Magaly TV La Firme)
“No me considero una actriz, porque lo que he estado haciendo estos dos años es compartir mi intimidad más que nada con la gente que pague si quiere ver”, afirmó, diferenciando su actual labor de su etapa en la televisión.

Además de los cambios materiales, la influencer reconoció que se ha sometido a intervenciones estéticas para modificar sus medidas corporales. “(Mis medidas son:) 120-68-120, infartantes, no de infarto. Sí he pasado por retoquitos”, dijo Segovia.

Fátima revela por qué dejó de trabajar con Jorge Benavides

En medio de la atención mediática por su nueva vivienda, Fátima Segovia abordó los rumores persistentes sobre su salida del espacio humorístico liderado por Jorge Benavides. Aclaró que su desvinculación no se debió a su incursión en plataformas para adultos, sino a un problema de salud que arrastraba desde finales de 2021.

“Me alejé de la televisión por un tema de salud. Si es cierto que pedí licencia unos seis meses, le doy muchísimas gracias a la producción, a Jorge que es la cabeza del programa y a Karincita [esposa de JB] que les agradezco mucho. Se alargó más la cosa porque no pasaron las cosas como yo esperaba”, explicó la exintegrante del elenco.

Fátima Segovia quiere volver a
Fátima Segovia quiere volver a JB en ATV. (Composición: Infobae)

La excomediante precisó que la pausa laboral se originó por una afección crónica en las piernas, lo que la llevó a solicitar permiso a la producción para someterse a una intervención médica. “A finales del 2021, antes de crear mi OnlyFans, venía arrastrando una inflamación crónica en las piernas. Pedí permiso a Karin y Jorge porque tenía que someterme a una operación”, afirmó Segovia, cerrando así la especulación sobre conflictos internos en el programa.

Al referirse a su relación con Benavides, la modelo descartó cualquier diferencia personal o profesional y resaltó el apoyo que recibió durante su proceso de retiro. “Mucho se ha dicho que Jorge me sacó por el tema del OnlyFans y no, siempre tuve su apoyo hasta el día de hoy. Me dediqué a otras cosas, sin querer me alejé tres años y no me arrepiento”, puntualizó Segovia.

Temas Relacionados

Fátima SegoviaJorge BenavidesJBOnlyFansperu-entretenimiento

Más Noticias

Crimen del dueño de discotecas en SJL: víctima tenía antecedentes policiales

Ronald Márquez Sotelo figuraba en registros policiales por presunta tentativa de violación, uso de armas de fuego y coacción. Mientras tanto, las autoridades no descartan que se trate de un ajuste de cuentas

Crimen del dueño de discotecas

Elecciones 2026: Solo 6 de los 36 candidatos presidenciales son conocidos por los peruanos, según Datum

La gerenta de Datum Internacional, Urpi Torrado, advirtió que ningún aspirante logra generar “esperanza o ilusión” suficiente para conectar masivamente con los votantes

Elecciones 2026: Solo 6 de

¿Alianza Lima podría participar en el Mundial de Clubes de vóley 2026 tras tercer lugar? Presidente de la CSV dio contundente respuesta

Marco Tullio Teixeira abordó la opción de que el equipo ‘blanquiazul’ ocupe la plaza de un club brasileño si el campeonato mundial se lleva a cabo en ese país

¿Alianza Lima podría participar en

Municipalidad de Lima pidió al presidente José María Balcázar restituir el estado de emergencia

El alcalde Renzo Reggiardo propuso la creación de una ‘Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana’ en un intento de controlar el avance de la criminalidad en la ciudad

Municipalidad de Lima pidió al

José María Balcázar juramenta hoy martes al gabinete ministerial liderado por Hernando de Soto

Presidente interino presentará su primer Consejo de Ministros tras una semana de haber asumido el cargo

José María Balcázar juramenta hoy
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: Solo 6 de

Elecciones 2026: Solo 6 de los 36 candidatos presidenciales son conocidos por los peruanos, según Datum

Municipalidad de Lima pidió al presidente José María Balcázar restituir el estado de emergencia

José María Balcázar juramenta hoy martes al gabinete ministerial liderado por Hernando de Soto

José Jerí reaparece en supermercado: exmandatario fue visto haciendo compras con lentes oscuros y carrito en mano

Poder Judicial ratifica levantamiento de secreto de comunicaciones de Eduardo Arana en investigación por ‘Los Cuellos Blancos’

ENTRETENIMIENTO

Melissa Klug a favor de

Melissa Klug a favor de una posible reconciliación entre Samahara Lobatón y Youna: “Verla feliz me deja tranquila”

Hermano de Lizeth Marzano exige máxima pena para Adrián Villar y Marisel Linares: “Yo no voy a parar hasta verlos en la cárcel”

Lizeth Marzano: Así reaccionó Adrián Villar, hijastro de Marisel Linares, ante la prensa tras audiencia en el Ministerio Público

Hermano de Lizeth Marzano revela que familia de Adrián Villar intentó conciliar: “La vida de mi hermana no tiene precio”

Stephanie Cayo acompaña a Alejandro Sanz en su gira por Colombia y Ecuador y despierta rumores de posible romance

DEPORTES

¿Alianza Lima podría participar en

¿Alianza Lima podría participar en el Mundial de Clubes de vóley 2026 tras tercer lugar? Presidente de la CSV dio contundente respuesta

Dónde ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: canal tv online del partido por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Programación de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Programación de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2026, fase 2: partidos, horarios y canal TV

A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: partido en el Callao por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026